Эксперт объяснил, почему Россия вывела часть Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и Новороссийск - 06.10.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему Россия вывела часть Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и Новороссийск
Эксперт объяснил, почему Россия вывела часть Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и Новороссийск - 06.10.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему Россия вывела часть Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и Новороссийск
Решение о переброске части судов Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и Новороссийск связано исключительно с вопросами логистики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-10-06T05:40
2023-10-06T05:40
новости
черноморский флот вмф россии
севастополь
новороссийск
корабли
порт
мариупольский морской торговый порт
россия
логистика
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Вывод части российских судов из Севастополя был сделан для повышения сил Черноморского флота. Тем более, у России теперь появились базы на Азовском море в Мариуполе и Бердянске, рассказал эксперт.Что касается кораблей, выведенных из Севастополя, то это суда малого водоизмещения: это корабли четвертого и третьего ранга, тральщики, малые противолодочные, сторожевые корабли 159-го проекта. Чем больше у ВМФ РФ будет пунктов для их базирования – тем лучше, добавил он.Сейчас у ВМФ России есть оперативно-тактическая база в Новороссийске. К ней были приписаны бригады подводных лодок еще до Майдана. Сейчас там базируются патрульные корабли типа "Василий Быков" и береговые ракетные войска, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231005/1049924109.html
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новости, черноморский флот вмф россии, севастополь, новороссийск, корабли, порт, мариупольский морской торговый порт, россия, логистика
Новости, Черноморский флот ВМФ России, Севастополь, Новороссийск, корабли, порт, Мариупольский морской торговый порт, Россия, логистика

Эксперт объяснил, почему Россия вывела часть Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и Новороссийск

05:40 06.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрибытие нового сторожевого корабля "Адмирал Григорович" в Севастополь
Прибытие нового сторожевого корабля Адмирал Григорович в Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Решение о переброске части судов Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и Новороссийск связано исключительно с вопросами логистики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Вывод части российских судов из Севастополя был сделан для повышения сил Черноморского флота. Тем более, у России теперь появились базы на Азовском море в Мариуполе и Бердянске, рассказал эксперт.
Что касается кораблей, выведенных из Севастополя, то это суда малого водоизмещения: это корабли четвертого и третьего ранга, тральщики, малые противолодочные, сторожевые корабли 159-го проекта. Чем больше у ВМФ РФ будет пунктов для их базирования – тем лучше, добавил он.
"Когда я служил на Черноморском флоте еще в советское время, военно-морские базы и пункты базирования располагались по всему побережью Черного моря. В Измаиле у нас была бригада речных кораблей, в Одессе – консервация подводных лодок", - отметил Дандыкин.
Сейчас у ВМФ России есть оперативно-тактическая база в Новороссийске. К ней были приписаны бригады подводных лодок еще до Майдана. Сейчас там базируются патрульные корабли типа "Василий Быков" и береговые ракетные войска, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Бакланов - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
Вчера, 11:10
Сами виноваты: почему Россия списала долги и какой союз вызывает ужас у Запада - БаклановЗаместитель председателя ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов в студии издания Украина.ру оценил международную обстановку, рассказал о причинах распада СССР и назвал главного виновника этой катастрофы, а также рассказал, как Россия снова станет великой благодаря нашим героям, воевавшим в СВО
 
НовостиЧерноморский флот ВМФ РоссииСевастопольНовороссийсккораблипортМариупольский морской торговый портРоссиялогистика
 
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