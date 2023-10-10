https://ukraina.ru/20231010/1050055973.html

Наживались на закупках для армии: ГБР предъявило обвинения двум экс-чиновникам Минобороны Украины

Наживались на закупках для армии: ГБР предъявило обвинения двум экс-чиновникам Минобороны Украины - 10.10.2023 Украина.ру

Наживались на закупках для армии: ГБР предъявило обвинения двум экс-чиновникам Минобороны Украины

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) 10 октября предъявило обвинения бывшему заместителю министра обороны страны и руководителю одного из департаментов ведомства по поводу закупок некачественного обмундирования

2023-10-10T13:49

2023-10-10T13:49

2023-10-10T13:49

минобороны

закупки

всу

новости

подозрение

гбр

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"Закупка некачественных бронежилетов на 250 миллионов гривен (более 6,7 миллиона долларов): ГБР сообщило о еще одном подозрении бывшему заместителю министра обороны и руководителю департамента", - говорится в телеграм-канале ГБР.Общий объем незаконных сделок, заключенных фигурантами, составляет более 38 миллионов долларов. Имена подозреваемых не называются. Сообщается, что они нарушили процедуру закупки и контроля качества товара во время приобретения средств бронезащиты для нужд ВСУ.В начале осени президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке Алексея Резникова с поста министра обороны Украины после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством.Ранее также сообщалось, что Национальная гвардия Украины будет вынуждена покупать зимнюю одежду за собственные средства из-за махинаций при заключении государственных контрактов на ее закупку.

https://ukraina.ru/20230123/1042863932.html

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минобороны, закупки, всу, новости, подозрение, гбр