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Rheinmetall произведет более ста тысяч 155-мм снарядов для Киева

Rheinmetall произведет более ста тысяч 155-мм снарядов для Киева - 10.10.2023 Украина.ру

Rheinmetall произведет более ста тысяч 155-мм снарядов для Киева

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall произведёт более ста тысяч 155-мм снарядов для Украины, сообщили 28 сентября в пресс-службе Rheinmetall

2023-10-10T10:33

2023-10-10T10:33

2023-10-10T10:33

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Немецкая компания Rheinmetall изготовит более ста тысяч 155-мм снарядов для Украины.Сообщается, что производством займётся новое испанское подразделение концерна. В августе стало известно, что Rheimetall покупает испанскую компанию Expal Systems, чтобы расширить производство и выполнения растущих заказов.Десятки тысяч патронов должны быть поставлены уже в 2023 году, сообщает Rheinmetall.Rheinmetall является основным поставщиком для вооруженных сил Украины большого количества боеприпасов среднего и крупного калибра, в том числе 20-мм автоматических пушечных снарядов для БМП Marder 105-мм и 120-мм танковых боеприпасов для танков Leopard-1 и Leopard-2. Кроме того, в ближайшее время будет готова к отгрузке первая партия 35-мм боеприпасов для зенитного танка Gepard.В середине июля Rheinmetall подписала рамочный контракт с Вооруженными силами Германии на 1,3 млрд евро на поставку нескольких сотен тысяч снарядов, взрывателей и метательных зарядов. Заказ включает в себя боеприпасы как для вооруженных сил Германии, так и для ВСУ.В конце сентября в пресс-службе Rheinmetall сообщили, что немецкий оборонный концерн откроет предприятие в Киеве совместно с "Укроборонпромом".

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новости, германия, rheinmetall ag, украина, зарубежье, снаряды, всу, заказ