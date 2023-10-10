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Зеленский распорядился выделить 21,6% ВВП на оборону Украины

Зеленский распорядился выделить 21,6% ВВП на оборону Украины - 10.10.2023 Украина.ру

Зеленский распорядился выделить 21,6% ВВП на оборону Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выделении из госбюджета на 2024 год не менее 21 процента ВВП на сектор безопасности и обороны. Соответствующий указ опубликован на сайте президента

2023-10-10T12:09

2023-10-10T12:09

2023-10-10T12:09

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Зеленский поручил Кабинету министров предусмотреть в госбюджете на 2024 год общий финансовый ресурс на обеспечение национальной безопасности и обороны Украины в объёме не менее 21,6 процента ВВП для сектора безопасности и обороны Украины.Помимо этого, Зеленский предписал министерству финансов Украины обеспечить в течение 2024 года своевременное финансирование расходов госбюджета Украины, предусмотренных для органов сектора безопасности и обороны, в полном объеме.Накануне, 9 октября, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua заявил, что украинское правительство заложили в госбюджет на 2024 год 42 миллиарда долларов международной помощи. При этом, отметил он, "эта сумма может меняться в зависимости от событий".Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент проголосовал за увеличение госбюджета. "Такими изменениями установлены два рекорда за историю Украины: расходы общего бюджета впервые будут более 3,39 трлн грн, а дефицит более 2 трлн грн", отметил Железняк.ВВП Украины сократился до 30,4% по итогам 2022 года. По данным украинского Минфина, падение в первом квартале составило 15,1%, во втором - 37,2%, в третьем - 30,8%. В 2023 году падение ВВП продолжилось. В первом квартале ВВП сократился на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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новости, украина, верховная рада, владимир зеленский, бюджет, оборонный бюджет, кабинет министров, дмитрий кулеба, ярослав железняк