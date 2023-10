https://ukraina.ru/20231007/1049733293.html

ХТЗ: американский гигант сталинской индустриализации

Торжественное открытие одного из главных промышленных гигантов первой пятилетки, который должен был исправить ситуацию с "поголовьем" тракторов для коллективизации – Харьковского тракторного завода, состоялось 1 октября 1931 года. А за 11 месяцев 1933 года он дал 28 285 тракторов – лишь немногим меньше их общего количества в СССР в 1927 году

Попытки наладить выпуск собственных тракторов СССР предпринимал ещё с середины 1920-х. В 1924 году в Ленинграде под маркой "Красный Путиловец" начали выпускать "цельносодранный" трактор Форда. Он выходил существенно дороже импортного прототипа и при этом был ненадёжен в эксплуатации.Этот негативный опыт подтолкнул советское руководство к идее активного сотрудничества с западным бизнесом (прежде всего американским и немецким) для реализации амбициозных планов механизации сельского хозяйства.Для последующего тиражирования были выбраны две популярных в конце 1920-х годов модели американских тракторов: колесный International McCormick-Deering 15/30 компании International Harvester и гусеничный Caterpillar 60. Первый из них будет выпускаться в Сталинграде и затем в Харькове под маркой СХТЗ 15/30, второй — в Челябинске, как "Сталинец С60".Для серийного производства американского трактора необходимо было приобрести целый завод в США под ключ. В 1928 году советские представители вышли на чикагскую компанию-производителя International Harvester с соответствующим предложением. Чикагцы в свою очередь обратились в детройтское проектно-конструкторское бюро Albert Kahn Associates, Inc. знаменитого американского инженера Альберта Кана — строителя заводов Генри Форда.Кан был крупнейшим специалистом по стандартизированному промышленному строительству, воплощавшим на практике собственный девиз: "архитектура — это на 90% бизнес и на 10% искусство". В мае 1929 года его компания заключила контракт на создание тракторного завода в Сталинграде. Завод был фактически целиком создан в США, а затем перевезён и смонтирован. Это позволило соорудить его в небывало короткие для Европы сроки. Первый трактор сошел с заводского конвейера в июне 1930 года, т.е. всего через год с небольшим после заключения контракта.Результаты строительства СТЗ впечатлили советское руководство. 26 декабря 1929 года Совнарком принял решение подписать с Albert Kahn, Inc. двухлетний контракт на проектирование и надзор над строительством всех промышленных объектов СССР, намеченных на эти сроки. В конечном счёте таковых оказалось более 500. Газета New York Times в номере от 11 января 1930 года оценивала сумму контракта в $ 190 млн.Для выполнения столь масштабной задачи приказом ВСНХ № 7 от 5 марта 1930 года создавался Государственный трест строительного проектирования — Госпроектстрой. Возглавил его младший брат Альберта Кана Мориц. В его штате было 25 американских инженеров и примерно в десять раз больше советских сотрудников. Всего через Госпроектстрой их прошло около 4 тысяч. Документация, например – чертежи корпусов ХТЗ, выполнялись сразу на двух языках — английском и русском.Согласно материалам к совещанию президиума ЦК профсоюза работников авиационной и транспортной промышленности (ПРАТП), в 1931 году иностранные специалисты присутствовали на 23 советских заводах, большинство из них были сосредоточены на 5 предприятиях: "СТЗ, ХТЗ, Н. Автозавод, "Красный Октябрь" — Сталинград и завод имени Сталина (Москва)". В общей сложности в документе учтены 624 человека, из которых на ХТЗ — 140.Главным из них бы Леон Эвис Сваджиян — армянин, перебравшийся из Турции в США в начале 1920-х, и сделавший стремительную инженерную карьеру. Её пиком стало руководство строительством крупнейшего завода Форда в Ривер Руж.Этот опыт позволил Сваджияну решать в СССР сложнейшие задачи. Свою работу он начал на Сталинградском тракторном, а затем был переведён в Харьков. Должность его официально именовалась "заведующий строительным отделом строительства завода". В западных публикациях Сваджияна называют "супервайзером", т.е. должностным лицом, выполняющим прежде всего контролирующие функции, либо "главным инженером строительства", но формально должность с таким названием занимал советский специалист.В реальности именно Сваджиян должен был руководить стройкой. Директор строительства был партийным работником, выходцем из крестьянской семьи, весь промышленный опыт которого сводился к работе на небольших предприятиях в дореволюционную эпоху. Главный инженер завода имел профильное образование, но специализировался не на строительстве, а на машиностроении, к тому же в 1930-м году он возглавлял делегацию заводчан, изучавших опыт тракторостроения на предприятиях США.Т.о., человеком номер один на грандиозной стройке первой советской пятилетки был американец.Во многих западных публикациях, посвященных участию американского бизнеса в советской индустриализации, ХТЗ называют просто копией Сталинградского завода. Но это неверно.Привязкой американского проекта к местности занимался проектный отдел республиканского товарищества Индустрой (Индбуд), которое возводило ключевые промышленные объекты УССР. Технический директор Индустроя, выпускник Киевского политехнического университета Александр Иннокентьевич Неровецкий предложил строить завод не из импортных металлоконструкций, а из бетонных и железобетонных. Это давало значительную экономию средств, и при этом не снижало темпов строительства.