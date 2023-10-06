Эксперт объяснил, почему Россия вывела часть Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и Новороссийск
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрибытие нового сторожевого корабля "Адмирал Григорович" в Севастополь
Решение о переброске части судов Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и Новороссийск связано исключительно с вопросами логистики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Вывод части российских судов из Севастополя был сделан для повышения сил Черноморского флота. Тем более, у России теперь появились базы на Азовском море в Мариуполе и Бердянске, рассказал эксперт.
Что касается кораблей, выведенных из Севастополя, то это суда малого водоизмещения: это корабли четвертого и третьего ранга, тральщики, малые противолодочные, сторожевые корабли 159-го проекта. Чем больше у ВМФ РФ будет пунктов для их базирования – тем лучше, добавил он.
"Когда я служил на Черноморском флоте еще в советское время, военно-морские базы и пункты базирования располагались по всему побережью Черного моря. В Измаиле у нас была бригада речных кораблей, в Одессе – консервация подводных лодок", - отметил Дандыкин.
Сейчас у ВМФ России есть оперативно-тактическая база в Новороссийске. К ней были приписаны бригады подводных лодок еще до Майдана. Сейчас там базируются патрульные корабли типа "Василий Быков" и береговые ракетные войска, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вчера, 11:10Сами виноваты: почему Россия списала долги и какой союз вызывает ужас у Запада - БаклановЗаместитель председателя ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов в студии издания Украина.ру оценил международную обстановку, рассказал о причинах распада СССР и назвал главного виновника этой катастрофы, а также рассказал, как Россия снова станет великой благодаря нашим героям, воевавшим в СВО