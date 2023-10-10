https://ukraina.ru/20231010/1050045459.html

Россия, вопреки санкциям, может опередить ЕС и США по темпу роста ВВП - NYT

Россия, вопреки санкциям, может опередить ЕС и США по темпу роста ВВП - NYT - 10.10.2023 Украина.ру

Россия, вопреки санкциям, может опередить ЕС и США по темпу роста ВВП - NYT

Экономика России всё больше структурируется вокруг войны и спустя полтора года после введения западных санкции демонстрирует устойчивость, позволяющую "вкачивать деньги в свою военную машину". Об этом экономический обозреватель Патрисия Коэн написала в статье для газеты The New York Times

2023-10-10T09:58

2023-10-10T09:58

2023-10-10T09:58

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"Девятнадцать месяцев спустя экономическая картина явно неоднозначная. Российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства после введения ряда суровых санкций", - пишет Коэн.По её оценке, экономике России пришлось адаптироваться к драматическим изменениям "с поразительной скоростью". Москва смогла найти других покупателей энергоносителей и начала быстрыми темпами вкачивать деньги в экономику. Это позволило не только удовлетворить потребности "военной машины", но и "обеспечить работой почти каждого работника", повысить размер зарплат.Напомним, Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз роста ВВП России в текущем году с 1,2% до 2,8%. В 2024-2025 годах рост ВВП ожидается 2,3%, в 2026 году - 2,2%. ЦБ прогнозирует рост экономики России в текущем году на 1,5-2,5%.Еврокомиссия (ЕК) ожидает роста реального ВВП Евросоюза в текущем году на 0,8%. ФРС прогнозирует рост экономики США в 2023 год на 2,1%.

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