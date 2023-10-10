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Rheinmetall произведет более ста тысяч 155-мм снарядов для Киева
Rheinmetall произведет более ста тысяч 155-мм снарядов для Киева - 10.10.2023 Украина.ру
Rheinmetall произведет более ста тысяч 155-мм снарядов для Киева
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall произведёт более ста тысяч 155-мм снарядов для Украины, сообщили 28 сентября в пресс-службе Rheinmetall
2023-10-10T10:33
2023-10-10T10:33
2023-10-10T10:33
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Немецкая компания Rheinmetall изготовит более ста тысяч 155-мм снарядов для Украины.Сообщается, что производством займётся новое испанское подразделение концерна. В августе стало известно, что Rheimetall покупает испанскую компанию Expal Systems, чтобы расширить производство и выполнения растущих заказов.Десятки тысяч патронов должны быть поставлены уже в 2023 году, сообщает Rheinmetall.Rheinmetall является основным поставщиком для вооруженных сил Украины большого количества боеприпасов среднего и крупного калибра, в том числе 20-мм автоматических пушечных снарядов для БМП Marder 105-мм и 120-мм танковых боеприпасов для танков Leopard-1 и Leopard-2. Кроме того, в ближайшее время будет готова к отгрузке первая партия 35-мм боеприпасов для зенитного танка Gepard.В середине июля Rheinmetall подписала рамочный контракт с Вооруженными силами Германии на 1,3 млрд евро на поставку нескольких сотен тысяч снарядов, взрывателей и метательных зарядов. Заказ включает в себя боеприпасы как для вооруженных сил Германии, так и для ВСУ.В конце сентября в пресс-службе Rheinmetall сообщили, что немецкий оборонный концерн откроет предприятие в Киеве совместно с "Укроборонпромом".
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новости, германия, rheinmetall ag, украина, зарубежье, снаряды, всу, заказ
Новости, Германия, Rheinmetall AG, Украина, Зарубежье, снаряды, ВСУ, заказ
Rheinmetall произведет более ста тысяч 155-мм снарядов для Киева
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall произведёт более ста тысяч 155-мм снарядов для Украины, сообщили 28 сентября в пресс-службе Rheinmetall
Немецкая компания Rheinmetall изготовит более ста тысяч 155-мм снарядов для Украины.
"Хотя заказчиком является правительство Германии, все боеприпасы предназначены для Украины. Стоимость заказа находится в диапазоне от трехзначной цифры до миллиона евро", - говорится в пресс-релизе компании.
Сообщается, что производством займётся новое испанское подразделение концерна. В августе стало известно, что Rheimetall покупает испанскую компанию Expal Systems, чтобы расширить производство и выполнения растущих заказов.
Десятки тысяч патронов должны быть поставлены уже в 2023 году, сообщает Rheinmetall.
Rheinmetall является основным поставщиком для вооруженных сил Украины большого количества боеприпасов среднего и крупного калибра, в том числе 20-мм автоматических пушечных снарядов для БМП Marder 105-мм и 120-мм танковых боеприпасов для танков Leopard-1 и Leopard-2. Кроме того, в ближайшее время будет готова к отгрузке первая партия 35-мм боеприпасов для зенитного танка Gepard.
В середине июля Rheinmetall подписала рамочный контракт с Вооруженными силами Германии на 1,3 млрд евро на поставку нескольких сотен тысяч снарядов, взрывателей и метательных зарядов. Заказ включает в себя боеприпасы как для вооруженных сил Германии, так и для ВСУ.
В конце сентября в пресс-службе Rheinmetall сообщили, что немецкий оборонный концерн откроет предприятие в Киеве совместно с "Укроборонпромом".