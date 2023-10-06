https://ukraina.ru/20231006/1049974503.html

В Минобороны Украины заявили о боестолкновениях своего спецназа с ЧВК "Вагнер" в Судане

В Минобороны Украины заявили о боестолкновениях своего спецназа с ЧВК "Вагнер" в Судане - 06.10.2023 Украина.ру

В Минобороны Украины заявили о боестолкновениях своего спецназа с ЧВК "Вагнер" в Судане

Украинские спецназовцы действительно проводили операции в Судане против российского ЧВК "Вагнер" и их местных союзников из "Сил быстрого реагирования" (RSF). Об этом украинскому изданию "Бабель" заявили "источники в разведывательных кругах".

2023-10-06T17:26

2023-10-06T17:26

2023-10-06T17:26

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судан

спецназ

главное управление разведки украины (гур)

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чвк "вагнер"

спецоперация

дроны

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Источники украинского издания в разведке не только подтвердили участие украинского спецназа (ГУР Минобороны Украины) в боях на территории Судана, но и предоставили видеозаписи в подтверждение своих слов. В опубликованных видеозаписях видна работа снайпера, перестрелки в разных районах и атаки FPV-дронов.Украинское издание сослалось также на публикации CNN с утверждениями об участии украинских военнослужащих в боях с RSF в районах суданских городов Шамбат и Хартум. ссылки украинского издания на главное управление разведки Минобороны Украины содержат лишь цитату главы этого ведомства с заверениями в стремлении "убивать русских" по всему миру. Официальные источники Судана и Украины публично не комментируют слухи о возможном участии украинского спецназа в боях на суданской территории, равно как и предполагаемые поставки украинских вооружений в Судан.

https://ukraina.ru/20230212/1043490551.html

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новости, судан, спецназ, главное управление разведки украины (гур), минобороны украины, чвк "вагнер", спецоперация, дроны