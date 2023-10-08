https://ukraina.ru/20231008/1049938609.html

Военный эксперт раскрыл перспективы применения танков "Абрамс" на фронтах СВО

Военный эксперт раскрыл перспективы применения танков "Абрамс" на фронтах СВО - 08.10.2023 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл перспективы применения танков "Абрамс" на фронтах СВО

В современной войне полностью пересмотрена концепция применения бронетехники, основная роль танков сводится к поддержке пехоты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-10-08T05:05

2023-10-08T05:05

2023-10-08T05:05

новости

танки

всу

сво

украина

m1 abrams

бронетехника

потери

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102511/91/1025119189_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_0e99be6f89c4f6ada48e287b0af89a78.jpg

В условиях современных военных конфликтов была полностью пересмотрена концепция применения бронетехники. Сейчас танки используются как самоходные артиллерийские орудия. Также обе стороны часто используют "танковую карусель", рассказал эксперт.Современная концепция войны полностью меняет роль танков и сводит ее к поддержке пехоты. Хотя при решении некоторых задач танковые части выполняют классические функции, таких ситуаций бывает не много, добавил он.Артиллерия и авиация не позволяют собрать большое количество бронетехники на главном направлении. Также этому мешают установленные минные поля. Можно утверждать, что классический подход к применению танков уже умер, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, танки, всу, сво, украина, m1 abrams, бронетехника, потери, вс рф