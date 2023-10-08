https://ukraina.ru/20231008/1050006669.html

Россия может освободить существенные территории на Украине - эксперт

Россия может освободить существенные территории на Украине - эксперт - 08.10.2023 Украина.ру

Россия может освободить существенные территории на Украине - эксперт

Военнослужащие ВС РФ способны освободить существенные территории на Украине, заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works

2023-10-08T14:41

2023-10-08T14:41

2023-10-08T14:41

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ВСУ уничтожают сами себя в попытках прорвать линии обороны российских войск, отметил эксперт.Страны Запада, по словам Уилкерсона, постепенно начнут прекращать поставки военной техники, отчего ситуация для Киева не станет легче.

https://ukraina.ru/20231008/1050005735.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, вс рф, всу, территории