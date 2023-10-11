Великобритания готовила ядерных террористов Украины - Бортников
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВ.Путин провел расширенное заседание Коллегии министерства обороны РФ
Британия участвовала в подготовке украинских диверсантов. Об этом заявил Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ
Сотрудники спецназа Великобритании занимались подготовкой украинских групп военной разведки к диверсиям на российских объектах. В планах были атаки на военные, транспортные объекты, а также атомные электростанции. Участники украинской диверсионно-разведывательной группы были задержаны в августе Федеральной службой безопасности РФ.
"В ходе оперативных и следственных мероприятий установлено, что подготовку диверсантов и планирование их операций осуществляли сотрудники спецназа вооружённых сил Великобритании, – сообщил Бортников. – Такие действия украинской военной разведки и её британских наставников следует квалифицировать не иначе, как ядерный терроризм".
Руководитель ФСБ России уточнил, что диверсанты планировали совершить атаки на Смоленскую и Курскую АЭС.