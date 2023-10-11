https://ukraina.ru/20231011/1050086202.html
Словацкий союз борцов-антифашистов осудил безнаказанность нациста Хунки
Словацкий союз борцов-антифашистов осудил безнаказанность нациста Хунки - 11.10.2023 Украина.ру
Словацкий союз борцов-антифашистов осудил безнаказанность нациста Хунки
Неприемлемо, что такие люди как нацист Ярослав Хунка (Гунько) могут в Канаде действовать безнаказанно, считают в Словацком союзе борцов-антифашистов. Об этом 11 октября сообщили журналисты РИА Новости
2023-10-11T12:30
2023-10-11T12:30
2023-10-11T12:30
новости
словакия
канада
парламент
нацисты
словацкий союз борцов-антифашистов
дивизия сс "галичина"
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Словацкий союз борцов-антифашистов крайне негативно воспринимает приём члена 14-й гренадерской дивизии Ваффен СС "Галичина" Ярослава Хунку на полях канадского парламента, сообщили в организации.Там напомнили, что это подразделение состояло в основном из этнических украинцев и перед капитуляцией нацистской Германии было переименовано в Первую украинскую дивизию.По имеющейся у них информации, Хунка далеко не единственный нацистский преступник, который избежал заслуженного наказания в Канаде.В Словацкий союзе борцов-антифашистов пообещали и в дальнейшем привлекать внимание к подобным случаям.22 сентября на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в числе прочих был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины. Название от города Галич - столицы средневекового Галицкого княжества. Сейчас Галичина - территории Львовской, Тернопольскуой и Ивано-Франковской областей.
https://ukraina.ru/20230927/1049737658.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, словакия, канада, парламент, нацисты, словацкий союз борцов-антифашистов, дивизия сс "галичина"
Новости, Словакия, Канада, парламент, нацисты, Словацкий союз борцов-антифашистов, Дивизия СС "Галичина"
Словацкий союз борцов-антифашистов осудил безнаказанность нациста Хунки
Неприемлемо, что такие люди как нацист Ярослав Хунка (Гунько) могут в Канаде действовать безнаказанно, считают в Словацком союзе борцов-антифашистов. Об этом 11 октября сообщили журналисты РИА Новости
Словацкий союз борцов-антифашистов крайне негативно воспринимает приём члена 14-й гренадерской дивизии Ваффен СС "Галичина" Ярослава Хунку на полях канадского парламента, сообщили в организации.
"Мы протестуем против мероприятий, которые восхваляют действия преступников, которые принимали участие в убийствах не только евреев и поляков, но и словаков", - заявили в организации.
Там напомнили, что это подразделение состояло в основном из этнических украинцев и перед капитуляцией нацистской Германии было переименовано в Первую украинскую дивизию.
"Неприемлемо, что такие люди как Ярослав Гунько могут в Канаде действовать безнаказанно", отметили в организации.
По имеющейся у них информации, Хунка далеко не единственный нацистский преступник, который избежал заслуженного наказания в Канаде.
В Словацкий союзе борцов-антифашистов пообещали и в дальнейшем привлекать внимание к подобным случаям.
"Мы не можем допустить, чтобы прошлое и историческая правда о Второй мировой войне были забыты", - подчеркнули в организации.
22 сентября на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского в числе прочих был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских.
Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Добровольческая дивизия СС "Галичина" - принятое на Украине название 14. Waffen-Grenadier-Division der SS (собственное название "Galizien" было неофициальным). Название дивизии отражает регион, в котором она создавалась - дистрикт Галиция. Галичина или Галиция - часть Западной Украины. Название от города Галич - столицы средневекового Галицкого княжества. Сейчас Галичина - территории Львовской, Тернопольскуой и Ивано-Франковской областей.