Россия, вопреки санкциям, может опередить ЕС и США по темпу роста ВВП - NYT - 10.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231010/1050045459.html
Россия, вопреки санкциям, может опередить ЕС и США по темпу роста ВВП - NYT
Россия, вопреки санкциям, может опередить ЕС и США по темпу роста ВВП - NYT - 10.10.2023 Украина.ру
Россия, вопреки санкциям, может опередить ЕС и США по темпу роста ВВП - NYT
Экономика России всё больше структурируется вокруг войны и спустя полтора года после введения западных санкции демонстрирует устойчивость, позволяющую "вкачивать деньги в свою военную машину". Об этом экономический обозреватель Патрисия Коэн написала в статье для газеты The New York Times
2023-10-10T09:58
2023-10-10T09:58
новости
россия
экономика
сша
ввп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1c/1042205976_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_955292d190475740959d2b9e2cdf7cc4.jpg
"Девятнадцать месяцев спустя экономическая картина явно неоднозначная. Российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства после введения ряда суровых санкций", - пишет Коэн.По её оценке, экономике России пришлось адаптироваться к драматическим изменениям "с поразительной скоростью". Москва смогла найти других покупателей энергоносителей и начала быстрыми темпами вкачивать деньги в экономику. Это позволило не только удовлетворить потребности "военной машины", но и "обеспечить работой почти каждого работника", повысить размер зарплат.Напомним, Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз роста ВВП России в текущем году с 1,2% до 2,8%. В 2024-2025 годах рост ВВП ожидается 2,3%, в 2026 году - 2,2%. ЦБ прогнозирует рост экономики России в текущем году на 1,5-2,5%.Еврокомиссия (ЕК) ожидает роста реального ВВП Евросоюза в текущем году на 0,8%. ФРС прогнозирует рост экономики США в 2023 год на 2,1%.
https://ukraina.ru/20231010/1050023432.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/1c/1042205976_93:0:832:554_1920x0_80_0_0_ec1cab6417185b8cb3edd9b2735f9382.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, экономика, сша, ввп
Новости, Россия, экономика, США, ВВП

Россия, вопреки санкциям, может опередить ЕС и США по темпу роста ВВП - NYT

09:58 10.10.2023
 
© коллаж Украина.РуЭкономика России коллаж
Экономика России коллаж
© коллаж Украина.Ру
Читать в
Экономика России всё больше структурируется вокруг войны и спустя полтора года после введения западных санкции демонстрирует устойчивость, позволяющую "вкачивать деньги в свою военную машину". Об этом экономический обозреватель Патрисия Коэн написала в статье для газеты The New York Times
"Девятнадцать месяцев спустя экономическая картина явно неоднозначная. Российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем предполагали многие западные правительства после введения ряда суровых санкций", - пишет Коэн.
По её оценке, экономике России пришлось адаптироваться к драматическим изменениям "с поразительной скоростью". Москва смогла найти других покупателей энергоносителей и начала быстрыми темпами вкачивать деньги в экономику. Это позволило не только удовлетворить потребности "военной машины", но и "обеспечить работой почти каждого работника", повысить размер зарплат.
"Общий объём производства, по оценкам российского Центрального банка, может вырасти на целых 2,5 процента в этом году, что позволит России по этому показателю опередить Европейский Союз и, возможно, даже Соединённые Штаты", — отмечает Коэн.
Напомним, Минэкономразвития в сентябре повысило прогноз роста ВВП России в текущем году с 1,2% до 2,8%. В 2024-2025 годах рост ВВП ожидается 2,3%, в 2026 году - 2,2%. ЦБ прогнозирует рост экономики России в текущем году на 1,5-2,5%.
Еврокомиссия (ЕК) ожидает роста реального ВВП Евросоюза в текущем году на 0,8%. ФРС прогнозирует рост экономики США в 2023 год на 2,1%.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
07:53
Цифровой рубль от Центробанка. В России создают альтернативу мировой финансовой системе Правительство России приступило к запуску системы трансграничных расчётов с использованием системы цифровых финансовых активов (ЦФА)
 
НовостиРоссияэкономикаСШАВВП
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:54"Вектор разочарования": Политолог рассказал, почему Германия больше не хочет кормить Украину
10:51Украина ищет инвесторов для реструктуризации внешнего долга в 20 млрд долларов
10:48На Крымском мосту движение автотранспорта перекрыли на семь часов
10:33"Ещё одна тайна, покруче убийства Джона Кеннеди": Захарова о просчётах США в эскалации на Ближнем Востоке
10:33Rheinmetall произведет более ста тысяч 155-мм снарядов для Киева
10:17Иран отрицает причастность к палестинской операции
10:11"Хорошая пощечина Шольцу": политолог объяснил, почему теряет позиции "светофорная коалиция" СДПГ
09:58Россия, вопреки санкциям, может опередить ЕС и США по темпу роста ВВП - NYT
09:47ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Приморья
09:19Сенатор из США призвал немедленно перенаправить Израилю всё финансирование Украины
09:00Обстрелы, самые ожесточенные бои, перенаправление западной помощи. Главное на Украине на утро 10 октября
08:56Пушков призвал всерьёз отнестись к словам Милли о возможной войне с Россией
08:15В Крыму составят полный список причастных к водной блокаде полуострова
08:00Днепрогэс: семилетку - в пять лет
07:53Цифровой рубль от Центробанка. В России создают альтернативу мировой финансовой системе
07:36В администрации США нашли способ финансирования Украины через Израиль - NBC
07:26Всё то же, но с участием России. Грядёт новая встреча по "формуле мира" Зеленского
06:59"Уже не до Украины". Украинские эксперты и политики о том, что делать Киеву в новых условиях
06:50Один из авторов учебников истории для 5-9 классов уточнил сроки их появления
06:43ХАМАС, "Хезболла" и не только. С какими силами столкнулся Израиль
Лента новостейМолния