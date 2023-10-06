Украинских мужчин призвали "готовиться защищать родину" - 06.10.2023 Украина.ру
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Украинских мужчин призвали "готовиться защищать родину"
Украинских мужчин призвали "готовиться защищать родину" - 06.10.2023 Украина.ру
Украинских мужчин призвали "готовиться защищать родину"
Каждый украинский мужчина должен быть готов отправиться на фронт, заявил представитель Полтавского областного ТЦК [военкомата] майор Роман Истомин. Об этом 5 октября сообщает украинское издание "Страна.ua"
2023-10-06T10:15
2023-10-06T10:16
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По словам Истомина, вряд ли можно говорить о призыве всего населения Украины. Но в отношении военнообязанных граждан это "вполне возможно".Напомним, ранее украинские законодатели предложили отменить действующие предельные сроки пребывания на военной службе, а также разрешить военнослужащим находиться в строю после достижения предельного возраста. Для рядовых и офицеров он составляет 65 лет, генералов — 70 лет.
https://ukraina.ru/20231006/1049945816.html
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новости, украина, всу, мобилизация
Новости, Украина, ВСУ, мобилизация

Украинских мужчин призвали "готовиться защищать родину"

10:15 06.10.2023 (обновлено: 10:16 06.10.2023)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУтренировка ВСУ
тренировка ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Каждый украинский мужчина должен быть готов отправиться на фронт, заявил представитель Полтавского областного ТЦК [военкомата] майор Роман Истомин. Об этом 5 октября сообщает украинское издание "Страна.ua"
По словам Истомина, вряд ли можно говорить о призыве всего населения Украины. Но в отношении военнообязанных граждан это "вполне возможно".
"Каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придётся защищать родину с оружием в руках", — подчеркнул представитель военкомата.
Напомним, ранее украинские законодатели предложили отменить действующие предельные сроки пребывания на военной службе, а также разрешить военнослужащим находиться в строю после достижения предельного возраста. Для рядовых и офицеров он составляет 65 лет, генералов — 70 лет.
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