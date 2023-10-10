Наживались на закупках для армии: ГБР предъявило обвинения двум экс-чиновникам Минобороны Украины - 10.10.2023 Украина.ру
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Наживались на закупках для армии: ГБР предъявило обвинения двум экс-чиновникам Минобороны Украины
Наживались на закупках для армии: ГБР предъявило обвинения двум экс-чиновникам Минобороны Украины - 10.10.2023 Украина.ру
Наживались на закупках для армии: ГБР предъявило обвинения двум экс-чиновникам Минобороны Украины
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) 10 октября предъявило обвинения бывшему заместителю министра обороны страны и руководителю одного из департаментов ведомства по поводу закупок некачественного обмундирования
2023-10-10T13:49
2023-10-10T13:49
минобороны
закупки
всу
новости
подозрение
гбр
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"Закупка некачественных бронежилетов на 250 миллионов гривен (более 6,7 миллиона долларов): ГБР сообщило о еще одном подозрении бывшему заместителю министра обороны и руководителю департамента", - говорится в телеграм-канале ГБР.Общий объем незаконных сделок, заключенных фигурантами, составляет более 38 миллионов долларов. Имена подозреваемых не называются. Сообщается, что они нарушили процедуру закупки и контроля качества товара во время приобретения средств бронезащиты для нужд ВСУ.В начале осени президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством.Ранее также сообщалось, что Национальная гвардия Украины будет вынуждена покупать зимнюю одежду за собственные средства из-за махинаций при заключении государственных контрактов на ее закупку.
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минобороны, закупки, всу, новости, подозрение, гбр
Минобороны, закупки, ВСУ, Новости, подозрение, ГБР

Наживались на закупках для армии: ГБР предъявило обвинения двум экс-чиновникам Минобороны Украины

13:49 10.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанк ГБР Украины
 ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Государственное бюро расследований Украины (ГБР) 10 октября предъявило обвинения бывшему заместителю министра обороны страны и руководителю одного из департаментов ведомства по поводу закупок некачественного обмундирования
"Закупка некачественных бронежилетов на 250 миллионов гривен (более 6,7 миллиона долларов): ГБР сообщило о еще одном подозрении бывшему заместителю министра обороны и руководителю департамента", - говорится в телеграм-канале ГБР.
Общий объем незаконных сделок, заключенных фигурантами, составляет более 38 миллионов долларов.
Имена подозреваемых не называются. Сообщается, что они нарушили процедуру закупки и контроля качества товара во время приобретения средств бронезащиты для нужд ВСУ.
В начале осени президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством.
Ранее также сообщалось, что Национальная гвардия Украины будет вынуждена покупать зимнюю одежду за собственные средства из-за махинаций при заключении государственных контрактов на ее закупку.
Верховная Рада Украины заблокирована оппозицией - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 11:10
Руководство Минобороны Украины вызвали в Раду из-за скандала с закупкамиКомитет Верховной Рады (ВР) по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки вызвал руководство Минобороны Украины в связи со скандалом о закупках продуктов для украинских военных по завышенным ценам, сообщает на своей странице в Facebook* глава комитета, депутат ВР Марьяна Безуглая
 
МиноборонызакупкиВСУНовостиподозрениеГБР
 
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