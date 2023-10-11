Крымскую квартиру семьи Зеленского выставили на продажу - 11.10.2023 Украина.ру
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Крымскую квартиру семьи Зеленского выставили на продажу
Крымскую квартиру семьи Зеленского выставили на продажу - 11.10.2023 Украина.ру
Крымскую квартиру семьи Зеленского выставили на продажу
Ранее национализированная квартира семьи Владимира Зеленского, расположенная в посёлке Ливадия на южном берегу Крыма, выставлена на открытую продажу. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства имущественных и земельных отношений республики 11 октября сообщает РИА Новости
2023-10-11T07:28
2023-10-11T07:29
новости
россия
крым
имущество
аукцион
продажа
владимир зеленский
елена зеленская
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По данным ведомства, рыночная стоимость квартиры общей площадью около 120 квадратных метров оценивается примерно в 24 миллиона рублей. Она была оформлена на жену Зеленского Елену."Ранее национализированная квартира выставлена на продажу путём открытого аукциона", - сообщили в пресс-службе.Аукцион, проводимый распорядительной дирекцией имущества Республики Крым, пройдёт в электронной форме. Заявки на участие принимаются до 26 октября, торги будут проводиться 30 октября.Как ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.В Крыму прошли уже восемь аукционов, на которых было продано имущество украинских олигархов и лиц, поддерживающих ВСУ.
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новости, россия, крым, имущество, аукцион, продажа, владимир зеленский, елена зеленская
Новости, Россия, Крым, имущество, аукцион, продажа, Владимир Зеленский, Елена Зеленская

Крымскую квартиру семьи Зеленского выставили на продажу

07:28 11.10.2023 (обновлено: 07:29 11.10.2023)
 
© РИА Новости . Макс Ветров / Перейти в фотобанкВ Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского
В Крыму могут национализировать имущество президента Украины В. Зеленского - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . Макс Ветров
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Ранее национализированная квартира семьи Владимира Зеленского, расположенная в посёлке Ливадия на южном берегу Крыма, выставлена на открытую продажу. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства имущественных и земельных отношений республики 11 октября сообщает РИА Новости
По данным ведомства, рыночная стоимость квартиры общей площадью около 120 квадратных метров оценивается примерно в 24 миллиона рублей. Она была оформлена на жену Зеленского Елену.
"Ранее национализированная квартира выставлена на продажу путём открытого аукциона", - сообщили в пресс-службе.
Аукцион, проводимый распорядительной дирекцией имущества Республики Крым, пройдёт в электронной форме. Заявки на участие принимаются до 26 октября, торги будут проводиться 30 октября.
Как ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.
В Крыму прошли уже восемь аукционов, на которых было продано имущество украинских олигархов и лиц, поддерживающих ВСУ.
 
НовостиРоссияКрымимуществоаукционпродажаВладимир ЗеленскийЕлена Зеленская
 
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