В Минобороны Украины заявили о боестолкновениях своего спецназа с ЧВК "Вагнер" в Судане
© AP / Marwan Ali
© AP / Marwan Ali
Украинские спецназовцы действительно проводили операции в Судане против российского ЧВК "Вагнер" и их местных союзников из "Сил быстрого реагирования" (RSF). Об этом украинскому изданию "Бабель" заявили "источники в разведывательных кругах".
Источники украинского издания в разведке не только подтвердили участие украинского спецназа (ГУР Минобороны Украины) в боях на территории Судана, но и предоставили видеозаписи в подтверждение своих слов. В опубликованных видеозаписях видна работа снайпера, перестрелки в разных районах и атаки FPV-дронов.
Украинское издание сослалось также на публикации CNN с утверждениями об участии украинских военнослужащих в боях с RSF в районах суданских городов Шамбат и Хартум. ссылки украинского издания на главное управление разведки Минобороны Украины содержат лишь цитату главы этого ведомства с заверениями в стремлении "убивать русских" по всему миру.
Официальные источники Судана и Украины публично не комментируют слухи о возможном участии украинского спецназа в боях на суданской территории, равно как и предполагаемые поставки украинских вооружений в Судан.
12 февраля, 09:42Судан принял решение по вопросу размещения у себя военно-морской базы РФВласти Судана завершили пересмотр соглашения с Россией по созданию военно-морской базы в Красном море, в конце концов дав согласие на ее размещение. Об этом 11 февраля сообщило американское агентство Associated Press