https://ukraina.ru/20231009/1050028733.html
В Крыму выставили на аукцион недвижимость недружественных иностранцев
В Крыму выставили на аукцион недвижимость недружественных иностранцев - 09.10.2023 Украина.ру
В Крыму выставили на аукцион недвижимость недружественных иностранцев
Государственный совет Республики Крым согласовал продажу на открытом аукционе ранее национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов 9 октября в своем телеграм-канале
2023-10-09T15:35
2023-10-09T15:35
2023-10-09T15:35
новости
крым
имущество
продажа
аукцион
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По его словам, речь идет о 35 объектах недвижимого имущества, включая 14 объектов в Керчи, четыре — в Ялте, десять — в Симферополе, семь — в поселке Черноморское."По предварительным подсчетам, общий объем средств, которые поступят в бюджет Крыма в результате продажи имущества, составляет более 106 млн рублей", - отметил Константинов.Средства, полученные от продажи ранее национализированного имущества, крымские власти планируют направить на поддержку военнослужащих и их семей и на развитие городов и районо республики."Работа по выявлению имущества украинских олигархов в Крыму продолжается. Мы приложим все усилия для того, чтобы ни один наш враг, спонсирующий убийства русских людей, преступления против граждан России, наших единомышленников, сторонников, не смог зарабатывать на крымчанах", – заявил Владимир Константинов.Ранее сообщалось, что на аукцион будет выставлена квартира семьи Зеленского в крымской Ливадии. Стоимость квартиры оценили в 24 миллиона рублей.В Крыму прошли уже восемь аукционов, на которых было продано имущество украинских олигархов и лиц, поддерживающих ВСУ.
https://ukraina.ru/20231009/1050028197.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, имущество, продажа, аукцион
В Крыму выставили на аукцион недвижимость недружественных иностранцев
Государственный совет Республики Крым согласовал продажу на открытом аукционе ранее национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов 9 октября в своем телеграм-канале
По его словам, речь идет о 35 объектах недвижимого имущества, включая 14 объектов в Керчи, четыре — в Ялте, десять — в Симферополе, семь — в поселке Черноморское.
"По предварительным подсчетам, общий объем средств, которые поступят в бюджет Крыма в результате продажи имущества, составляет более 106 млн рублей", - отметил Константинов.
Средства, полученные от продажи ранее национализированного имущества, крымские власти планируют направить на поддержку военнослужащих и их семей и на развитие городов и районо республики.
"Работа по выявлению имущества украинских олигархов в Крыму продолжается. Мы приложим все усилия для того, чтобы ни один наш враг, спонсирующий убийства русских людей, преступления против граждан России, наших единомышленников, сторонников, не смог зарабатывать на крымчанах", – заявил Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что на аукцион будет выставлена квартира семьи Зеленского в крымской Ливадии. Стоимость квартиры оценили в 24 миллиона рублей.
В Крыму прошли уже восемь аукционов, на которых было продано имущество украинских олигархов и лиц, поддерживающих ВСУ.