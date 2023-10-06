https://ukraina.ru/20231006/1049971080.html

Художники написали 18 портретов Героев ДНР для выставки в Донбассе

Художники написали 18 портретов Героев ДНР для выставки в Донбассе - 06.10.2023 Украина.ру

Художники написали 18 портретов Героев ДНР для выставки в Донбассе

Выставка портретов Героев ДНР будет представлена в 25 городах региона ко Дню флага народной республики, который отмечается 25 октября. Об этом 6 октября на пресс-конференции в ДАН рассказала исполнительный директор Русского центра Елена Евсеева.

2023-10-06T16:10

2023-10-06T16:10

2023-10-06T16:10

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"Участники фестиваля стрит-арта „Народные герои России“, который проходил в рамках проекта „Фестиваль современной русской культуры“, написали портреты Героев ДНР, которые будут переданы для организации выставок в 25 городах Республики и будут приурочены ко Дню флага ДНР", - сказала Евсеева.Директор Донецкого республиканского художественного музея Геннадий Полянский отметил, что в написании портретов принимали участие художники из ДНР и ЛНР."Презентация оригиналов картин состоялась в нашем музее, реплики картин будут переданы в каждый город Республики и там будут открыты выставки, чтобы люди могли знать своих Героев. В частности, на ней будут представлены портреты Александра Захарченко, Арсена Павлова, Ольги Качуры и Владимира Жоги. Всего будет 18 портретов", - рассказал Полянский.Президент России Владимир Путин в поздравлении соотечественников с государственным праздником 30 сентября отметил судьбоносность принятых год назад решений о воссоединении с новыми регионами РФ. В сентябре 2022 года жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей провели референдумы о воссоединении с Россией. Итоги народного волеизъявления были законодательно закреплены российским Федеральным Собранием.

https://ukraina.ru/20231004/1049912647.html

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новости, владимир путин, новые регионы рф, герои, днр, лнр, новороссия, арсен павлов "моторола", захарченко, владимир жога