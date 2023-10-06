Художники написали 18 портретов Героев ДНР для выставки в Донбассе - 06.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231006/1049971080.html
Художники написали 18 портретов Героев ДНР для выставки в Донбассе
Художники написали 18 портретов Героев ДНР для выставки в Донбассе - 06.10.2023 Украина.ру
Художники написали 18 портретов Героев ДНР для выставки в Донбассе
Выставка портретов Героев ДНР будет представлена в 25 городах региона ко Дню флага народной республики, который отмечается 25 октября. Об этом 6 октября на пресс-конференции в ДАН рассказала исполнительный директор Русского центра Елена Евсеева.
2023-10-06T16:10
2023-10-06T16:10
новости
владимир путин
новые регионы рф
герои
днр
лнр
новороссия
арсен павлов "моторола"
захарченко
владимир жога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037271711_0:0:827:465_1920x0_80_0_0_239f64848836a0fa69b04719bd8850cd.jpg
"Участники фестиваля стрит-арта „Народные герои России“, который проходил в рамках проекта „Фестиваль современной русской культуры“, написали портреты Героев ДНР, которые будут переданы для организации выставок в 25 городах Республики и будут приурочены ко Дню флага ДНР", - сказала Евсеева.Директор Донецкого республиканского художественного музея Геннадий Полянский отметил, что в написании портретов принимали участие художники из ДНР и ЛНР."Презентация оригиналов картин состоялась в нашем музее, реплики картин будут переданы в каждый город Республики и там будут открыты выставки, чтобы люди могли знать своих Героев. В частности, на ней будут представлены портреты Александра Захарченко, Арсена Павлова, Ольги Качуры и Владимира Жоги. Всего будет 18 портретов", - рассказал Полянский.Президент России Владимир Путин в поздравлении соотечественников с государственным праздником 30 сентября отметил судьбоносность принятых год назад решений о воссоединении с новыми регионами РФ. В сентябре 2022 года жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей провели референдумы о воссоединении с Россией. Итоги народного волеизъявления были законодательно закреплены российским Федеральным Собранием.
https://ukraina.ru/20231004/1049912647.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/04/1037271711_104:0:724:465_1920x0_80_0_0_2153e65499cafb2c46d5693e1bd7cb3f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, новые регионы рф, герои, днр, лнр, новороссия, арсен павлов "моторола", захарченко, владимир жога
Новости, Владимир Путин, Новые регионы РФ, герои, ДНР, ЛНР, Новороссия, Арсен Павлов "Моторола", Захарченко, Владимир Жога

Художники написали 18 портретов Героев ДНР для выставки в Донбассе

16:10 06.10.2023
 
© Личный архивОльга Качура, "Корса"
Ольга Качура, Корса
© Личный архив
Читать в
Выставка портретов Героев ДНР будет представлена в 25 городах региона ко Дню флага народной республики, который отмечается 25 октября. Об этом 6 октября на пресс-конференции в ДАН рассказала исполнительный директор Русского центра Елена Евсеева.
"Участники фестиваля стрит-арта „Народные герои России“, который проходил в рамках проекта „Фестиваль современной русской культуры“, написали портреты Героев ДНР, которые будут переданы для организации выставок в 25 городах Республики и будут приурочены ко Дню флага ДНР", - сказала Евсеева.
Директор Донецкого республиканского художественного музея Геннадий Полянский отметил, что в написании портретов принимали участие художники из ДНР и ЛНР.
"Презентация оригиналов картин состоялась в нашем музее, реплики картин будут переданы в каждый город Республики и там будут открыты выставки, чтобы люди могли знать своих Героев. В частности, на ней будут представлены портреты Александра Захарченко, Арсена Павлова, Ольги Качуры и Владимира Жоги. Всего будет 18 портретов", - рассказал Полянский.
Президент России Владимир Путин в поздравлении соотечественников с государственным праздником 30 сентября отметил судьбоносность принятых год назад решений о воссоединении с новыми регионами РФ. В сентябре 2022 года жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей провели референдумы о воссоединении с Россией. Итоги народного волеизъявления были законодательно закреплены российским Федеральным Собранием.
Президент РФ В. Путин провёл совещание по вопросу реализации проекта Мурманский СПГ - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
4 октября, 21:09
Россия спасла свои новые регионы от истребления культуры – ПутинРусская культура на Украине в постсоветской период "истреблялась вообще" и теперь в новых регионах России этой опасности нет, но есть задача совершенствования воспитательного процесса. Об этом 4 октября в ходе общения с финалистами конкурса "Учитель года" заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
 
НовостиВладимир ПутинНовые регионы РФгероиДНРЛНРНовороссияАрсен Павлов "Моторола"ЗахарченкоВладимир Жога
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:39Орбан: пока никто не считал, во сколько ЕС обойдется интеграция Украины
16:32Швейцария откупается от беженцев, а ЕС заменит США. Что говорили в мире об Украине 6 октября
16:10Художники написали 18 портретов Героев ДНР для выставки в Донбассе
16:02Когда Вашингтон сбежит с поля боя, европейцам придется что-то делать с Украиной - Евросовет
16:00Украина – не главное, Россию услышали. Мир возвращается к нормальности
15:55Румынские СМИ: Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Бухарест
15:41Отменить нельзя оставить: Демидов о связи эмбарго на нефть и потолка цен
15:22Зеленский вызвал головную боль заседающим в Гранаде лидерам ЕС
15:19"Слуги народа" разбежались из Верховной Рады во время дебатов о бюджете
15:00Йохан Бекман: Люди в Финляндии голодают, а правительство спонсирует ВСУ и винит во всем Путина и СВО
14:55Майкл Бом: Конгресс США одобрит помощь Украине в ноябре, но 24 миллиарда долларов она вряд ли получит
14:54Коломойский* на суде: настроение хорошее, я гражданин Израиля и Кипра
14:27Депутат Рады заявил о снижении рождаемости: спикер Стефанчук смеялся до слез
14:26Украинские беженцы жалуются на Румынию: денег не дают, не кормят
14:12Российские военные не наносят удары по гражданским целям - Песков
13:55Придет ли НАТО в Армению и почему России не нужно всеобщее образование - Ищенко
13:53В Крыму задержали ещё двух "заукраинских ждунов"
13:51На западной границе Украины строят пункт хранения и перевалки зерна
13:23В Киеве бухгалтерша получила повестку из военкомата
13:22Швеция назвала условия передачи истребителей Украине
Лента новостейМолния