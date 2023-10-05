Василий Дандыкин: Россия закопает ВСУ раньше, чем НАТО загонит Черноморский флот в Новороссийск - 05.10.2023 Украина.ру
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Василий Дандыкин: Россия закопает ВСУ раньше, чем НАТО загонит Черноморский флот в Новороссийск
Василий Дандыкин: Россия закопает ВСУ раньше, чем НАТО загонит Черноморский флот в Новороссийск - 05.10.2023 Украина.ру
Василий Дандыкин: Россия закопает ВСУ раньше, чем НАТО загонит Черноморский флот в Новороссийск
Когда критики говорят, что с Черноморским флотом у нас многое не так, это правда. Есть определенные потери. Но флот будет получать пополнение и будет выполнять поставленные задачи, уверен капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
2023-10-05T16:18
2023-10-05T16:18
интервью
черноморский флот
всу
новороссийск
севастополь
нато
арктика
россия
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее западные спутниковые снимки показали, что Россия выводит большую часть Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и Новороссийск. В медийном пространстве из этого сделали вывод, что Украине и НАТО удалось выдавить наш флот из западной части акватории.- Василий Алексеевич, какова ситуация на самом деле?- Когда я служил на Черноморском флоте еще в советское время, военно-морские базы и пункты базирования располагались по всему побережью Черного моря. В Измаиле у нас была бригада речных кораблей, в Одессе – консервация подводных лодок. Еще у нас был Николаев, Очаков, Новоозерная (крымская военно-морская база под Евпаторией), Севастополь, Керчь, Феодосия, Новороссийск и Поти в Грузии.Что касается кораблей, выведенных из Севастополя сегодня, то это суда малого водоизмещения: это корабли четвертого и третьего ранга, тральщики, малые противолодочные, сторожевые корабли 159-го проекта. Чем больше у нас будет пунктов для их базирования – тем лучше.Сейчас у нас есть оперативно-тактическая база в Новороссийске. К ней были приписаны бригады подводных лодок еще до Майдана. Там базируются патрульные корабли типа "Василий Быков" и береговые ракетные войска. Район Адлера и Сочи мы защищаем. А если будет заключен договор на строительство базы в абхазской Очамчире, то почему бы и нет. Мы сможем лучше патрулировать район Босфора, где пролегают наши газопроводы. К ним тянутся те же ручонки, что тянулись к "Северным потокам". Им начхать на интересы Турции и Германии.Кроме того, мы пытаемся создать базы и на Красном море. Флот же не может жить без снабжения.А в Новороссийске могут находиться малые ракетные корабли, не более того. Севастополь останется главной нашей военно-морской базой.Напомню, даже в годы Великой Отечественной войны мы перевезли большие корабли в Поти из Севастополя только в тот момент, когда бои шли в районе самого города при господстве немецкой авиации. Сейчас в этом никакой необходимости нет. Система ПВО будет укреплена еще сильнее. А сегодняшнее решение связано исключительно с вопросами логистики.- И все же, сохраняется ли опасность, что противник запрет наш флот на базах и будет постепенно выбивать его атаками с моря и с воздуха?- А как они его запрут? Они заминируют подходы? Это невозможно. Да, они могут нанести по ним удары. Но мы делаем выводы и сами наносим такие удары по Одессе, Измаилу и Николаеву. Да, из этих городов исходит угроза. Но все эти демонстративные высадки десантов на Крым ради селфи с украинским флагом приводят к тому, что мы их уничтожаем или берем в плен.Повторюсь, вывод части судов из Севастополя был сделан для повышения сил флота. Тем более, у нас теперь появились базы на Азовском море в Мариуполе и Бердянске. Там тоже необходимо присутствие не только береговой охраны ФСБ, но и самого Черноморского флота. Нам нужно защищать судоходство и Керченский мост.Задач много, а возможности маневрирования силами из-за закрытия проливов ограничены. Поэтому вся надежда - на Керченский завод. Он работает. Первый "Каракурт" уже спущен на воду.Так что мы исходим из того, чтобы решать задачи в разных частях Черного моря. Прежде всего необходимо усилить охрану газопроводов.- Что сейчас считается главной силой Черноморского флота?- Фрегаты проекта 11356 (у нас три таких фрегата было), подводные лодки и большие десантные корабли. Я уже не говорю про бригаду ракетных кораблей, которые являются носителями "Калибров" - "Буян-М" и "Каракурт".Также у нас есть береговые ракетные войска с "Бастионами" и "Балами". Есть уникальный в своем роде береговой артиллерийский комплекс "Берег". Не забывайте и про морскую авиацию, которая успешно действует против высаживающихся украинских диверсантов.Что касается морской пехоты, то даже верховный главнокомандующий присвоил 810-ой бригаде орден Ушакова, которая сражается сейчас на Запорожском направлении. Она стала первым таким подразделением на сухопутье.Когда критики говорят, что с Черноморским флотом у нас многое не так и ему многого не хватает, это правда. Есть определенные потери. Но пополнение флот будет получать. И будет выполнять поставленные задачи.Повторюсь, чем больше у вас военно-морских баз на побережье, тем эффективнее будет работать флот.- Когда именно на Черном море начинаются серьезные шторма? Уйдет ли в связи с погодными условиями эта тема из медийного пространства?- Шторма начнутся в ноябре-декабре и продлятся до марта. Это очень сильные шторма. Бывало, что из-за них корабли гибли. Это коварное море. Представьте, что станет с украинскими полупогруженными дронами. Так что врага ждет беда не только на море, но и на суше. Южная распутица и зима очень неприятная.- Вы упомянули 810-ю бригаду морской пехоты. Насколько я знаю, у нас создаются другие подразделения морпехов. Где именно мы их можем использовать?- Вся морская пехота уже задействована на фронтах СВО. В составе Северного флота вместо корпуса будет целая армия морпехов. У нас есть ребята и с Тихоокеанского региона, Каспия и Балтики. Еще есть два соединения черноморцев. Говорили, что из них будут формироваться целые дивизии.Но надо понимать, что когда СВО закончится, морская пехота будет использоваться нами по своему прямому назначению. Недаром в Керчи строятся два больших десантных корабля, каждый из который может перевезти на борту тысячу человек. Жизнь продолжается. Военное строительство продолжается.ВСУ сейчас собираются закапываться в землю. Но закопаться они не успеют. Разве что они сами себя закопают. А Россия – большая страна. У нее полно задач по всем направлениям. В Арктике американцы активность проявляют. Если киевский режим занят только нами, то у нас полно забот и на севере, и на Балтике, и на Тихом океане. Везде надо корабли строить.Очень важно, что в зоне СВО мы получаем огромный боевой опыт. С таким опытом, как у нас, нет ни одной армии в мире.
https://ukraina.ru/20221102/1040426821.html
https://ukraina.ru/20231005/1049914361.html
https://ukraina.ru/20231005/1049916509.html
новороссийск
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, черноморский флот, всу, новороссийск, севастополь, нато, арктика, россия
Интервью, Черноморский флот, ВСУ, Новороссийск, Севастополь, НАТО, Арктика, Россия

