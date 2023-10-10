Пушков призвал всерьёз отнестись к словам Милли о возможной войне с Россией - 10.10.2023 Украина.ру
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Пушков призвал всерьёз отнестись к словам Милли о возможной войне с Россией
Пушков призвал всерьёз отнестись к словам Милли о возможной войне с Россией - 10.10.2023 Украина.ру
Пушков призвал всерьёз отнестись к словам Милли о возможной войне с Россией
Сенатор Алексей Пушков призвал очень серьёзно отнестись к высказыванию американского генерала Марка Милли о возможном военном конфликте США с Россией. Об этом он написал в своём телеграм-канале
2023-10-10T08:56
2023-10-10T08:56
новости
россия
алексей пушков
сша
марк милли
сво
ядерная война
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По словам Милли, ещё недавно возглавлявшего Комитет начальников штабов США, вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет возрастёт.Одновременно растёт и вероятность того, что Вашингтону "будет не до военного конфликта с Россией".По словам сенатора, всё больше влиятельных фигур, "начиная с претендентов на пост президента США от республиканцев -Трампа, Десантиса и Рамасвами, считают главным противником и соперником не Россию, а Китай", призывая готовиться к столкновению с Пекином из-за Тайваня , а не финансировать "ложный приоритет" Украину."Множественность вызовов" – от Тайваня и Северной Кореи до Ирана и эволюции Глобального Юга, Пушков назвал вторым фактором, снижающим вероятность прямого конфликта США с Россией."Конфликт с Россией, ведущей ядерной державой, не усилит, а ослабит США перед лицом этих вызовов", - считает сенатор.Третьим фактором он назвал необходимость для американцев одновременно "вкладываться" в несколько кризисов для поддержания своего "глобального лидерства". На данный момент это ближневосточный, украинский и потенциальный дальневосточный."Уже сейчас военный конфликт в Израиле требует от США качественно большего вовлечения в ситуацию на Ближнем Востоке. Всё это означает перенапряжение сил даже для такой сверхдержавы, как США", - отметил Пушков.
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новости, россия, алексей пушков, сша, марк милли, сво, ядерная война
Новости, Россия, Алексей Пушков, США, Марк Милли, СВО, ядерная война

Пушков призвал всерьёз отнестись к словам Милли о возможной войне с Россией

08:56 10.10.2023
 
© Алексей Пушков. Совет ФедерацииАлексей Пушков
Алексей Пушков
© Алексей Пушков. Совет Федерации
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Сенатор Алексей Пушков призвал очень серьёзно отнестись к высказыванию американского генерала Марка Милли о возможном военном конфликте США с Россией. Об этом он написал в своём телеграм-канале
По словам Милли, ещё недавно возглавлявшего Комитет начальников штабов США, вероятность столкновения Москвы и Вашингтона в ближайшие 10-15 лет возрастёт.
"Это заявление отражает настроения в правящих кругах США, которые сохранятся вне зависимости от смены власти в Белом доме", - подчеркнул Пушков.
Одновременно растёт и вероятность того, что Вашингтону "будет не до военного конфликта с Россией".
По словам сенатора, всё больше влиятельных фигур, "начиная с претендентов на пост президента США от республиканцев -Трампа, Десантиса и Рамасвами, считают главным противником и соперником не Россию, а Китай", призывая готовиться к столкновению с Пекином из-за Тайваня , а не финансировать "ложный приоритет" Украину.
"Множественность вызовов" – от Тайваня и Северной Кореи до Ирана и эволюции Глобального Юга, Пушков назвал вторым фактором, снижающим вероятность прямого конфликта США с Россией.
"Конфликт с Россией, ведущей ядерной державой, не усилит, а ослабит США перед лицом этих вызовов", - считает сенатор.
Третьим фактором он назвал необходимость для американцев одновременно "вкладываться" в несколько кризисов для поддержания своего "глобального лидерства". На данный момент это ближневосточный, украинский и потенциальный дальневосточный.
"Уже сейчас военный конфликт в Израиле требует от США качественно большего вовлечения в ситуацию на Ближнем Востоке. Всё это означает перенапряжение сил даже для такой сверхдержавы, как США", - отметил Пушков.
Дмитрий Суслов интервью - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
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Дмитрий Суслов о том, хочет ли НАТО Третьей мировой войныКиевский режим и коллективный Запад исходят из того, что рядовые украинцы - это просто пушечное мясо, расходный материал. Но этот материал уже близок к исчерпанию, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов
 
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