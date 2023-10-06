В Минобороны Украины заявили о боестолкновениях своего спецназа с ЧВК "Вагнер" в Судане - 06.10.2023 Украина.ру
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В Минобороны Украины заявили о боестолкновениях своего спецназа с ЧВК "Вагнер" в Судане
В Минобороны Украины заявили о боестолкновениях своего спецназа с ЧВК "Вагнер" в Судане - 06.10.2023 Украина.ру
В Минобороны Украины заявили о боестолкновениях своего спецназа с ЧВК "Вагнер" в Судане
Украинские спецназовцы действительно проводили операции в Судане против российского ЧВК "Вагнер" и их местных союзников из "Сил быстрого реагирования" (RSF). Об этом украинскому изданию "Бабель" заявили "источники в разведывательных кругах".
2023-10-06T17:26
2023-10-06T17:26
новости
судан
спецназ
главное управление разведки украины (гур)
минобороны украины
чвк "вагнер"
спецоперация
дроны
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Источники украинского издания в разведке не только подтвердили участие украинского спецназа (ГУР Минобороны Украины) в боях на территории Судана, но и предоставили видеозаписи в подтверждение своих слов. В опубликованных видеозаписях видна работа снайпера, перестрелки в разных районах и атаки FPV-дронов.Украинское издание сослалось также на публикации CNN с утверждениями об участии украинских военнослужащих в боях с RSF в районах суданских городов Шамбат и Хартум. ссылки украинского издания на главное управление разведки Минобороны Украины содержат лишь цитату главы этого ведомства с заверениями в стремлении "убивать русских" по всему миру. Официальные источники Судана и Украины публично не комментируют слухи о возможном участии украинского спецназа в боях на суданской территории, равно как и предполагаемые поставки украинских вооружений в Судан.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, судан, спецназ, главное управление разведки украины (гур), минобороны украины, чвк "вагнер", спецоперация, дроны
Новости, Судан, спецназ, Главное управление разведки Украины (ГУР), Минобороны Украины, ЧВК "Вагнер", Спецоперация, дроны

В Минобороны Украины заявили о боестолкновениях своего спецназа с ЧВК "Вагнер" в Судане

17:26 06.10.2023
 
© AP / Marwan Ali
- РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© AP / Marwan Ali
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Украинские спецназовцы действительно проводили операции в Судане против российского ЧВК "Вагнер" и их местных союзников из "Сил быстрого реагирования" (RSF). Об этом украинскому изданию "Бабель" заявили "источники в разведывательных кругах".
Источники украинского издания в разведке не только подтвердили участие украинского спецназа (ГУР Минобороны Украины) в боях на территории Судана, но и предоставили видеозаписи в подтверждение своих слов. В опубликованных видеозаписях видна работа снайпера, перестрелки в разных районах и атаки FPV-дронов.
Украинское издание сослалось также на публикации CNN с утверждениями об участии украинских военнослужащих в боях с RSF в районах суданских городов Шамбат и Хартум. ссылки украинского издания на главное управление разведки Минобороны Украины содержат лишь цитату главы этого ведомства с заверениями в стремлении "убивать русских" по всему миру.
Официальные источники Судана и Украины публично не комментируют слухи о возможном участии украинского спецназа в боях на суданской территории, равно как и предполагаемые поставки украинских вооружений в Судан.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Судан
12 февраля, 09:42
Судан принял решение по вопросу размещения у себя военно-морской базы РФВласти Судана завершили пересмотр соглашения с Россией по созданию военно-морской базы в Красном море, в конце концов дав согласие на ее размещение. Об этом 11 февраля сообщило американское агентство Associated Press
 
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