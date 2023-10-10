ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Приморья - 10.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231010/1050045144.html
ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Приморья
ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Приморья - 10.10.2023 Украина.ру
ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Приморья
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Приморья, причастного к шпионажу в интересах Минобороны Украины. Об этом 10 октября сообщил представитель регионального управления службы безопасности
2023-10-10T09:47
2023-10-10T09:47
фсб
госизмена
шпионы
приморье
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049836433_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d26f80e686e8cec1cab397b5b9be76c1.jpg
"ФСБ РФ пресечена деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины. Установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края", - сказал сотрудник ФСБ,По его словам, мужчина осознавал возможность использования этой информации адресатом против безопасности РФ, в том числе "при проведении акций прямого воздействия".В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за госизмену. Его заключили под стражу.
https://ukraina.ru/20231009/1050017114.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/02/1049836433_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0454a880bfa0d9a92517bf3abf6d93eb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фсб, госизмена, шпионы, приморье, новости
ФСБ, госизмена, шпионы, Приморье, Новости

ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Приморья

09:47 10.10.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Приморья, причастного к шпионажу в интересах Минобороны Украины. Об этом 10 октября сообщил представитель регионального управления службы безопасности
"ФСБ РФ пресечена деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины. Установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края", - сказал сотрудник ФСБ,
По его словам, мужчина осознавал возможность использования этой информации адресатом против безопасности РФ, в том числе "при проведении акций прямого воздействия".
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за госизмену. Его заключили под стражу.
Предварительные слушания по делу Надежды Савченко - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Вчера, 10:24
Вступил в тероборону: ФСБ завела дело о госизмене на экс-адвоката Илью Новикова* ФСБ РФ возбудила дело по статье о госизмене в отношении адвоката Ильи Новикова*, сообщили 9 октября в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы
 
ФСБгосизменашпионыПриморьеНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:54"Вектор разочарования": Политолог рассказал, почему Германия больше не хочет кормить Украину
10:51Украина ищет инвесторов для реструктуризации внешнего долга в 20 млрд долларов
10:48На Крымском мосту движение автотранспорта перекрыли на семь часов
10:33"Ещё одна тайна, покруче убийства Джона Кеннеди": Захарова о просчётах США в эскалации на Ближнем Востоке
10:33Rheinmetall произведет более ста тысяч 155-мм снарядов для Киева
10:17Иран отрицает причастность к палестинской операции
10:11"Хорошая пощечина Шольцу": политолог объяснил, почему теряет позиции "светофорная коалиция" СДПГ
09:58Россия, вопреки санкциям, может опередить ЕС и США по темпу роста ВВП - NYT
09:47ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Приморья
09:19Сенатор из США призвал немедленно перенаправить Израилю всё финансирование Украины
09:00Обстрелы, самые ожесточенные бои, перенаправление западной помощи. Главное на Украине на утро 10 октября
08:56Пушков призвал всерьёз отнестись к словам Милли о возможной войне с Россией
08:15В Крыму составят полный список причастных к водной блокаде полуострова
08:00Днепрогэс: семилетку - в пять лет
07:53Цифровой рубль от Центробанка. В России создают альтернативу мировой финансовой системе
07:36В администрации США нашли способ финансирования Украины через Израиль - NBC
07:26Всё то же, но с участием России. Грядёт новая встреча по "формуле мира" Зеленского
06:59"Уже не до Украины". Украинские эксперты и политики о том, что делать Киеву в новых условиях
06:50Один из авторов учебников истории для 5-9 классов уточнил сроки их появления
06:43ХАМАС, "Хезболла" и не только. С какими силами столкнулся Израиль
Лента новостейМолния