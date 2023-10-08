Посольство РФ отреагировало на возможное похищение россиянок в Израиле - 08.10.2023 Украина.ру
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Посольство РФ отреагировало на возможное похищение россиянок в Израиле
Посольство РФ отреагировало на возможное похищение россиянок в Израиле - 08.10.2023 Украина.ру
Посольство РФ отреагировало на возможное похищение россиянок в Израиле
Посольство России проверяет информацию о возможном похищении бойцами ХАМАС россиянок на фестивале электронной музыки Nature Party в Израиле, говорится 8 октября в заявлении пресс-службы российской дипмиссии
2023-10-08T11:19
2023-10-08T11:19
израиль
зарубежье
посольство
россия
новости
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"Посольство России в Израиле занимается проверкой распространяющейся в интернет-сегменте информации о похищении боевиками ХАМАС на фестивале электронной музыки близ города Офакима якобы двух гражданок Российской Федерации. На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства Российской Федерации у упомянутых лиц", - говорится в материале.В пресс-службе добавили, что на учёте в консульском отделе посольства России в Израиле они не состоят.Консульский отдел посольства находится в контакте с компетентными израильскими службами, в том числе по данному вопросу, отметили в дипломатической миссии.Ранее сообщалось, что боевики группировки ХАМАС похитили 10 девушек в Израиле. Среди них якобы могли находиться две девушки с русскими фамилиями — Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. Откуда они приехали в Израиль и смогли ли выжить — неизвестно.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
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израиль, зарубежье, посольство, россия, новости
Израиль, Зарубежье, посольство, Россия, Новости

Посольство РФ отреагировало на возможное похищение россиянок в Израиле

11:19 08.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосол Израиля вызван в МИД России
Посол Израиля вызван в МИД России - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Посольство России проверяет информацию о возможном похищении бойцами ХАМАС россиянок на фестивале электронной музыки Nature Party в Израиле, говорится 8 октября в заявлении пресс-службы российской дипмиссии
"Посольство России в Израиле занимается проверкой распространяющейся в интернет-сегменте информации о похищении боевиками ХАМАС на фестивале электронной музыки близ города Офакима якобы двух гражданок Российской Федерации. На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства Российской Федерации у упомянутых лиц", - говорится в материале.
В пресс-службе добавили, что на учёте в консульском отделе посольства России в Израиле они не состоят.
"В консульский отдел Посольства России в Израиле кто-либо из близких родственников данных лиц также не обращался. Мы передали соответствующую информацию израильской стороне", - сказано в заявлении.
Консульский отдел посольства находится в контакте с компетентными израильскими службами, в том числе по данному вопросу, отметили в дипломатической миссии.
Ранее сообщалось, что боевики группировки ХАМАС похитили 10 девушек в Израиле. Среди них якобы могли находиться две девушки с русскими фамилиями — Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. Откуда они приехали в Израиль и смогли ли выжить — неизвестно.
В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.
Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
Города мира. Иерусалим - РИА Новости, 1920, 08.10.2023
09:26
Израиль нанес удары по ХАМАС в секторе ГазаИзраиль наносит удары по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили 8 октября в телеграм-канале армии обороны страны
 
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