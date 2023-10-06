Украинских мужчин призвали "готовиться защищать родину"
10:15 06.10.2023 (обновлено: 10:16 06.10.2023)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУтренировка ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Каждый украинский мужчина должен быть готов отправиться на фронт, заявил представитель Полтавского областного ТЦК [военкомата] майор Роман Истомин. Об этом 5 октября сообщает украинское издание "Страна.ua"
По словам Истомина, вряд ли можно говорить о призыве всего населения Украины. Но в отношении военнообязанных граждан это "вполне возможно".
"Каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придётся защищать родину с оружием в руках", — подчеркнул представитель военкомата.
Напомним, ранее украинские законодатели предложили отменить действующие предельные сроки пребывания на военной службе, а также разрешить военнослужащим находиться в строю после достижения предельного возраста. Для рядовых и офицеров он составляет 65 лет, генералов — 70 лет.