https://ukraina.ru/20231010/1050043044.html
Совет Федерации в декабре определит дату выборов президента - Ковитиди
Совет Федерации в декабре определит дату выборов президента - Ковитиди - 10.10.2023 Украина.ру
Совет Федерации в декабре определит дату выборов президента - Ковитиди
Член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди сообщает, что верхняя палата российского парламента определит дату выборов президента РФ в декабре. Об этом она написала в своём телеграм-канале
2023-10-10T06:17
2023-10-10T06:17
2023-10-10T06:18
новости
россия
президентские выборы
владимир путин
совет федерации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102430/20/1024302082_0:189:4481:2709_1920x0_80_0_0_6cb9511af1526caadb83bf24cc3b2336.jpg
По её словам, налаженная государственная система России "устойчива и стабильна", законодательная база подготовлена. Но "враг будет пытаться информационной ложью" ввести людей в заблуждение, "обмануть, запутать, настроить против власти"."Путин для коллективного Запада опаснее всего на свете, ведь он не играет по их правилам и не сдаёт Россию", - подчеркнула Ковитиди.В соответствии с Конституцией РФ, Совет Федерации должен назначить выборы президента России не ранее чем за сто дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Выборы главы государства пройдут в марте 2024 года.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил перенести выборы президента до окончания СВО.
https://ukraina.ru/20231007/1049990008.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102430/20/1024302082_168:0:4147:2984_1920x0_80_0_0_05102d1a6145f7643e0f58f76ea9f635.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, президентские выборы, владимир путин, совет федерации
Новости, Россия, президентские выборы, Владимир Путин, Совет Федерации
Совет Федерации в декабре определит дату выборов президента - Ковитиди
06:17 10.10.2023 (обновлено: 06:18 10.10.2023)
Член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди сообщает, что верхняя палата российского парламента определит дату выборов президента РФ в декабре. Об этом она написала в своём телеграм-канале
"В декабре Совет Федерации определит дату выборов президента России", — говорится в сообщении сенатора.
По её словам, налаженная государственная система России "устойчива и стабильна", законодательная база подготовлена. Но "враг будет пытаться информационной ложью" ввести людей в заблуждение, "обмануть, запутать, настроить против власти".
"Путин для коллективного Запада опаснее всего на свете, ведь он не играет по их правилам и не сдаёт Россию", - подчеркнула Ковитиди.
В соответствии с Конституцией РФ, Совет Федерации должен назначить выборы президента России не ранее чем за сто дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Выборы главы государства пройдут в марте 2024 года.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил перенести выборы президента до окончания СВО.