https://ukraina.ru/20231011/1050077843.html

Впервые в России. Работодателей Приангарья поддержат субсидией при найме вернувшихся с СВО

Впервые в России. Работодателей Приангарья поддержат субсидией при найме вернувшихся с СВО - 11.10.2023 Украина.ру

Впервые в России. Работодателей Приангарья поддержат субсидией при найме вернувшихся с СВО

Впервые в российской практике работодатели Иркутской области, которые трудоустроят бойцов, вернувшихся с СВО, получат субсидию из бюджета. Об этом губернатор Приангарья Игорь Кобзев 11 октября сообщает в своём телегам-канале

2023-10-11T07:03

2023-10-11T07:03

2023-10-11T07:04

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"Впервые в российской практике вводим новую меру поддержки на рынке труда. Она начнёт действовать со следующего года. По нашей задумке, работодатель, который трудоустроит у себя бойцов, вернувшихся с СВО, получит субсидию из областного бюджета. Её размер будет зависеть от количества работников и срока их трудоустройства", - говорится в сообщении.По словам губернатора, соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Константин Зайцев.Единая субсидия касается не только участников СВО. Она также предусматривает субсидию и для работодателей, взявших на работу инвалидов, выпускников без опыта работы, освобождённых из мест лишения свободы. Работодатель сам выбирает одну или несколько категорий граждан, которых он планирует трудоустроить.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, иркутская область, трудоустройство