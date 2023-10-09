В Крыму выставили на аукцион недвижимость недружественных иностранцев - 09.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231009/1050028733.html
В Крыму выставили на аукцион недвижимость недружественных иностранцев
В Крыму выставили на аукцион недвижимость недружественных иностранцев - 09.10.2023 Украина.ру
В Крыму выставили на аукцион недвижимость недружественных иностранцев
Государственный совет Республики Крым согласовал продажу на открытом аукционе ранее национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов 9 октября в своем телеграм-канале
2023-10-09T15:35
2023-10-09T15:35
новости
крым
имущество
продажа
аукцион
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/07/1045101527_0:34:560:349_1920x0_80_0_0_646d2d053ef147d77b262667dd2f1615.jpg
По его словам, речь идет о 35 объектах недвижимого имущества, включая 14 объектов в Керчи, четыре — в Ялте, десять — в Симферополе, семь — в поселке Черноморское."По предварительным подсчетам, общий объем средств, которые поступят в бюджет Крыма в результате продажи имущества, составляет более 106 млн рублей", - отметил Константинов.Средства, полученные от продажи ранее национализированного имущества, крымские власти планируют направить на поддержку военнослужащих и их семей и на развитие городов и районо республики."Работа по выявлению имущества украинских олигархов в Крыму продолжается. Мы приложим все усилия для того, чтобы ни один наш враг, спонсирующий убийства русских людей, преступления против граждан России, наших единомышленников, сторонников, не смог зарабатывать на крымчанах", – заявил Владимир Константинов.Ранее сообщалось, что на аукцион будет выставлена квартира семьи Зеленского в крымской Ливадии. Стоимость квартиры оценили в 24 миллиона рублей.В Крыму прошли уже восемь аукционов, на которых было продано имущество украинских олигархов и лиц, поддерживающих ВСУ.
https://ukraina.ru/20231009/1050028197.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/07/1045101527_0:0:560:420_1920x0_80_0_0_9d3eff5039132e8750aa64f0985ca725.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, крым, имущество, продажа, аукцион
Новости, Крым, имущество, продажа, аукцион

В Крыму выставили на аукцион недвижимость недружественных иностранцев

15:35 09.10.2023
 
Крым. Дом Зеленского
Крым. Дом Зеленского
Читать в
Государственный совет Республики Крым согласовал продажу на открытом аукционе ранее национализированного имущества граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов 9 октября в своем телеграм-канале
По его словам, речь идет о 35 объектах недвижимого имущества, включая 14 объектов в Керчи, четыре — в Ялте, десять — в Симферополе, семь — в поселке Черноморское.
"По предварительным подсчетам, общий объем средств, которые поступят в бюджет Крыма в результате продажи имущества, составляет более 106 млн рублей", - отметил Константинов.
Средства, полученные от продажи ранее национализированного имущества, крымские власти планируют направить на поддержку военнослужащих и их семей и на развитие городов и районо республики.
"Работа по выявлению имущества украинских олигархов в Крыму продолжается. Мы приложим все усилия для того, чтобы ни один наш враг, спонсирующий убийства русских людей, преступления против граждан России, наших единомышленников, сторонников, не смог зарабатывать на крымчанах", – заявил Владимир Константинов.
Ранее сообщалось, что на аукцион будет выставлена квартира семьи Зеленского в крымской Ливадии. Стоимость квартиры оценили в 24 миллиона рублей.
В Крыму прошли уже восемь аукционов, на которых было продано имущество украинских олигархов и лиц, поддерживающих ВСУ.
военнослужащие Особой лодочной службы (SBS) - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
14:44
Эксперт объяснил, что произойдёт, если Украина отправит в атаку на Крым тысячу диверсантов Попытки высадки диверсантов в Крыму и на Днепре приводят к большим потерям личного состава. А концентрация морской пехоты ВСУ в Херсонской области служит красивой картинкой для Запада. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
 
НовостиКрымимуществопродажааукцион
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45"Демократы готовят хитрость": Военный эксперт объяснил, передадут ли Израилю военную помощь для Украины
17:43Малюк предложил ликвидировать религиозные организации за "пропаганду"
17:35Генпрокуратура Украины подозревает пограничника в сотрудничестве с Москвой
17:33Украинский пограничник рассказал, как девять лет передавал информацию для российских спецслужб
17:06"Просто захлебнулся": Юрий Кнутов объяснил, почему оказался дырявым израильский "Железный купол"
16:30Юрий Кнутов рассказал, что будет с Израилем, если "Хезболла" выступит на стороне ХАМАС
16:29Пиррова победа двух народов. ХАМАС и Израиль оказались в кровавой патовой ситуации
16:26Арабо-израильский конфликт: обзор
16:14Алексей Леонков: Даже если война Израиля и ХАМАС будет долгой, ВСУ не оставят без снарядов
16:09"Я вас предупреждала". Захарова рассказала о "черном рынке" оружия якобы предназначенного для Украины
16:07"Ну что, натовские друзья, доигрались?" - Медведев об американском оружии в Израиле
16:04Кулеба заявил, что Украина выполнила 79% требований по вступлению в ЕС
16:03"В броне образовалась дыра": Военный эксперт о том, почему ЦАХАЛ оказался не готов к удару ХАМАСа
15:35В Крыму выставили на аукцион недвижимость недружественных иностранцев
15:07В НАТО не стали уточнять сроки вступления Украины в альянс
15:07Контрабандисты растаскивают западное оружие для Украины по всему миру - Лавров
14:44Эксперт объяснил, что произойдёт, если Украина отправит в атаку на Крым тысячу диверсантов
14:35Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, если они не в виде ультиматумов - Лавров
14:23Нужно подождать: Кулеба назвал инцидентом минус 6 млрд долларов помощи из США
14:19ВСУшники сняли для Зеленского видео, как они буксируют "груз 200" по грязи
Лента новостейМолния