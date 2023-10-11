Великобритания готовила ядерных террористов Украины - Бортников - 11.10.2023 Украина.ру
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Великобритания готовила ядерных террористов Украины - Бортников
Великобритания готовила ядерных террористов Украины - Бортников - 11.10.2023 Украина.ру
Великобритания готовила ядерных террористов Украины - Бортников
Британия участвовала в подготовке украинских диверсантов. Об этом заявил Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ
2023-10-11T11:49
2023-10-11T11:49
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Сотрудники спецназа Великобритании занимались подготовкой украинских групп военной разведки к диверсиям на российских объектах. В планах были атаки на военные, транспортные объекты, а также атомные электростанции. Участники украинской диверсионно-разведывательной группы были задержаны в августе Федеральной службой безопасности РФ.Руководитель ФСБ России уточнил, что диверсанты планировали совершить атаки на Смоленскую и Курскую АЭС.
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новости, новости украины, великобритания, фсб, диверсанты
Новости, Новости Украины, Великобритания, ФСБ, диверсанты

Великобритания готовила ядерных террористов Украины - Бортников

11:49 11.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВ.Путин провел расширенное заседание Коллегии министерства обороны РФ
В.Путин провел расширенное заседание Коллегии министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Британия участвовала в подготовке украинских диверсантов. Об этом заявил Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ
Сотрудники спецназа Великобритании занимались подготовкой украинских групп военной разведки к диверсиям на российских объектах. В планах были атаки на военные, транспортные объекты, а также атомные электростанции. Участники украинской диверсионно-разведывательной группы были задержаны в августе Федеральной службой безопасности РФ.
"В ходе оперативных и следственных мероприятий установлено, что подготовку диверсантов и планирование их операций осуществляли сотрудники спецназа вооружённых сил Великобритании, – сообщил Бортников. – Такие действия украинской военной разведки и её британских наставников следует квалифицировать не иначе, как ядерный терроризм".
Руководитель ФСБ России уточнил, что диверсанты планировали совершить атаки на Смоленскую и Курскую АЭС.
Кирилл Буданов Глава Главного Управления разведки Украины ГУР - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
9 октября, 07:59
Буданов рассказал о провальных попытках вернуть контроль над Запорожской АЭСГлава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью изданию NV заявил, что спецназ ГУР предпринял три попытки захватить Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Все они были отбиты российскими силами
 
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