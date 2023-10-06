https://ukraina.ru/20231006/1049947721.html
Эксперт раскрыл, какую тактику применяют бойцы, чтобы выкинуть ВСУ за Оскол и взять Купянск
Эксперт раскрыл, какую тактику применяют бойцы, чтобы выкинуть ВСУ за Оскол и взять Купянск - 06.10.2023 Украина.ру
Эксперт раскрыл, какую тактику применяют бойцы, чтобы выкинуть ВСУ за Оскол и взять Купянск
Постепенно командование ВСУ стало понимать, что малые котлы могут приводить к серьезным потерям, поэтому понемногу пытаются выводить войска из окружения на Купянском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-10-06T06:15
2023-10-06T06:15
2023-10-06T06:15
новости
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Под Купянском ежедневные темпы продвижения российских войск составляют 100-200 метров. Сейчас противник прижат к реке Оскол, а российские ВКС уничтожили там мосты в том числе и с помощью высокоточных крылатых ракет Х-38, рассказал эксперт.Российские силы уничтожают переправы ВСУ на правый берег Оскола, поэтому украинские войска находятся в сложном положении. В ближайшее время им придётся или бросаться в реку, либо часть сил ВСУ уйдет на другой берег, добавил Кнутов.Тактика выдавливания применяется ВС России уже долго и дает свои результаты. По силам российским бойцам и тактика малых котлов, она также активно используется, добавил Кнутов.Сейчас у ВС РФ используют другая стратегия для достижения наших целей. Ранее задачу по демилитаризации и денацификации пытались решить за счет контроля над территориями, сейчас – за счет перемалывания противника на линии фронта, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231005/1049940528.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, купянск, оборона, вс рф, всу, наступление, контрнаступление, бои, армия, река, противник, россия
Новости, Купянск, Оборона, ВС РФ, ВСУ, наступление, контрнаступление, бои, армия, река, противник, Россия
Эксперт раскрыл, какую тактику применяют бойцы, чтобы выкинуть ВСУ за Оскол и взять Купянск
Постепенно командование ВСУ стало понимать, что малые котлы могут приводить к серьезным потерям, поэтому понемногу пытаются выводить войска из окружения на Купянском направлении. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Под Купянском ежедневные темпы продвижения российских войск составляют 100-200 метров. Сейчас противник прижат к реке Оскол, а российские ВКС уничтожили там мосты в том числе и с помощью высокоточных крылатых ракет Х-38, рассказал эксперт.
Российские силы уничтожают переправы ВСУ на правый берег Оскола, поэтому украинские войска находятся в сложном положении. В ближайшее время им придётся или бросаться в реку, либо часть сил ВСУ уйдет на другой берег, добавил Кнутов.
"Чтобы окружать противника, нужно иметь колоссальное превосходство в численности, от трех до пяти раз. На линии фронта в тысячу километров для обеспечения такого превосходства нужна миллионная армия, а может, и больше, если судить по опыту Великой Отечественной [войны]", - отметил эксперт.
Тактика выдавливания применяется ВС России уже долго и дает свои результаты. По силам российским бойцам и тактика малых котлов, она также активно используется, добавил Кнутов.
Сейчас у ВС РФ используют другая стратегия для достижения наших целей. Ранее задачу по демилитаризации и денацификации пытались решить за счет контроля над территориями, сейчас – за счет перемалывания противника на линии фронта, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь