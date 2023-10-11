https://ukraina.ru/20231011/1050086202.html

Словацкий союз борцов-антифашистов осудил безнаказанность нациста Хунки

Словацкий союз борцов-антифашистов осудил безнаказанность нациста Хунки - 11.10.2023 Украина.ру

Словацкий союз борцов-антифашистов осудил безнаказанность нациста Хунки

Неприемлемо, что такие люди как нацист Ярослав Хунка (Гунько) могут в Канаде действовать безнаказанно, считают в Словацком союзе борцов-антифашистов. Об этом 11 октября сообщили журналисты РИА Новости

2023-10-11T12:30

2023-10-11T12:30

2023-10-11T12:30

новости

словакия

канада

парламент

нацисты

словацкий союз борцов-антифашистов

дивизия сс "галичина"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049690804_137:0:1351:683_1920x0_80_0_0_b2e5b293242114e897368719d4d8230b.png

Словацкий союз борцов-антифашистов крайне негативно воспринимает приём члена 14-й гренадерской дивизии Ваффен СС "Галичина" Ярослава Хунку на полях канадского парламента, сообщили в организации.Там напомнили, что это подразделение состояло в основном из этнических украинцев и перед капитуляцией нацистской Германии было переименовано в Первую украинскую дивизию.По имеющейся у них информации, Хунка далеко не единственный нацистский преступник, который избежал заслуженного наказания в Канаде.В Словацкий союзе борцов-антифашистов пообещали и в дальнейшем привлекать внимание к подобным случаям.22 сентября на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в числе прочих был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины. Название от города Галич - столицы средневекового Галицкого княжества. Сейчас Галичина - территории Львовской, Тернопольскуой и Ивано-Франковской областей.

https://ukraina.ru/20230927/1049737658.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, словакия, канада, парламент, нацисты, словацкий союз борцов-антифашистов, дивизия сс "галичина"