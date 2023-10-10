https://ukraina.ru/20231010/1050045144.html
ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Приморья
ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Приморья - 10.10.2023 Украина.ру
ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Приморья
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Приморья, причастного к шпионажу в интересах Минобороны Украины. Об этом 10 октября сообщил представитель регионального управления службы безопасности
2023-10-10T09:47
2023-10-10T09:47
2023-10-10T09:47
фсб
госизмена
шпионы
приморье
новости
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"ФСБ РФ пресечена деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины. Установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края", - сказал сотрудник ФСБ,По его словам, мужчина осознавал возможность использования этой информации адресатом против безопасности РФ, в том числе "при проведении акций прямого воздействия".В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за госизмену. Его заключили под стражу.
https://ukraina.ru/20231009/1050017114.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
фсб, госизмена, шпионы, приморье, новости
ФСБ, госизмена, шпионы, Приморье, Новости
ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Приморья
Сотрудники ФСБ России задержали жителя Приморья, причастного к шпионажу в интересах Минобороны Украины. Об этом 10 октября сообщил представитель регионального управления службы безопасности
"ФСБ РФ пресечена деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины. Установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края", - сказал сотрудник ФСБ,
По его словам, мужчина осознавал возможность использования этой информации адресатом против безопасности РФ, в том числе "при проведении акций прямого воздействия".
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за госизмену. Его заключили под стражу.