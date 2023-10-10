https://ukraina.ru/20231010/1050043344.html

Белый дом и законодатели рассчитывают связать помощь для Израиля и Украины - NBC

Белый дом и законодатели рассчитывают связать помощь для Израиля и Украины - NBC - 10.10.2023 Украина.ру

Белый дом и законодатели рассчитывают связать помощь для Израиля и Украины - NBC

Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с конгрессменами возможность соединить в одном законопроекте предоставление помощи Израилю и Украине для преодоления оппозиции республиканцев. Об этом со ссылкой на чиновника администрации сообщает телеканал NBC

2023-10-10T07:36

2023-10-10T07:36

2023-10-10T07:37

новости

сша

вашингтон

украина

израиль

военная помощь

белый дом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102949/91/1029499182_0:318:3072:2046_1920x0_80_0_0_2f9b75a7da2a1529962fece12b235310.jpg

Законодатели обеих партий, поддерживающие дополнительную помощь Украине, предложили этот подход, как способ обеспечить финансирование Киева, несмотря на противодействие со стороны некоторых республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США.Хотя администрация уже предоставила Израилю срочную военную помощь, для оказания дополнительной помощи Белому дому потребуется согласие Конгресса. Ожидается, что направление помощи Израилю на фоне операции ХАМАС вряд ли вызовет такое же сопротивление, как выделение дополнительных средств Киеву.По мнению чиновника, способность США поддерживать Израиль не влияет на его способность поддерживать Украину.

https://ukraina.ru/20231010/1050039494.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, вашингтон, украина, израиль, военная помощь, белый дом