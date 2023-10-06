https://ukraina.ru/20231006/1049948821.html

Эксперт объяснил, почему Россия вывела часть Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и Новороссийск

Эксперт объяснил, почему Россия вывела часть Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и Новороссийск - 06.10.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему Россия вывела часть Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и Новороссийск

Решение о переброске части судов Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и Новороссийск связано исключительно с вопросами логистики. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин

2023-10-06T05:40

2023-10-06T05:40

2023-10-06T05:40

новости

черноморский флот вмф россии

севастополь

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россия

логистика

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Вывод части российских судов из Севастополя был сделан для повышения сил Черноморского флота. Тем более, у России теперь появились базы на Азовском море в Мариуполе и Бердянске, рассказал эксперт.Что касается кораблей, выведенных из Севастополя, то это суда малого водоизмещения: это корабли четвертого и третьего ранга, тральщики, малые противолодочные, сторожевые корабли 159-го проекта. Чем больше у ВМФ РФ будет пунктов для их базирования – тем лучше, добавил он.Сейчас у ВМФ России есть оперативно-тактическая база в Новороссийске. К ней были приписаны бригады подводных лодок еще до Майдана. Сейчас там базируются патрульные корабли типа "Василий Быков" и береговые ракетные войска, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231005/1049924109.html

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новости, черноморский флот вмф россии, севастополь, новороссийск, корабли, порт, мариупольский морской торговый порт, россия, логистика