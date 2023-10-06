https://ukraina.ru/20231006/1049956964.html

Украинских мужчин призвали "готовиться защищать родину"

Украинских мужчин призвали "готовиться защищать родину" - 06.10.2023 Украина.ру

Украинских мужчин призвали "готовиться защищать родину"

Каждый украинский мужчина должен быть готов отправиться на фронт, заявил представитель Полтавского областного ТЦК [военкомата] майор Роман Истомин. Об этом 5 октября сообщает украинское издание "Страна.ua"

2023-10-06T10:15

2023-10-06T10:15

2023-10-06T10:16

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По словам Истомина, вряд ли можно говорить о призыве всего населения Украины. Но в отношении военнообязанных граждан это "вполне возможно".Напомним, ранее украинские законодатели предложили отменить действующие предельные сроки пребывания на военной службе, а также разрешить военнослужащим находиться в строю после достижения предельного возраста. Для рядовых и офицеров он составляет 65 лет, генералов — 70 лет.

https://ukraina.ru/20231006/1049945816.html

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новости, украина, всу, мобилизация