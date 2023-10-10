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Совет Федерации в декабре определит дату выборов президента - Ковитиди

Совет Федерации в декабре определит дату выборов президента - Ковитиди - 10.10.2023 Украина.ру

Совет Федерации в декабре определит дату выборов президента - Ковитиди

Член конституционного комитета Совета Федерации Ольга Ковитиди сообщает, что верхняя палата российского парламента определит дату выборов президента РФ в декабре. Об этом она написала в своём телеграм-канале

2023-10-10T06:17

2023-10-10T06:17

2023-10-10T06:18

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По её словам, налаженная государственная система России "устойчива и стабильна", законодательная база подготовлена. Но "враг будет пытаться информационной ложью" ввести людей в заблуждение, "обмануть, запутать, настроить против власти"."Путин для коллективного Запада опаснее всего на свете, ведь он не играет по их правилам и не сдаёт Россию", - подчеркнула Ковитиди.В соответствии с Конституцией РФ, Совет Федерации должен назначить выборы президента России не ранее чем за сто дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Выборы главы государства пройдут в марте 2024 года.Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил перенести выборы президента до окончания СВО.

https://ukraina.ru/20231007/1049990008.html

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новости, россия, президентские выборы, владимир путин, совет федерации