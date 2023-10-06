Художники написали 18 портретов Героев ДНР для выставки в Донбассе
© Личный архивОльга Качура, "Корса"
© Личный архив
Выставка портретов Героев ДНР будет представлена в 25 городах региона ко Дню флага народной республики, который отмечается 25 октября. Об этом 6 октября на пресс-конференции в ДАН рассказала исполнительный директор Русского центра Елена Евсеева.
"Участники фестиваля стрит-арта „Народные герои России“, который проходил в рамках проекта „Фестиваль современной русской культуры“, написали портреты Героев ДНР, которые будут переданы для организации выставок в 25 городах Республики и будут приурочены ко Дню флага ДНР", - сказала Евсеева.
Директор Донецкого республиканского художественного музея Геннадий Полянский отметил, что в написании портретов принимали участие художники из ДНР и ЛНР.
"Презентация оригиналов картин состоялась в нашем музее, реплики картин будут переданы в каждый город Республики и там будут открыты выставки, чтобы люди могли знать своих Героев. В частности, на ней будут представлены портреты Александра Захарченко, Арсена Павлова, Ольги Качуры и Владимира Жоги. Всего будет 18 портретов", - рассказал Полянский.
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