Совет Федерации в декабре определит дату выборов президента - Ковитиди - 10.10.2023 Украина.ру
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Совет Федерации в декабре определит дату выборов президента - Ковитиди
Совет Федерации в декабре определит дату выборов президента - Ковитиди - 10.10.2023 Украина.ру
Совет Федерации в декабре определит дату выборов президента - Ковитиди
Член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди сообщает, что верхняя палата российского парламента определит дату выборов президента РФ в декабре. Об этом она написала в своём телеграм-канале
2023-10-10T06:17
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По её словам, налаженная государственная система России "устойчива и стабильна", законодательная база подготовлена. Но "враг будет пытаться информационной ложью" ввести людей в заблуждение, "обмануть, запутать, настроить против власти"."Путин для коллективного Запада опаснее всего на свете, ведь он не играет по их правилам и не сдаёт Россию", - подчеркнула Ковитиди.В соответствии с Конституцией РФ, Совет Федерации должен назначить выборы президента России не ранее чем за сто дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Выборы главы государства пройдут в марте 2024 года.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил перенести выборы президента до окончания СВО.
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новости, россия, президентские выборы, владимир путин, совет федерации
Новости, Россия, президентские выборы, Владимир Путин, Совет Федерации

Совет Федерации в декабре определит дату выборов президента - Ковитиди

06:17 10.10.2023 (обновлено: 06:18 10.10.2023)
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаОльга Ковитиди
Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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Член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди сообщает, что верхняя палата российского парламента определит дату выборов президента РФ в декабре. Об этом она написала в своём телеграм-канале
"В декабре Совет Федерации определит дату выборов президента России", — говорится в сообщении сенатора.
По её словам, налаженная государственная система России "устойчива и стабильна", законодательная база подготовлена. Но "враг будет пытаться информационной ложью" ввести людей в заблуждение, "обмануть, запутать, настроить против власти".
"Путин для коллективного Запада опаснее всего на свете, ведь он не играет по их правилам и не сдаёт Россию", - подчеркнула Ковитиди.
В соответствии с Конституцией РФ, Совет Федерации должен назначить выборы президента России не ранее чем за сто дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Выборы главы государства пройдут в марте 2024 года.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил перенести выборы президента до окончания СВО.
Сборы военных в Грозном
7 октября, 17:19
Кадыров предложил отменить выборы президента РФ до окончания СВОДругой вариант: провести голосование с единственным кандидатом – действующим президентом Владимиром Путиным. Оба предложения глава Чечни озвучил во время флешмоба ко дню рождения Владимира Путина
 
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