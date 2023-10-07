https://ukraina.ru/20231007/1033273565.html

Правила борьбы от заслуженного тренера России. Секреты стратегии и астрология Владимира Путина

Правила борьбы от заслуженного тренера России. Секреты стратегии и астрология Владимира Путина - 07.10.2023 Украина.ру

Правила борьбы от заслуженного тренера России. Секреты стратегии и астрология Владимира Путина

В этом году президенту России Владимиру Путину исполняется 70 лет. Сегодня он знаменитый на весь мир политик, от которого зависит будущее без преувеличения всей планеты. У него свой неповторимый стиль в политике, который, безусловно, он наработал в спорте

2023-10-07T09:05

2023-10-07T09:05

2023-10-07T09:05

эксклюзив

дзюдо

владимир путин

астрология

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Надо сказать, что знаменитым (на довольно высоком уровне) он стал ещё совсем молодым человеком. Ещё будучи студентом, Путин становился чемпионом по дзюдо Ленинградской области.Мог ли Владимир Путин стать знаменитым спортсменом? Безусловно. Мы можем узнать об этом из авторитетного источника — от его тренера, который тренировал будущего президента России с 11 лет."У него были все данные и сумасшедшее трудолюбие", — говорил про Путина тренер Анатолий Рахлин.Да, начинал спортивную карьеру Владимир Путин довольно ярко. Но он выбрал учёбу в серьёзном вузе.Но всё-таки спорт — спорт остался с ним на всю жизнь.Терпеливый и непредсказуемыйИменно такие качества спортсмена Владимира Путина отметил его тренер.Президент России — чрезвычайно спортивный человек. Он мастер спорта по дзюдо и самбо, неоднократно побеждал в соревнованиях, занимается несколькими видами спорта.Имеет черный пояс в каратэ и тхэквондо. Но это, скорее, почетные награды, за вклад в популяризацию восточных единоборств.Сам Путин сказал на церемонии награждения поясом каратэ: "Я не думаю, что заслужил такой высокий дан". Но пообещал "оправдать доверие". Так что мы ещё можем увидеть Владимира Владимировича не только как дзюдоиста, но и каратиста.Имеет почетный диплом "доктор в области дзюдо" от южнокорейского университета Ёнин.В 1998 году он получил звание "заслуженный тренер России", его воспитанник Тагир Абдулаев стал чемпионом мира по самбо (тренировался у Путина с перерывами с 1986 года).Увлекается горными лыжами, играет в хоккей, плавает.Как президент России умудряется в своём возрасте поддерживать такую потрясающую физическую форму? В этом году Владимиру Путину исполняется 70 лет, но выглядит он, конечно, значительно моложе. Особенно если увидеть его на горнолыжной трассе или на поединке дзюдо.Как спорт повлиял на его характер? Какой вид спорта он любит больше всего?И как астрология объясняет выбор спорта и его связь с характером человека."Если противник наступает на тебя — отступи, дай ему провалиться"Так дословно звучит одно из самых цитируемых высказываний Путина.Эта фраза, конечно, из принципов дзюдо. Один из главных принципов.Владимир Путин практически вырос в спортивной секции.Сам он говорит об этом спорте и о том, что дзюдо значит для него, так: "Когда я среди дзюдоистов, я чувствую себя не как среди близких друзей, а как среди близких родственников".В юности он был чемпионом области. Потом и сам стал тренировать. Позже, в 1999 году, выйдет книга "Дзюдо с Владимиром Путиным".Если кто-то хочет понять хотя бы частично характер президента России, ему надо прочитать эту книгу.Там написано, как надо действовать. Как выбирать момент для "удушения или болевого приёма" (основные приёмы дзюдо). Как удерживать равновесие (главное, что должен тренировать дзюдоист). Как вести себя после поражения (надо правильно упасть, встать и опять, как и в начале поединка, всем вежливо поклониться).Силовые шахматыОбщеизвестно, что восточные единоборства воспитывают совершенно определённый и своеобразный характер. Это не столько о физической силе (хотя и об этом тоже), сколько о жизненной стратегии и выборе момента.Как говорится в знаменитой притче (её цитируют и в секциях дзюдо, и в айкидо, и в карате), одна веточка под снегом согнулась, но не сломалась. А другая, которая не согнулась, погибла.