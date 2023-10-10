Украинцы перевели на родину 4,6 млрд злотых – Нацбанк Польши
11:58 10.10.2023 (обновлено: 11:59 10.10.2023)
В Национальном банке Польши заявили, что работающие мигранты перевели на Украину 4,6 млрд злотых (около 107 миллиардов рублей), сообщили 10 октября журналисты издания wnp.pl
"Польские переводы от работающих иммигрантов во II кв. 2023 г. составили 7,2 млрд, что на 0,9 млрд злотых больше, чем за аналогичный период 2022 г. На Украину поступило 62 процента всех трансферов", - сообщили в Национальном банке Польши.
Из данных НБП следует, что в географической структуре по-прежнему преобладали переводы денежных средств на Украину. Они составили 4,6 млрд злотых (около 107 миллиардов рублей) или 62%. всех средств.
Также в нацбанке отметили, что работающиеиммигранты переводили деньги и в соседнюю Белоруссию.
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