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Украинские хакеры атаковали российские аэропорты – киевский министр

Украинские хакеры атаковали российские аэропорты – киевский министр - 06.10.2023 Украина.ру

Украинские хакеры атаковали российские аэропорты – киевский министр

Недавние кибератаки на информационные системы крупнейших российских аэропортов совершили украинские хакеры. Об этом министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров 5 октября написал в своём телеграм-канале

2023-10-06T09:39

2023-10-06T09:39

2023-10-06T09:56

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По словам украинского чиновника, украинская "IT-армия активно работает", практически каждый день "ломая" российские сайты и парализуя работу госучреждений. В числе последних кейсов украинских хакеров - остановка крупнейших аэропортов России.Напомним, в сентябре авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщили о проблемах с регистрацией пассажиров в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo.По оценке специалистов госкорпорации "Ростех" на систему из-за рубежа были проведены DDoS-атаки. Через некоторое время "Ростех" и "Аэрофлот" сообщили о восстановлении работоспособности системы.

https://ukraina.ru/20230922/1049611625.html

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2023

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новости, россия, украина, кибератаки, хакеры, авиасообщения