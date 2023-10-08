Россия может освободить существенные территории на Украине - эксперт - 08.10.2023 Украина.ру
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Россия может освободить существенные территории на Украине - эксперт
Россия может освободить существенные территории на Украине - эксперт - 08.10.2023 Украина.ру
Россия может освободить существенные территории на Украине - эксперт
Военнослужащие ВС РФ способны освободить существенные территории на Украине, заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works
2023-10-08T14:41
2023-10-08T14:41
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ВСУ уничтожают сами себя в попытках прорвать линии обороны российских войск, отметил эксперт.Страны Запада, по словам Уилкерсона, постепенно начнут прекращать поставки военной техники, отчего ситуация для Киева не станет легче.
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новости, украина, вс рф, всу, территории
Новости, Украина, ВС РФ, ВСУ, территории

Россия может освободить существенные территории на Украине - эксперт

14:41 08.10.2023
 
© Ростех телеграм-канал
© Ростех телеграм-канал
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Военнослужащие ВС РФ способны освободить существенные территории на Украине, заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works
"Если Россия успешно истощит Украину, а это вполне возможно, то это приведет её к контрнаступлению, в ходе которого освободят существенные территории", — заявил Уилкерсон.
ВСУ уничтожают сами себя в попытках прорвать линии обороны российских войск, отметил эксперт.
Страны Запада, по словам Уилкерсона, постепенно начнут прекращать поставки военной техники, отчего ситуация для Киева не станет легче.
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