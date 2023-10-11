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Великобритания готовила ядерных террористов Украины - Бортников

Великобритания готовила ядерных террористов Украины - Бортников - 11.10.2023 Украина.ру

Великобритания готовила ядерных террористов Украины - Бортников

Британия участвовала в подготовке украинских диверсантов. Об этом заявил Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ

2023-10-11T11:49

2023-10-11T11:49

2023-10-11T11:49

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Сотрудники спецназа Великобритании занимались подготовкой украинских групп военной разведки к диверсиям на российских объектах. В планах были атаки на военные, транспортные объекты, а также атомные электростанции. Участники украинской диверсионно-разведывательной группы были задержаны в августе Федеральной службой безопасности РФ.Руководитель ФСБ России уточнил, что диверсанты планировали совершить атаки на Смоленскую и Курскую АЭС.

https://ukraina.ru/20231009/1050012129.html

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