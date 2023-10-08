https://ukraina.ru/20231008/1050002379.html

Посольство РФ отреагировало на возможное похищение россиянок в Израиле

Посольство РФ отреагировало на возможное похищение россиянок в Израиле - 08.10.2023 Украина.ру

Посольство РФ отреагировало на возможное похищение россиянок в Израиле

Посольство России проверяет информацию о возможном похищении бойцами ХАМАС россиянок на фестивале электронной музыки Nature Party в Израиле, говорится 8 октября в заявлении пресс-службы российской дипмиссии

2023-10-08T11:19

2023-10-08T11:19

2023-10-08T11:19

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"Посольство России в Израиле занимается проверкой распространяющейся в интернет-сегменте информации о похищении боевиками ХАМАС на фестивале электронной музыки близ города Офакима якобы двух гражданок Российской Федерации. На настоящий момент не можем подтвердить факт наличия гражданства Российской Федерации у упомянутых лиц", - говорится в материале.В пресс-службе добавили, что на учёте в консульском отделе посольства России в Израиле они не состоят.Консульский отдел посольства находится в контакте с компетентными израильскими службами, в том числе по данному вопросу, отметили в дипломатической миссии.Ранее сообщалось, что боевики группировки ХАМАС похитили 10 девушек в Израиле. Среди них якобы могли находиться две девушки с русскими фамилиями — Елизавета Прудникова и Ольга Пильник. Откуда они приехали в Израиль и смогли ли выжить — неизвестно.В субботу утром Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более 3 тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.Армия обороны Израиля сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны.Газета Jerusalem Post ранее сообщала, что число погибших в Израиле в ходе эскалации палестино-израильского конфликта превысило 300, более 1,5 тысяч человек пострадали. Согласно последним данным палестинского минздрава, число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 232, пострадали почти 1,7 тысячи человек.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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израиль, зарубежье, посольство, россия, новости