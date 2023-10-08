Военный эксперт раскрыл перспективы применения танков "Абрамс" на фронтах СВО - 08.10.2023 Украина.ру
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Военный эксперт раскрыл перспективы применения танков "Абрамс" на фронтах СВО
Военный эксперт раскрыл перспективы применения танков "Абрамс" на фронтах СВО - 08.10.2023 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл перспективы применения танков "Абрамс" на фронтах СВО
В современной войне полностью пересмотрена концепция применения бронетехники, основная роль танков сводится к поддержке пехоты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-10-08T05:05
2023-10-08T05:05
новости
танки
всу
сво
украина
m1 abrams
бронетехника
потери
вс рф
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В условиях современных военных конфликтов была полностью пересмотрена концепция применения бронетехники. Сейчас танки используются как самоходные артиллерийские орудия. Также обе стороны часто используют "танковую карусель", рассказал эксперт.Современная концепция войны полностью меняет роль танков и сводит ее к поддержке пехоты. Хотя при решении некоторых задач танковые части выполняют классические функции, таких ситуаций бывает не много, добавил он.Артиллерия и авиация не позволяют собрать большое количество бронетехники на главном направлении. Также этому мешают установленные минные поля. Можно утверждать, что классический подход к применению танков уже умер, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, танки, всу, сво, украина, m1 abrams, бронетехника, потери, вс рф
Новости, танки, ВСУ, СВО, Украина, M1 Abrams, бронетехника, потери, ВС РФ

Военный эксперт раскрыл перспективы применения танков "Абрамс" на фронтах СВО

05:05 08.10.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Summer Shield XIV" в Латвии
Международные военные учения Summer Shield XIV в Латвии
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В современной войне полностью пересмотрена концепция применения бронетехники, основная роль танков сводится к поддержке пехоты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
В условиях современных военных конфликтов была полностью пересмотрена концепция применения бронетехники. Сейчас танки используются как самоходные артиллерийские орудия. Также обе стороны часто используют "танковую карусель", рассказал эксперт.
Современная концепция войны полностью меняет роль танков и сводит ее к поддержке пехоты. Хотя при решении некоторых задач танковые части выполняют классические функции, таких ситуаций бывает не много, добавил он.
"Говорят, что 31 танк "Абрамс" [для Украины] - это мало. Нет, не мало. Для поддержки линии фронта этого достаточно, для стрельбы с закрытых позиций тоже. А вот когда сотни танков в распоряжении, их надо сосредотачивать. При этом по ним будет нанесен мощнейший удар, и они понесут большие потери", - подчеркнул Кнутов.
Артиллерия и авиация не позволяют собрать большое количество бронетехники на главном направлении. Также этому мешают установленные минные поля. Можно утверждать, что классический подход к применению танков уже умер, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовоститанкиВСУСВОУкраинаM1 AbramsбронетехникапотериВС РФ
 
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