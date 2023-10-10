Зеленский распорядился выделить 21,6% ВВП на оборону Украины - 10.10.2023 Украина.ру
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Зеленский распорядился выделить 21,6% ВВП на оборону Украины
Зеленский распорядился выделить 21,6% ВВП на оборону Украины - 10.10.2023 Украина.ру
Зеленский распорядился выделить 21,6% ВВП на оборону Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выделении из госбюджета на 2024 год не менее 21 процента ВВП на сектор безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте президента
2023-10-10T12:09
2023-10-10T12:09
новости
украина
верховная рада
владимир зеленский
бюджет
оборонный бюджет
кабинет министров
дмитрий кулеба
ярослав железняк
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Зеленский поручил Кабинету министров предусмотреть в госбюджете на 2024 год общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объёме не менее 21,6 процента ВВП для сектора безопасности и обороны Украины.Помимо этого, Зеленский предписал министерству финансов Украины обеспечить в течение 2024 года своевременное финансирование расходов госбюджета Украины, предусмотренных для органов сектора безопасности и обороны, в полном объеме.Накануне, 9 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua заявил, что украинское правительство заложили в госбюджет на 2024 год 42 миллиарда долларов международной помощи. При этом, отметил он, "эта сумма может меняться в зависимости от событий".Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент проголосовал за увеличение госбюджета. "Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут более 3,39 трлн грн, а дефицит более 2 трлн грн", отметил Железняк.ВВП Украины сократился до 30,4% по итогам 2022 года. По данным украинского Минфина, падение в первом квартале составило 15,1%, во втором - 37,2%, в третьем - 30,8%. В 2023 году падение ВВП продолжилось. В первом квартале ВВП сократился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
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новости, украина, верховная рада, владимир зеленский, бюджет, оборонный бюджет, кабинет министров, дмитрий кулеба, ярослав железняк
Новости, Украина, Верховная Рада, Владимир Зеленский, бюджет, оборонный бюджет, Кабинет министров, Дмитрий Кулеба, Ярослав Железняк

Зеленский распорядился выделить 21,6% ВВП на оборону Украины

12:09 10.10.2023
 
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гривна гривны - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выделении из госбюджета на 2024 год не менее 21 процента ВВП на сектор безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте президента
Зеленский поручил Кабинету министров предусмотреть в госбюджете на 2024 год общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объёме не менее 21,6 процента ВВП для сектора безопасности и обороны Украины.

"При этом финансирование потребностей сектора безопасности и обороны Украины предусмотреть в объеме не менее 1 692 613 млн гривен", - уточнил президент.

Помимо этого, Зеленский предписал министерству финансов Украины обеспечить в течение 2024 года своевременное финансирование расходов госбюджета Украины, предусмотренных для органов сектора безопасности и обороны, в полном объеме.
Накануне, 9 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua заявил, что украинское правительство заложили в госбюджет на 2024 год 42 миллиарда долларов международной помощи. При этом, отметил он, "эта сумма может меняться в зависимости от событий".
Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент проголосовал за увеличение госбюджета. "Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут более 3,39 трлн грн, а дефицит более 2 трлн грн", отметил Железняк.
ВВП Украины сократился до 30,4% по итогам 2022 года. По данным украинского Минфина, падение в первом квартале составило 15,1%, во втором - 37,2%, в третьем - 30,8%.
В 2023 году падение ВВП продолжилось. В первом квартале ВВП сократился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
6 октября, 15:19
"Слуги народа" разбежались из Верховной Рады во время дебатов о бюджетеДепутаты от партии "Слуга народа" покинули зал Верховной Рады, когда началось обсуждение поправок госбюджета, сообщила 6 октября депутат Верховной Рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в своем телеграм-канале
 
НовостиУкраинаВерховная РадаВладимир Зеленскийбюджетоборонный бюджетКабинет министровДмитрий КулебаЯрослав Железняк
 
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