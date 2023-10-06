Российская ПВО уничтожила 5 БПЛА над Белгородской областью – минобороны - 06.10.2023 Украина.ру
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Российская ПВО уничтожила 5 БПЛА над Белгородской областью – минобороны
Российская ПВО уничтожила 5 БПЛА над Белгородской областью – минобороны - 06.10.2023 Украина.ру
Российская ПВО уничтожила 5 БПЛА над Белгородской областью – минобороны
Российские средства ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ
2023-10-06T02:27
2023-10-06T02:27
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Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков&nbsp;сообщил, что силы ПВО сбили шесть беспилотников над Белгородом и Белгородским районом.
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Новости, Белгород, ВСУ, ПВО

Российская ПВО уничтожила 5 БПЛА над Белгородской областью – минобороны

02:27 06.10.2023
 
© commons.wikimedia.org / POA(Phot) Tam McDonald
- РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© commons.wikimedia.org / POA(Phot) Tam McDonald
Читать в
Российские средства ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ

"5 октября около 23:30 (мск) пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской областью", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили шесть беспилотников над Белгородом и Белгородским районом.
 
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