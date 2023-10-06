https://ukraina.ru/20231006/1049947721.html

Эксперт раскрыл, какую тактику применяют бойцы, чтобы выкинуть ВСУ за Оскол и взять Купянск

Эксперт раскрыл, какую тактику применяют бойцы, чтобы выкинуть ВСУ за Оскол и взять Купянск - 06.10.2023 Украина.ру

Эксперт раскрыл, какую тактику применяют бойцы, чтобы выкинуть ВСУ за Оскол и взять Купянск

Постепенно командование ВСУ стало понимать, что малые котлы могут приводить к серьезным потерям, поэтому понемногу пытаются выводить войска из окружения на Купянском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-10-06T06:15

2023-10-06T06:15

2023-10-06T06:15

новости

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армия

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Под Купянском ежедневные темпы продвижения российских войск составляют 100-200 метров. Сейчас противник прижат к реке Оскол, а российские ВКС уничтожили там мосты в том числе и с помощью высокоточных крылатых ракет Х-38, рассказал эксперт.Российские силы уничтожают переправы ВСУ на правый берег Оскола, поэтому украинские войска находятся в сложном положении. В ближайшее время им придётся или бросаться в реку, либо часть сил ВСУ уйдет на другой берег, добавил Кнутов.Тактика выдавливания применяется ВС России уже долго и дает свои результаты. По силам российским бойцам и тактика малых котлов, она также активно используется, добавил Кнутов.Сейчас у ВС РФ используют другая стратегия для достижения наших целей. Ранее задачу по демилитаризации и денацификации пытались решить за счет контроля над территориями, сейчас – за счет перемалывания противника на линии фронта, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231005/1049940528.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, купянск, оборона, вс рф, всу, наступление, контрнаступление, бои, армия, река, противник, россия