Василий Дандыкин: Россия закопает ВСУ раньше, чем НАТО загонит Черноморский флот в Новороссийск

16:18 05.10.2023
 
© rusplt.ruВасилий Дандыкин интервью
Василий Дандыкин интервью
© rusplt.ru
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Когда критики говорят, что с Черноморским флотом у нас многое не так, это правда. Есть определенные потери. Но флот будет получать пополнение и будет выполнять поставленные задачи, уверен капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее западные спутниковые снимки показали, что Россия выводит большую часть Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и Новороссийск. В медийном пространстве из этого сделали вывод, что Украине и НАТО удалось выдавить наш флот из западной части акватории.
- Василий Алексеевич, какова ситуация на самом деле?
- Когда я служил на Черноморском флоте еще в советское время, военно-морские базы и пункты базирования располагались по всему побережью Черного моря. В Измаиле у нас была бригада речных кораблей, в Одессе – консервация подводных лодок.
Еще у нас был Николаев, Очаков, Новоозерная (крымская военно-морская база под Евпаторией), Севастополь, Керчь, Феодосия, Новороссийск и Поти в Грузии.
Что касается кораблей, выведенных из Севастополя сегодня, то это суда малого водоизмещения: это корабли четвертого и третьего ранга, тральщики, малые противолодочные, сторожевые корабли 159-го проекта. Чем больше у нас будет пунктов для их базирования – тем лучше.
Василий Дандыкин
2 ноября 2022, 13:50
Василий Дандыкин: кто он
Сейчас у нас есть оперативно-тактическая база в Новороссийске. К ней были приписаны бригады подводных лодок еще до Майдана. Там базируются патрульные корабли типа "Василий Быков" и береговые ракетные войска.
Район Адлера и Сочи мы защищаем. А если будет заключен договор на строительство базы в абхазской Очамчире, то почему бы и нет. Мы сможем лучше патрулировать район Босфора, где пролегают наши газопроводы. К ним тянутся те же ручонки, что тянулись к "Северным потокам". Им начхать на интересы Турции и Германии.
Кроме того, мы пытаемся создать базы и на Красном море. Флот же не может жить без снабжения.
А в Новороссийске могут находиться малые ракетные корабли, не более того. Севастополь останется главной нашей военно-морской базой.
Напомню, даже в годы Великой Отечественной войны мы перевезли большие корабли в Поти из Севастополя только в тот момент, когда бои шли в районе самого города при господстве немецкой авиации. Сейчас в этом никакой необходимости нет.
Система ПВО будет укреплена еще сильнее. А сегодняшнее решение связано исключительно с вопросами логистики.
- И все же, сохраняется ли опасность, что противник запрет наш флот на базах и будет постепенно выбивать его атаками с моря и с воздуха?
- А как они его запрут? Они заминируют подходы? Это невозможно.
Да, они могут нанести по ним удары. Но мы делаем выводы и сами наносим такие удары по Одессе, Измаилу и Николаеву. Да, из этих городов исходит угроза. Но все эти демонстративные высадки десантов на Крым ради селфи с украинским флагом приводят к тому, что мы их уничтожаем или берем в плен.
Работа инженерных подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
04:05
На запорожском фронте в районе Копани и Работино ад: горят лесопосадки, кругом трупы украинских солдатНа участке запорожского фронта от населенного пункта (н.п.) Копани на западе н.п. Новофёдоровки на востоке в последние сутки продолжались ожесточенные бои. Если на восточном участке российская армия наступает, то на западном и в центре – "качели", то ВСУ займут позиции ВС РФ, то ВС РФ их отобьют и затем займут украинские позиции