Вопрос обеспечения строительства необходимым инструментом решался на месте. Первым на ХТЗ был построен и запущен инструментальный цех. Его начальник среди прочих строителей завода удостоится ордена Ленина с формулировкой "за достижения цеха в выпуске сложных инструментов, ранее ввозившихся из заграницы". Т.о., завод как бы строил сам себя. В готовом виде импортировались только сложные машины и механизмы и те инструменты, наладить выпуск которых не было возможности. При этом темпы строительства, прописанные в контракте, должны были соответствовать американским.Строительство завода началось в поле у станции Лосево, в 15 километрах от Харькова. 5 марта 1930 года рабочие приступили к закладке котлована. Строились деревянные бараки (тоже по американскому проекту), первоначально рассчитанные на 15 000 строителей. Позднее для завода на новейших архитектурных принципах был построен рабочий посёлок. Строители параллельно с возведением завода осваивали и рабочие специальности, необходимые для производства тракторов.Площадь грандиозной строительной площадки составляла 600 га., а непосредственно завода, состоявшего из 12 цехов — 122 га. Строился завод ударными темпами. При его возведении был установлен целый ряд мировых рекордов в строительной сфере — замесе бетона (Г.В. Марусин) и укладке кирпича (каменщик А.Л. Макунис— до 9 000 штук за смену).Строили ХТЗ не только круглогодично, но и практически круглосуточно. Широко применялись социалистические методы стимулирования труда, в т.ч. и сверхурочного, такие как соцсоревнование и хозрасчёт. Причём соревновались бригады не только друг с другом, но и со строителями других промышленных гигантов, возводившихся в СССР параллельно (с харьковчанами соревнуются в укладке бетона герои романа Валентина Катаева "Время, вперёд!", строящие Магнитогорский металлургический комбинат на Урале – тоже по американскому проекту). Активное участие в строительстве приняли военнослужащие харьковской территориальной 23-й стрелковой дивизии РККА.Но если с темпами строительства всё было хорошо, то с поставками необходимого оборудования — сложнее. ХТЗ упоминается в протоколе № 14 заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 ноября 1930 года в числе предприятий, срок пуска которых "несмотря на их готовность в строительной части" откладывается "вследствие уже имевшихся задержек с размещением заказов на импортное оборудование и необходимости при нынешних обстоятельствах и дальше рассрочить реализацию таковых". ХТЗ планировалось запустить 1 июля 1931 года, но...К 1 мая 1931 года был сдан инструментальный цех. 31 мая на строительство прибыл нарком тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе, именем которого завод будет впоследствии назван. Было принято решение закончить строительные работы к 15 июля и приступить к установке оборудования.В июле был запущен литейный цех, в августе осуществлен пробный выпуск первых деталей тракторов и к 25 августа с конвейера сошла опытная партия машин.25 сентября директор завода Пантелеймон Иванович Свистун отправил в ЦК телеграмму о готовности завода с 1 октября начать полноценную работу. К 30 сентября все работы на ХТЗ были завершены, и на следующий день состоялось торжественное открытие.Из ворот сборочного цеха выехал красный трактор, украшенный гирляндами цветов. С трибуны за действом наблюдало всё руководство УССР, в окружении десятков тысяч человек — строителей и рабочих завода, красноармейцев, делегаций от советских предприятий и учреждений.За первый месяц работы завод выпустил 50 тракторов, за второй, уже 391, третий — 863. С 25 апреля 1932 года ХТЗ выпускал по 100 тракторов в день. В связи с этим достижением 23 мая 1932 ЦИК СССР наградил Орденом Ленина сам завод, 23-ю дивизию, первую из советских подразделений получившую эту награду, а также руководителей и наиболее отличившихся участников строительства общим числом в 41 человек.Был среди награжденных и "гражданин САСШ" Леон Сваджиян, получивший орден Ленина "за исключительную энергию в проектировании и производстве строительных работ". Интересно, что сам советский орден т.н. I типа, которым награждали строителей первых советских промышленных гигантов, нёс на себе изображение трактора под бюстом вождя мирового пролетариата.В дальнейших судьбах людей, чьими трудами был возведен и запущен ХТЗ, наглядно отразилась эпоха.Первый директор завода Пантелей Свистун, главный инженер строительства Александр Брускин, глава заводского профсоюза Борис Бибиков были расстреляны во время "большого террора".Командир 23-й стрелковой дивизии Михаил Фёдорович Лукин в октябре 1941 года попал в плен, будучи командующим 19-й армией. От сотрудничества с нацистами отказался. После войны был восстановлен в РККА, награждён орденами Ленина и Красного знамени. Скончался в 1970-м году в возрасте 72 лет и похоронен в Москве.Леон Сваджиян после ХТЗ принимал участие в создании третьего советского тракторного гиганта — Челябинского, а также был главным инженером легендарного Уралвагонзавода. Умер он в 1960 году в возрасте 75 лет, урна с его прахом покоится на престижном частном кладбище Форест-Лаун в Калифорнии.

