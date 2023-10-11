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Крымскую квартиру семьи Зеленского выставили на продажу

Крымскую квартиру семьи Зеленского выставили на продажу - 11.10.2023 Украина.ру

Крымскую квартиру семьи Зеленского выставили на продажу

Ранее национализированная квартира семьи Владимира Зеленского, расположенная в посёлке Ливадия на южном берегу Крыма, выставлена на открытую продажу. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства имущественных и земельных отношений республики 11 октября сообщает РИА Новости

2023-10-11T07:28

2023-10-11T07:28

2023-10-11T07:29

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россия

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имущество

аукцион

продажа

владимир зеленский

елена зеленская

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По данным ведомства, рыночная стоимость квартиры общей площадью около 120 квадратных метров оценивается примерно в 24 миллиона рублей. Она была оформлена на жену Зеленского Елену."Ранее национализированная квартира выставлена на продажу путём открытого аукциона", - сообщили в пресс-службе.Аукцион, проводимый распорядительной дирекцией имущества Республики Крым, пройдёт в электронной форме. Заявки на участие принимаются до 26 октября, торги будут проводиться 30 октября.Как ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.В Крыму прошли уже восемь аукционов, на которых было продано имущество украинских олигархов и лиц, поддерживающих ВСУ.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, крым, имущество, аукцион, продажа, владимир зеленский, елена зеленская