Повторюсь, вывод части судов из Севастополя был сделан для повышения сил флота. Тем более, у нас теперь появились базы на Азовском море в Мариуполе и Бердянске. Там тоже необходимо присутствие не только береговой охраны ФСБ, но и самого Черноморского флота. Нам нужно защищать судоходство и Керченский мост.
Задач много, а возможности маневрирования силами из-за закрытия проливов ограничены. Поэтому вся надежда - на Керченский завод. Он работает. Первый "Каракурт" уже спущен на воду.
Так что мы исходим из того, чтобы решать задачи в разных частях Черного моря. Прежде всего необходимо усилить охрану газопроводов.
- Что сейчас считается главной силой Черноморского флота?
- Фрегаты проекта 11356 (у нас три таких фрегата было), подводные лодки и большие десантные корабли. Я уже не говорю про бригаду ракетных кораблей, которые являются носителями "Калибров" - "Буян-М" и "Каракурт".
Также у нас есть береговые ракетные войска с "Бастионами" и "Балами". Есть уникальный в своем роде береговой артиллерийский комплекс "Берег". Не забывайте и про морскую авиацию, которая успешно действует против высаживающихся украинских диверсантов.
Что касается морской пехоты, то даже верховный главнокомандующий присвоил 810-ой бригаде орден Ушакова, которая сражается сейчас на Запорожском направлении. Она стала первым таким подразделением на сухопутье.
Когда критики говорят, что с Черноморским флотом у нас многое не так и ему многого не хватает, это правда. Есть определенные потери. Но пополнение флот будет получать. И будет выполнять поставленные задачи.
Повторюсь, чем больше у вас военно-морских баз на побережье, тем эффективнее будет работать флот.
- Когда именно на Черном море начинаются серьезные шторма? Уйдет ли в связи с погодными условиями эта тема из медийного пространства?
- Шторма начнутся в ноябре-декабре и продлятся до марта. Это очень сильные шторма. Бывало, что из-за них корабли гибли. Это коварное море. Представьте, что станет с украинскими полупогруженными дронами. Так что врага ждет беда не только на море, но и на суше. Южная распутица и зима очень неприятная.
05:49
На защите "золотого миллиарда". Украина нужна Западу, но без населения. Украинские эксперты прозреваютЕсли уничтожение украинцев продолжится такими же темпами, какими идет сейчас, то скоро Украины не будет, а будет просто кладбище под названием "Украина", так в чем же смысл борьбы? Над этим и подобными вопросами начали задумываться в украинском экспертном сообществе
- Вы упомянули 810-ю бригаду морской пехоты. Насколько я знаю, у нас создаются другие подразделения морпехов. Где именно мы их можем использовать?
- Вся морская пехота уже задействована на фронтах СВО. В составе Северного флота вместо корпуса будет целая армия морпехов. У нас есть ребята и с Тихоокеанского региона, Каспия и Балтики. Еще есть два соединения черноморцев. Говорили, что из них будут формироваться целые дивизии.
Но надо понимать, что когда СВО закончится, морская пехота будет использоваться нами по своему прямому назначению. Недаром в Керчи строятся два больших десантных корабля, каждый из который может перевезти на борту тысячу человек.
Жизнь продолжается. Военное строительство продолжается.
ВСУ сейчас собираются закапываться в землю. Но закопаться они не успеют. Разве что они сами себя закопают. А Россия – большая страна. У нее полно задач по всем направлениям.
В Арктике американцы активность проявляют. Если киевский режим занят только нами, то у нас полно забот и на севере, и на Балтике, и на Тихом океане. Везде надо корабли строить.
Очень важно, что в зоне СВО мы получаем огромный боевой опыт. С таким опытом, как у нас, нет ни одной армии в мире.
 
ИнтервьюЧерноморский флотВСУНовороссийскСевастопольНАТОАрктикаРоссия
 
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