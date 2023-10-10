Белый дом и законодатели рассчитывают связать помощь для Израиля и Украины - NBC - 10.10.2023 Украина.ру
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Белый дом и законодатели рассчитывают связать помощь для Израиля и Украины - NBC
Белый дом и законодатели рассчитывают связать помощь для Израиля и Украины - NBC - 10.10.2023 Украина.ру
Белый дом и законодатели рассчитывают связать помощь для Израиля и Украины - NBC
Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с конгрессменами возможность соединить в одном законопроекте предоставление помощи Израилю и Украине для преодоления оппозиции республиканцев. Об этом со ссылкой на чиновника администрации сообщает телеканал NBC
2023-10-10T07:36
2023-10-10T07:37
новости
сша
вашингтон
украина
израиль
военная помощь
белый дом
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Законодатели обеих партий, поддерживающие дополнительную помощь Украине, предложили этот подход, как способ обеспечить финансирование Киева, несмотря на противодействие со стороны некоторых республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США.Хотя администрация уже предоставила Израилю срочную военную помощь, для оказания дополнительной помощи Белому дому потребуется согласие Конгресса. Ожидается, что направление помощи Израилю на фоне операции ХАМАС вряд ли вызовет такое же сопротивление, как выделение дополнительных средств Киеву.По мнению чиновника, способность США поддерживать Израиль не влияет на его способность поддерживать Украину.
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новости, сша, вашингтон, украина, израиль, военная помощь, белый дом
Новости, США, Вашингтон, Украина, Израиль, военная помощь, Белый дом

Белый дом и законодатели рассчитывают связать помощь для Израиля и Украины - NBC

07:36 10.10.2023 (обновлено: 07:37 10.10.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Администрация президента США Джо Байдена обсуждает с конгрессменами возможность соединить в одном законопроекте предоставление помощи Израилю и Украине для преодоления оппозиции республиканцев. Об этом со ссылкой на чиновника администрации сообщает телеканал NBC
Законодатели обеих партий, поддерживающие дополнительную помощь Украине, предложили этот подход, как способ обеспечить финансирование Киева, несмотря на противодействие со стороны некоторых республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса США.
Хотя администрация уже предоставила Израилю срочную военную помощь, для оказания дополнительной помощи Белому дому потребуется согласие Конгресса. Ожидается, что направление помощи Израилю на фоне операции ХАМАС вряд ли вызовет такое же сопротивление, как выделение дополнительных средств Киеву.
"Белый дом оценивает политическую жизнеспособность объединения помощи Украине и Израилю… В конечном итоге решение будет принимать Конгресс", - сообщает телеканал со ссылкой на представителя администрации.
По мнению чиновника, способность США поддерживать Израиль не влияет на его способность поддерживать Украину.
Государственные флаги Израиля и Украины - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
06:33
Меньше внимания, денег и оружия. Чем Украине грозит атака ХАМАС на Израиль
 
НовостиСШАВашингтонУкраинаИзраильвоенная помощьБелый дом
 
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Заголовок открываемого материала
07:36Белый дом и законодатели рассчитывают связать помощь для Израиля и Украины - NBC
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