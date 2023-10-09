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Песков прокомментировал прогноз Жириновского о конфликте, из-за которого забудут Украину
Песков прокомментировал прогноз Жириновского о конфликте, из-за которого забудут Украину - 09.10.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал прогноз Жириновского о конфликте, из-за которого забудут Украину
В Кремле с тревогой наблюдают за обострением палестино-израильского конфликта. Об этом заявил журналистам 9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2023-10-09T12:28
2023-10-09T12:28
2023-10-09T12:28
израиль
кремль
дмитрий песков
тревога
новости
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"Мы с большой тревогой наблюдаем за тем, что происходит вокруг Израиля на Ближнем Востоке. Эта ситуация потенциально опасна разрастанием, поэтому, конечно, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни. Мы осуществляем необходимые [действия] для того, чтобы понимать ситуацию", - заверил официальный представитель Кремля.Так он прокомментировал прогноз основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского о возгорании конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого "все забудут об Украине".По словам Пескова, Жириновский сделал очень много разных заявлений, которые содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий и процессов в мировых делах в будущем.В субботу, 7 октября, Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа: в пресс-службе армии страны заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 430, пострадали 2300 человек.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
израиль, кремль, дмитрий песков, тревога, новости
Песков прокомментировал прогноз Жириновского о конфликте, из-за которого забудут Украину
В Кремле с тревогой наблюдают за обострением палестино-израильского конфликта. Об этом заявил журналистам 9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Мы с большой тревогой наблюдаем за тем, что происходит вокруг Израиля на Ближнем Востоке. Эта ситуация потенциально опасна разрастанием, поэтому, конечно, это предмет нашей особой озабоченности в эти дни. Мы осуществляем необходимые [действия] для того, чтобы понимать ситуацию", - заверил официальный представитель Кремля.
Так он прокомментировал прогноз основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского о возгорании конфликта на Ближнем Востоке, из-за которого "все забудут об Украине".
По словам Пескова, Жириновский сделал очень много разных заявлений, которые содержали абсолютно точный анализ тенденций развития тех или иных событий и процессов в мировых делах в будущем.
"Что касается, забудут или не забудут про Украину... еще раз повторяю, что наша специальная военная операция продолжается. Все цели будут достигнуты!" - добавил Песков.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа: в пресс-службе армии страны заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, бойцы ХАМАС после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.
Число погибших жителей Израиля в результате эскалации конфликта превысило 700 человек, сообщал в воскресенье вечером телеканал i24 News. Согласно последним данным палестинского Минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа превысило 430, пострадали 2300 человек.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявлял замглавы МИД РФ Михаил Богданов. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на закрытом заседании СБ по ситуации в зоне палестино-израильского конфликта призвал к немедленному прекращению боев и переходу к предметным переговорам.