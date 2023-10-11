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Крымскую квартиру семьи Зеленского выставили на продажу
Крымскую квартиру семьи Зеленского выставили на продажу - 11.10.2023 Украина.ру
Крымскую квартиру семьи Зеленского выставили на продажу
Ранее национализированная квартира семьи Владимира Зеленского, расположенная в посёлке Ливадия на южном берегу Крыма, выставлена на открытую продажу. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства имущественных и земельных отношений республики 11 октября сообщает РИА Новости
2023-10-11T07:28
2023-10-11T07:28
2023-10-11T07:29
новости
россия
крым
имущество
аукцион
продажа
владимир зеленский
елена зеленская
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По данным ведомства, рыночная стоимость квартиры общей площадью около 120 квадратных метров оценивается примерно в 24 миллиона рублей. Она была оформлена на жену Зеленского Елену."Ранее национализированная квартира выставлена на продажу путём открытого аукциона", - сообщили в пресс-службе.Аукцион, проводимый распорядительной дирекцией имущества Республики Крым, пройдёт в электронной форме. Заявки на участие принимаются до 26 октября, торги будут проводиться 30 октября.Как ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.В Крыму прошли уже восемь аукционов, на которых было продано имущество украинских олигархов и лиц, поддерживающих ВСУ.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, имущество, аукцион, продажа, владимир зеленский, елена зеленская
Новости, Россия, Крым, имущество, аукцион, продажа, Владимир Зеленский, Елена Зеленская
Крымскую квартиру семьи Зеленского выставили на продажу
07:28 11.10.2023 (обновлено: 07:29 11.10.2023)
Ранее национализированная квартира семьи Владимира Зеленского, расположенная в посёлке Ливадия на южном берегу Крыма, выставлена на открытую продажу. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства имущественных и земельных отношений республики 11 октября сообщает РИА Новости
По данным ведомства, рыночная стоимость квартиры общей площадью около 120 квадратных метров оценивается примерно в 24 миллиона рублей. Она была оформлена на жену Зеленского Елену.
"Ранее национализированная квартира выставлена на продажу путём открытого аукциона", - сообщили в пресс-службе.
Аукцион, проводимый распорядительной дирекцией имущества Республики Крым, пройдёт в электронной форме. Заявки на участие принимаются до 26 октября, торги будут проводиться 30 октября.
Как ранее заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, средства от продажи всего национализированного имущества украинских олигархов и политиков пойдут на поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие городов и районов республики.
В Крыму прошли уже восемь аукционов, на которых было продано имущество украинских олигархов и лиц, поддерживающих ВСУ.