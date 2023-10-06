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Российская ПВО уничтожила 5 БПЛА над Белгородской областью – минобороны

Российская ПВО уничтожила 5 БПЛА над Белгородской областью – минобороны - 06.10.2023 Украина.ру

Российская ПВО уничтожила 5 БПЛА над Белгородской областью – минобороны

Российские средства ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над Белгородской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ

2023-10-06T02:27

2023-10-06T02:27

2023-10-06T02:27

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Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили шесть беспилотников над Белгородом и Белгородским районом.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белгород, всу, пво