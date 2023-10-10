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Глава Нацбанка Украины подал в отставку из Марокко

Глава Нацбанка Украины подал в отставку из Марокко - 10.10.2023 Украина.ру

Глава Нацбанка Украины подал в отставку из Марокко

Глава Нацбанка Украины Андрей Пышный уволился, находясь за границей, сообщили 10 октября журналисты "Украинских национальных новостей"

2023-10-10T17:19

2023-10-10T17:19

2023-10-10T17:19

новости

украина

нацбанк

андрей пышный

отставка

увольнение

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Глава Национального банка Украины Андрей Пышный написал заявление об увольнении с должности. Пышный указал, что увольняется по причине состояния здоровья.В Марокко Пышный на днях отбыл с официальным физитом в составе украинской делегации для участия в ежегодном собрании группы Всемирноого банка и Международного валютного фонда.Источник агентства предположил, что вопрос возвращения главы Нацбанка на Украину пока остаётся открытым. О причинах невозвращения Пышного источник не сообщил, однако предположил, что "не только недовольство финансового сектора работой регулятора после того, как его возглавил Пышный, могло побудить последнего уйти в отставку".Собеседник агентства также напомнил, что предыдущий глава НБУ Кирилл Шевченко тоже ушёл с должности по состоянию здоровья. А уже через два дня стало известно об уголовном производстве, в рамках которого Шевченко и ещё четырём лицам было объявлено о подозрениях в противозаконных действиях во время работы в государственном "Укргазбанке". Сейчас Шевченко находится за пределами Украины, пишет издание.

https://ukraina.ru/20230809/1048587403.html

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новости, украина, нацбанк, андрей пышный, отставка, увольнение