Военная помощь Украине исчерпала ресурсы Европы, необходимые Израилю - Foreign Policy - 10.10.2023 Украина.ру
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Военная помощь Украине исчерпала ресурсы Европы, необходимые Израилю - Foreign Policy
Военная помощь Украине исчерпала ресурсы Европы, необходимые Израилю - Foreign Policy - 10.10.2023 Украина.ру
Военная помощь Украине исчерпала ресурсы Европы, необходимые Израилю - Foreign Policy
Европейская помощь Украине может привести к нехватке боеприпасов для Израиля. Об этом со ссылкой на неназываемого немецкого чиновника сообщает журнал Foreign Policy
2023-10-10T02:59
2023-10-10T03:00
новости
европа
израиль
украина
боеприпасы
снаряды
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Предоставление военной помощи Израилю стало одним из основных вопросов, рассматриваемых европейскими странами 9 октября. По информации издания, многие чиновники испытывают серьёзные опасения, что продолжительная поддержка Украины практически исчерпала запасы европейских стран в боеприпасах. Это значительно ограничивает возможности их поставки для армии Израиля.Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен, выступая на Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене, заявила, что страны альянса не имеют права заявлять об усталости от войны, пока Киев продолжает "неутомимую борьбу". Она также призвала представителей других стран НАТО расширить коалицию, поставляющую истребители F-16 на Украину.
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новости, европа, израиль, украина, боеприпасы, снаряды
Новости, Европа, Израиль, Украина, боеприпасы, снаряды

Военная помощь Украине исчерпала ресурсы Европы, необходимые Израилю - Foreign Policy

02:59 10.10.2023 (обновлено: 03:00 10.10.2023)
 
© AP / Matt Rourke
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
© AP / Matt Rourke
Читать в
Европейская помощь Украине может привести к нехватке боеприпасов для Израиля. Об этом со ссылкой на неназываемого немецкого чиновника сообщает журнал Foreign Policy
Предоставление военной помощи Израилю стало одним из основных вопросов, рассматриваемых европейскими странами 9 октября. По информации издания, многие чиновники испытывают серьёзные опасения, что продолжительная поддержка Украины практически исчерпала запасы европейских стран в боеприпасах. Это значительно ограничивает возможности их поставки для армии Израиля.
"Из-за Украины мы столкнулись с огромной нехваткой боеприпасов", - приводит журнал слова чиновника из Германии.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен, выступая на Парламентской ассамблее НАТО в Копенгагене, заявила, что страны альянса не имеют права заявлять об усталости от войны, пока Киев продолжает "неутомимую борьбу". Она также призвала представителей других стран НАТО расширить коалицию, поставляющую истребители F-16 на Украину.
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 14:05
Юрий Кнутов: России для победы над ВСУ пригодится настырность ХАМАСа и мобилизационная система Израиля Если "Хезболла" поддержит ХАМАС и выступит на его стороне, Израилю придется воевать на два фронта, а это очень тяжело. В этом случае боевые действия могут растянуться до месяца
 
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