Но спорт этот намного сложнее, чем просто умение правильно оценивать свои силы.Из книги Владимира ПутинаДзюдоист должен "дифференцировать временные, пространственные, силовые параметры движения, приспосабливаться к изменяющейся ситуации и к необычной постановке задач, предугадывать ход изменения ситуации, сохранять и поддерживать равновесие".И это только маленькая часть того, что должен уметь дзюдоист.Поединок в дзюдо длится не больше пяти минут, чаще — гораздо меньше.У спортсмена должна быть молниеносная реакция и хорошее "чувство соперника". Постоянное считывание действий и намерений противника, сканирование его. Это, по сути, "силовые шахматы".Приходится продумывать трёх- и четырёхходовые комбинации. Противник видит твои идеи, а ты видишь его идеи.Противник воспитан в такой же философии, в такой же секции. Дифференцирует, предугадывает, приспосабливается.Но в какой-то момент он атакует, думая, что ты слаб. Этот момент атаки — момент его слабости.Надо действовать быстро, быть предельно собранным, не бояться рисковать. Второго шанса может и не быть.Почему противник падает?Потому что он теряет равновесие.Этому упорно учат на каждой тренировке. Провоцируй противника на атаку. Не проявляй свою силу. Покажи свою слабость (например, приём, в котором ты не силён). В момент атаки он будет терять равновесие. Дай ему упасть. И так — каждый день, на каждой тренировке.Главное правило боевых искусств Востока — используй силу противника против него же. Его собственные агрессивные действия приведут к поражению. Это основной принцип, каждый спортсмен знает его.И это уже не философия спорта, это философия жизни."Умеет терпеть боль. Сложно просчитать"Родителям маленького Владимира Путина этот спорт поначалу был совсем не по душе, тем более что заниматься он начал очень рано, в 11 лет."Ну это почти драка, не надо тебе этим заниматься", — говорили родители Путину. У отца, как вспоминал сам Путин, был очень жёсткий характер. Но тренер Анатолий Рахлин пришёл к ним домой, поговорил и смог убедить родителей.Принципы борьбы и жизни, которым учил его тренер Анатолий Соломонович Рахлин, остались с Путиным навсегда.Кто занимался спортом, знает, насколько "жизнь в спорте" зависит от тренера.Анатолий Рахлин сыграл огромную роль в жизни Путина. И не только потому, что "вырвал меня со двора", — как вспоминал сам Путин. Он показал, какой характер должен быть у мужчины.Те, кто подтягивался на турнике, "дрожа всем телом", через "не могу", но подтягивался хотя бы 12-14 раз, тех он брал в команду. А тех, кто подтянулся 15, а мог бы, например, легко подтянуться 25 раз — нет.Путин не рассказывал, сколько раз он подтянулся в 11 лет. Но можно предположить, что он был среди тех, кто как раз не показал тогда высокий результат. Зато показал характер."Когда Володя пришёл в секцию, он был в спортивном плане вообще никакой, ничем не выделялся. Прошло время — появились результаты. На ковре Путин превращался в барса, бьющегося до последней секунды", — вспоминал Анатолий Рахлин.Тренер "изменил моё сознание и приоритеты жизненные", — вспоминал Путин.Когда его любимый ученик стал президентом России, тренер продолжал говорить о нём по делу, как о спортсмене:"Умеет терпеть боль"."Опасный противник, потому что сложно просчитать его действия".Путин говорил про тренера много и всегда с огромным уважением. После того, как стал президентом, признался: "Он никогда ничего не просил для себя. Только для развития спорта".Владимир Путин очень тяжело переживал его уход из жизни. Есть знаменитое видео, когда Путин вдруг отказывается садиться в машину и идёт один по улицам Петербурга. Это было после прощания с Анатолием Рахлиным.Спорт и президентыИз характера любимого спорта легко понять характер человека. Интересно, а каким спортом занимались или занимаются президенты, например, США?Трамп играет в гольф, Обама — страстный баскетболист, Байден обожает футбол (соккер). Но в качестве зрителя. Да, был президент в истории США, который занимался дзюдо и даже имел коричневый пояс — Теодор Рузвельт.Он получил его в начале 20 века, и почти сто лет считался "самым титулованным в единоборствах президентом в мире" — до тех пор, пока не появился Владимир Путин.