https://ukraina.ru/20231010/1050049268.html

Украинцы перевели на родину 4,6 млрд злотых – Нацбанк Польши

Украинцы перевели на родину 4,6 млрд злотых – Нацбанк Польши - 10.10.2023 Украина.ру

Украинцы перевели на родину 4,6 млрд злотых – Нацбанк Польши

В Национальном банке Польши заявили, что работающие мигранты перевели на Украину 4,6 млрд злотых (около 107 миллиардов рублей), сообщили 10 октября журналисты издания wnp.pl

2023-10-10T11:58

2023-10-10T11:58

2023-10-10T11:59

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Из данных НБП следует, что в географической структуре по-прежнему преобладали переводы денежных средств на Украину. Они составили 4,6 млрд злотых (около 107 миллиардов рублей) или 62%. всех средств.Также в нацбанке отметили, что работающиеиммигранты переводили деньги и в соседнюю Белоруссию.

https://ukraina.ru/20230922/1049636675.html

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2023

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новости, польша, украина, белоруссия, перевод, деньги, иммигранты, зарубежье