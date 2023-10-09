https://ukraina.ru/20231009/1050028883.html
Кулеба заявил, что Украина выполнила 79% требований по вступлению в ЕС
Кулеба заявил, что Украина выполнила 79% требований по вступлению в ЕС - 09.10.2023 Украина.ру
Кулеба заявил, что Украина выполнила 79% требований по вступлению в ЕС
Украина выполнила 79 процентов Соглашения об ассоциации с ЕС, заявил 9 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua
2023-10-09T16:04
2023-10-09T16:04
2023-10-09T16:04
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коррупция
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Джо Байдену, что Украина сделала, и что планирует сделать. От Украины якобы не требовали провести какие-либо реформы в обмен на военную помощь, заявил Кулеба. Украинский дипломат напомнил, что ЕС выдвинул Украине семь требований, которые должны быть выполнены для начала переговоров о вступлении.Кулеба упомянул неких "украинских независимых экспертов", которые оценивают проделанную работу на 8 из 10, "а в Брюсселе в неофициальных разговорах признают, что не ожидали такой скорости", добавил он.Глава МИД Украины считают, что страну пытаются медийно загрузить в нарратив: "Украину сливают, коррупция побеждает". Кулеба добавил, что в мире просто есть силы, которые хотят, чтобы об Украине говорили как о "коррумпированном безнадёжном государстве".Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 5 октября в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine заявил, что коррумпированная на всех уровнях общества Украина не готова стать членом ЕС.Лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия при этом считает, что Верховная Рада Украины сделала 99,9% того, что требует Евросоюз для начала переговоров о вступлении Украины.* НАБУ - Национальное антикоррупционное бюро Украины, САП - Специализированная антикоррупционная прокуратура.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, дмитрий кулеба, мид украины, ес, вступление, владимир зеленский, джо байден, коррупция
Новости, Украина, Дмитрий Кулеба, МИД Украины, ЕС, вступление, Владимир Зеленский, Джо Байден, коррупция
Кулеба заявил, что Украина выполнила 79% требований по вступлению в ЕС
Украина выполнила 79 процентов Соглашения об ассоциации с ЕС, заявил 9 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Forbes.ua
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал президенту США Джо Байдену, что Украина сделала, и что планирует сделать. От Украины якобы не требовали провести какие-либо реформы в обмен на военную помощь, заявил Кулеба.
Украинский дипломат напомнил, что ЕС выдвинул Украине семь требований, которые должны быть выполнены для начала переговоров о вступлении.
"Украина выполнила 79% Соглашения об ассоциации за все эти годы с 2014-го, это хороший показатель. Почти по всем семи рекомендациям Еврокомиссии уже сделаны необходимые шаги: отбор судей Конституционного суда, функционирование НАБУ, САП*, Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей", - заявил министр.
Кулеба упомянул неких "украинских независимых экспертов", которые оценивают проделанную работу на 8 из 10, "а в Брюсселе в неофициальных разговорах признают, что не ожидали такой скорости", добавил он.
Глава МИД Украины считают, что страну пытаются медийно загрузить в нарратив: "Украину сливают, коррупция побеждает". Кулеба добавил, что в мире просто есть силы, которые хотят, чтобы об Украине говорили как о "коррумпированном безнадёжном государстве".
"Кто следит за новостями, видит, что предпринимаются шаги в борьбе с коррупцией", - сказал Кулеба.
Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 5 октября в интервью немецкому изданию Augsburger Allgemeine заявил, что коррумпированная на всех уровнях общества Украина не готова стать членом ЕС.
Лидер правящей фракции "Слуга народа" Давид Арахамия при этом считает, что Верховная Рада Украины сделала 99,9% того, что требует Евросоюз для начала переговоров о вступлении Украины.
* НАБУ - Национальное антикоррупционное бюро Украины, САП - Специализированная антикоррупционная прокуратура.