Каждый вид спорта — это разный характер и даже разный социальный слой.Гольф — это престиж, общество избранных, элита. Это спорт сибаритов и гедонистов. Из-за высокой стоимости экипировки, членства в гольф-клубе и из-за того, что он требует массы праздного времени, гольф называют "спортом миллионеров".Кстати, 14 из 17 последних президентов США увлекались именно гольфом. В том числе Кеннеди, Клинтон и Буши — и отец, и сын.Баскетбол называют "спортом идеальных атлетов". Барак Обама играл в него почти на профессиональном уровне. А в детстве тренировался несколько раз в день.Байден — только болельщик. В качестве спорта предпочитает беговую дорожку дома.Советские генсеки спортом интересовались мало. Леонид Брежнев любил охоту и быструю езду на автомобиле. А из игр любил иногда сыграть в домино.Михаил Горбачев, говорят, играл иногда в шахматы с Анатолием Карповым (интересно, на каком ходу заканчивалась партия?).Борис Ельцин стал первым лидером страны, который вышел в шортах на теннисный корт.Любимый спорт Путина, конечно же, дзюдо. Но занимается он и любит не только дзюдо. Два других его основных увлечения — два зимних вида спорта. Горные лыжи и хоккей."Я считал, что для меня это невозможно"Но удивительно не это. А то, что заниматься, например, таким чрезвычайно сложным физически видом спорта, как хоккей, Путин стал только в 60 лет. На коньки он встал в 59.Началось всё с обещания на Универсиаде в Турции. Обещание пришлось выполнять. Тренировались чаще всего по ночам, после 12 ночи, до 2 часов."Я считал, что для меня это просто невозможно", — говорил сам президент.Сегодня он не просто катается на коньках, но и участвует в полноценных хоккейных встречах. Играть продолжают в основном по ночам, учитывая график Путина.На горные лыжи Путин встал раньше, но тоже не в юности. Очень любил кататься, приобщил к горным лыжам многих министров, чиновников, и даже президента Белоруссии Александра Лукашенко.По поводу любимой горнолыжной трассы президента, кстати, было много споров. Какая же из них?"Любимый курорт Путина"Из написанного о президенте Российской федерации, наверное, можно было бы сложить огромную гору. Больше, чем все горы на лыжном курорте Роза Хутор, который считается любимым горным курортом президента.Но за звание "любимого горнолыжного курорта Путина" борются ещё несколько.Хакасия (гора Гладенькая, вблизи Саяногорска). Башкирия (Абзаково, склон Крыкты-Тау). И Байкальск (гора Соболиная). На всех этих трассах Путин спускался с гор, все по-своему хвалил.Вроде бы пока лидирует Хакасия (по словам местных жителей, которые и слышать не хотят другого мнения).Надо заметить, что и горные лыжи, и хоккей объединяет не только то, что это зимние виды спорта. И не только то, что они достаточно рискованные. Оба эти вида связаны с высокими скоростями.То, что Путину нравится скорость, — этому есть подтверждение в его гороскопе. И там же мы найдем аспект преодоления себя, упорства и "сумасшедшего трудолюбия", как говорил его тренер. Трудолюбие. Плюс стратегия. Плюс скорость.Гороскоп. Сатурн и Уран. Стратегия "молниеносная"В гороскопе Путина есть конфигурации, которые описывают именно такой тип характера. Стратегический и молниеносный.Сатурн соединение Солнце.Человек стратегии, человек системы, имеет очень высокий уровень дисциплинированности. Продумывает всё наперед, на несколько десятков шагов вперёд.Уран квадрат Солнце.Но при этом действует очень быстро, даже слишком быстро для тех, кто рядом. Не все могут жить на такой скорости. Говорят, что любимая фраза Путина: "Нельзя ли побыстрее?".Как человек будет использовать в жизни эти качества, зависит от обстоятельств. Можно стать, например, "молниеносным строителем", который очень быстро строит города и заводы.Сатурн — покровитель строителей, каменщиков.Нельзя не сказать и то, что Россия в астрологии считается страной "под знаком Водолея". А знаком Водолея управляют две планеты — Уран и Сатурн. Как раз те, что так проявлены в гороскопе президента России.Конечно, в гороскопе президента есть не только это. Но всё-таки Солнце — основная характеристика человека. Поэтому так популярны гороскопы "по знакам Зодиака", то есть по тем знакам, где находится в гороскопе Солнце.