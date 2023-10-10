https://ukraina.ru/20231010/1050045144.html

ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Приморья

ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Приморья - 10.10.2023 Украина.ру

ФСБ задержала шпионившего на Украину жителя Приморья

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Приморья, причастного к шпионажу в интересах Минобороны Украины. Об этом 10 октября сообщил представитель регионального управления службы безопасности

2023-10-10T09:47

2023-10-10T09:47

2023-10-10T09:47

фсб

госизмена

шпионы

приморье

новости

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"ФСБ РФ пресечена деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины. Установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах военной инфраструктуры края", - сказал сотрудник ФСБ,По его словам, мужчина осознавал возможность использования этой информации адресатом против безопасности РФ, в том числе "при проведении акций прямого воздействия".В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело за госизмену. Его заключили под стражу.

https://ukraina.ru/20231009/1050017114.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

фсб, госизмена, шпионы, приморье, новости