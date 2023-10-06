Украинские хакеры атаковали российские аэропорты – киевский министр - 06.10.2023 Украина.ру
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Украинские хакеры атаковали российские аэропорты – киевский министр
Украинские хакеры атаковали российские аэропорты – киевский министр - 06.10.2023 Украина.ру
Украинские хакеры атаковали российские аэропорты – киевский министр
Недавние кибератаки на информационные системы крупнейших российских аэропортов совершили украинские хакеры. Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров 5 октября написал в своём телеграм-канале
2023-10-06T09:39
2023-10-06T09:56
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По словам украинского чиновника, украинская "IT-армия активно работает", практически каждый день "ломая" российские сайты и парализуя работу госучреждений. В числе последних кейсов украинских хакеров - остановка крупнейших аэропортов России.Напомним, в сентябре авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщили о проблемах с регистрацией пассажиров в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo.По оценке специалистов госкорпорации "Ростех" на систему из-за рубежа были проведены DDoS-атаки. Через некоторое время "Ростех" и "Аэрофлот" сообщили о восстановлении работоспособности системы.
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новости, россия, украина, кибератаки, хакеры, авиасообщения
Новости, Россия, Украина, кибератаки, хакеры, авиасообщения

Украинские хакеры атаковали российские аэропорты – киевский министр

09:39 06.10.2023 (обновлено: 09:56 06.10.2023)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
Читать в
Недавние кибератаки на информационные системы крупнейших российских аэропортов совершили украинские хакеры. Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров 5 октября написал в своём телеграм-канале
По словам украинского чиновника, украинская "IT-армия активно работает", практически каждый день "ломая" российские сайты и парализуя работу госучреждений. В числе последних кейсов украинских хакеров - остановка крупнейших аэропортов России.
"IT-армия сломала российскую систему бронирования авиабилетов Leonardo. Если украинские аэропорты не могут работать из-за войны, то почему это должны делать российские?" - заявил Фёдоров.
Напомним, в сентябре авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщили о проблемах с регистрацией пассажиров в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo.
По оценке специалистов госкорпорации "Ростех" на систему из-за рубежа были проведены DDoS-атаки. Через некоторое время "Ростех" и "Аэрофлот" сообщили о восстановлении работоспособности системы.
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