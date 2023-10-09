https://ukraina.ru/20231009/1050021754.html

Песков прокомментировал прогноз Жириновского о конфликте, из-за которого забудут Украину

Песков прокомментировал прогноз Жириновского о конфликте, из-за которого забудут Украину - 09.10.2023 Украина.ру

Песков прокомментировал прогноз Жириновского о конфликте, из-за которого забудут Украину

В Кремле с тревогой наблюдают за обострением палестино-израильского конфликта. Об этом заявил журналистам 9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2023-10-09T12:28

2023-10-09T12:28

2023-10-09T12:28

израиль

кремль

дмитрий песков

тревога

новости

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"Мы с большой тревогой наблюдаем за тем, что происходит вокруг Израиля на Ближнем Востоке. Эта ситуация потенциально опасна разрастанием, поэтому, конечно, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни. Мы осуществляем необходимые [действия] для того, чтобы понимать ситуацию", - заверил официальный представитель Кремля.Так он прокомментировал прогноз основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского о возгорании конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого "все забудут об Украине".По словам Пескова, Жириновский сделал очень много разных заявлений, которые содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий и процессов в мировых делах в будущем.В субботу, 7 октября, Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа: в пресс-службе армии страны заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 430, пострадали 2300 человек.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.

https://ukraina.ru/20231009/1050014801.html

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израиль, кремль, дмитрий песков, тревога, новости