Крайне необычный представитель знака "Весы"Солнце Путина находится в знаке Весов. А это знак людей, склонных к компромиссу.Этот человек обязательно выслушает все точки зрения. Как говорят, президент любит изучать рейтинги и социологические опросы. Это типичное качество Весов.Выслушать и учесть мнения большинства.Путин — человек равновесия. Что так характерно для знака Весов, которому свойственно обострённое чувство справедливости. Этот знак, кстати, считается соответствующим профессии юриста. И для дзюдоиста удерживать равновесие — единственно возможный путь к победе.Лёгкий, общительный знак Весов даёт харизму, неуловимое обаяние. И это тоже есть у Путина.Однако противоречие есть. Весы — это знак, который хочет нравиться всем, конфликты ненавидит, от проблем старается убежать. Просто делает вид, что их нет. Ультиматумы для него неприемлемы. Конечно, это мало похоже на Путина.Вот так меняют "Солнце в Весах" аспекты двух самых серьёзных планет. Особенно Сатурн, который находится в соединении с Солнцем и делает лёгкого на подъем и новые впечатления представителя Весов больше похожим на серьезного и жёсткого в решениях Козерога. Кстати, бывшая супруга Путина, Людмила Александровна, — Козерог по Солнцу.Сатурн — это строгость, в первую очередь к себе, неуступчивость. Чувство долга для этих людей превыше всего.Часто человек с выраженным Сатурном в гороскопе (а соединение со светилом — как раз такой случай сильно "выраженного" Сатурна) — человек системы. Так сказать, и внутри, и снаружи.Есть люди, которые не переносят ситуации внешней дисциплины.И есть, наоборот, люди, которые в иерархии и в "системе" чувствуют себя как рыба в воде. Умеют подчиняться и умеют управлять. Это спортсмены, военные, тренеры, крупные руководители. Путин, конечно же, принадлежит ко второй категории.Кстати, и хоккей, и горные лыжи — спорт зимний, связанный со льдом и снегом, лыжи — это, естественно, горная местность.Эти виды спорта связаны с Сатурном (эта планета "любит" горы, камни, снег, мороз). И с Ураном (скорость, неожиданные решения). И хоккей, и лыжи — скоростные виды спорта.Всем, у кого в гороскопе "выделен" Сатурн и Уран, подходят именно такие виды спорта. Зимние и связанные с достаточно жёстким преодолением себя.Яркий пример такого человека — Месснер Райнхольд, знаменитый альпинист, который первым в мире совершил восхождение на все 14 "восьмитысячников", самых высоких в мире гор.В его гороскопе "выделены" Уран и Сатурн (планеты имеют много аспектов, в том числе напряженных). Он ввел практику скоростных (Уран) высокогорных (Сатурн) восхождений в одиночку (Сатурн, Уран).Вообще-то нет сомнений, что Путин мечтал бы о такой спортивной карьере. Но президента России никто не отпустит на одиночное скоростное восхождение.А "сумасшедшее трудолюбие", о котором говорил его тренер — это как раз Сатурн, без участия этой планеты серьёзных достижений не бывает, ни в жизни, ни в спорте."Сначала поддаться чтобы потом победить"Это ещё одна фраза из книги Владимира Путина. И это все о том же принципе — "дай ему упасть".Произойдет "падение того, кто рассчитывал на свою грубую силу, но никакого сопротивления не встретил, пытаясь справиться с пустотой"."Внутренняя пустота, рассеянное сознание, не сконцентрированное ни на чём, предельное самообладание… Эмоциям места не остаётся". Так авторы книги "Дзюдо с Владимиром Путиным" описывают состояние, в котором должен находиться спортсмен.По сути, хорошо бы каждому научиться входить в такое состояние отрешённости от внешней и внутренней суеты, для принятия правильных решений. Президент России умеет."Поддаться, чтобы победить", как формулировал Дзигоро Кано, основатель школы дзюдо.Высшая степень владения дзюдо — "умение уступать во имя победы", как написано в книге Владимира Путина.Это не книга о дзюдо, а справочник политической борьбы, который можно дарить каждому президенту.А любителям гольфа и других расслабленных видов спортивного времяпровождения можно рассказать о любимых приемах Владимира Путина в поединках.

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2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, дзюдо, владимир путин, астрология