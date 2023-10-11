Впервые в России. Работодателей Приангарья поддержат субсидией при найме вернувшихся с СВО - 11.10.2023 Украина.ру
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Впервые в России. Работодателей Приангарья поддержат субсидией при найме вернувшихся с СВО
Впервые в России. Работодателей Приангарья поддержат субсидией при найме вернувшихся с СВО - 11.10.2023 Украина.ру
Впервые в России. Работодателей Приангарья поддержат субсидией при найме вернувшихся с СВО
Впервые в российской практике работодатели Иркутской области, которые трудоустроят бойцов, вернувшихся с СВО, получат субсидию из бюджета. Об этом губернатор Приангарья Игорь Кобзев 11 октября сообщает в своём телегам-канале
2023-10-11T07:03
2023-10-11T07:04
новости
россия
иркутская область
трудоустройство
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"Впервые в российской практике вводим новую меру поддержки на рынке труда. Она начнёт действовать со следующего года. По нашей задумке, работодатель, который трудоустроит у себя бойцов, вернувшихся с СВО, получит субсидию из областного бюджета. Её размер будет зависеть от количества работников и срока их трудоустройства", - говорится в сообщении.По словам губернатора, соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Константин Зайцев.Единая субсидия касается не только участников СВО. Она также предусматривает субсидию и для работодателей, взявших на работу инвалидов, выпускников без опыта работы, освобождённых из мест лишения свободы. Работодатель сам выбирает одну или несколько категорий граждан, которых он планирует трудоустроить.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, иркутская область, трудоустройство
Новости, Россия, Иркутская область, трудоустройство

Впервые в России. Работодателей Приангарья поддержат субсидией при найме вернувшихся с СВО

07:03 11.10.2023 (обновлено: 07:04 11.10.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПодготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области
Подготовка бойцов добровольческого батальона имени Судоплатова на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Впервые в российской практике работодатели Иркутской области, которые трудоустроят бойцов, вернувшихся с СВО, получат субсидию из бюджета. Об этом губернатор Приангарья Игорь Кобзев 11 октября сообщает в своём телегам-канале
"Впервые в российской практике вводим новую меру поддержки на рынке труда. Она начнёт действовать со следующего года. По нашей задумке, работодатель, который трудоустроит у себя бойцов, вернувшихся с СВО, получит субсидию из областного бюджета. Её размер будет зависеть от количества работников и срока их трудоустройства", - говорится в сообщении.
По словам губернатора, соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Константин Зайцев.
Единая субсидия касается не только участников СВО. Она также предусматривает субсидию и для работодателей, взявших на работу инвалидов, выпускников без опыта работы, освобождённых из мест лишения свободы. Работодатель сам выбирает одну или несколько категорий граждан, которых он планирует трудоустроить.
 
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