Не за Украину, а против России. В Киеве эксперты оценили, что не защитили, а потеряли независимость
Дающаяся такой большой кровью "независимость" — вовсе не независимость. Напротив, Киеву теперь диктует свою волю Запад, и не согласиться с этими "пожеланиями" президент Зеленский не может. Иначе он очень быстро перестанет быть президентом. Об этом рассказал украинский политолог Кость Бондаренко в украинских соцсетях.
"Опыт Латинской Америки, Африки и так далее — через полгода просто был другой президент, который соглашался… Абсолютно реальный сценарий, Зеленский чудесно понимает, что этот сценарий более чем реален", - сказал эксперт в интервью ютуб-каналу "Да это так". Речь шла о списке реформ, которые по команде из США должен осуществить киевский режим.
"Когда мы говорим, за что мы воюем… Я знаю, за что мы воюем. Мы воюем не "за что", мы воюем против. Мы воюем против России. Но это не значит, что мы воюем за Украину, вот в чем проблема, вот в чем беда", - заявил Бондаренко.
Он продолжил: по сути, независимость "сдают в "слепой траст", как сдали фабрику "Рошен", но никакого народного восстания не будет - "для того, чтобы народ безмолвствовал, есть очень много механизмов". Прежде всего это механизмы обмана. С этим можно согласиться. Зеленский, когда шел на выборы, обещал мир. А принес войну.
Ситуация на поле боя складывается для ВСУ не лучшим образом, считает бывший военный разведчик США Скотт Риттер. В интервью RealTruthTalk он заявил, что Россия изменила ход конфликта на Украине "усовершенствованием обороны и увеличением производства вооружений". По мнению экс-разведчика, у российских военных есть стратегическое преимущество.
"Если бы украинцы были умнее, то перестали бы слушать Вашингтон и спасли много жизней", - сказал экс-разведчик ВС США. По его словам, сейчас украинская армия находится на грани краха, "украинские солдаты начинают массово дезертировать".
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А что в тылу? Экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович* заявил на ютуб-канале Гордона, что в стране "качество управленческих элит очень низкое… они ничему не научились". Вообще - "большинство госчиновников самого высокого уровня, выше некуда - исчерпали предел компетенции, ждать от них ничего уже не стоит".
Они, эти чиновники, ничему и не смогут научиться, да им и некогда - "они все завязли в операционке, которая организована очень бестолково, потому что на Украине во власти, да и в обществе система отношений феодальная, XVII век, мы выше не поднялись от времен Хмельницкого", пояснил Арестович. Он добавил, что "когда идет клановая борьба, да еще борьба за карман", не стоит ожидать, что в стране вдруг появятся европейски образованные, мыслящие по-западному эффективные управленцы. Поэтому, если не приступить к системным изменениям - "никаких гарантий в отношении войны нет".
Бывший советник ОП заявил также (уже в эфире другого ютуб-канала), что "казацкий драйв" давно выдохся, и Украине нужно срочно менять стратегию, при этом особое внимание обратить на военно-техническую составляющую и на кадры. Иначе, по его словам, не удастся решить задачу контрнаступления (а именно - выйти на Токмак, перерезать "железку", перерезать сухопутный коридор в Крым), Киев могут принудить к переговорам "прямо на этом рубеже", что украинскую сторону не устраивает.
По словам Арестовича, украинское общество должно трезво оценивать ситуацию, должно быть готово принимать трезвые решения, но этому очень мешает "кликушество". "Вы не представляете, каким обезьянами мы выглядим из цивилизованного мира", - сказал он, комментируя некоторые формы ведения политической дискуссии. По его мнению, "некоторые силы… давно уже забежали по дороге патриотизма туда, где уже печи начинают на горизонте проступать".
Тем временем в США наблюдается "очень грустная тенденция" снижения образа Украины, отмечает украинский политолог Дмитрий Корнейчук. Это даже не снижение, но, по определению политолога, "публичная дискредитация Украины на весь мир, и этим чётко занимается Вашингтон и администрация Байдена".
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Делается это для того, чтобы показать, что "Украина – погрязшая в коррупции страна с полностью коррупционной властью", - сказал Корнейчук в интервью каналу "Да, это так". По его мнению, таким образом формируется позиция, почему "мы (США – Ред.) будем сокращать поддержку, и принуждать Украину к заморозке войны, потому что – сколько можно этому коррупционному государству помогать".
Финансовый аналитик Алексей Кущ в интервью журналисту Александру Шелесту тоже отметил, что сейчас на Западе наблюдается формирование нового дискурса в отношении Украины, происходит перестраивание общественного сознания в соответствии с новыми вводными, которые привносит геополитическая реальность. О чем и свидетельствует ряд публикаций в западных СМИ.
"Украине дают понять, что оружие надо производить самой, зарабатывать нужно самой, экономику нужно запускать самостоятельно, помощь будет, но она уже не будет в таком объеме как прежде. То есть, нужно начинать задействовать внутренние ресурсы", - сказал Кущ. Он добавил, что набор геополитических рисков для Украины не изменился, но человеческий и экономический потенциал страны с каждым годом войны снижается.
В то же время Россия не демонстрирует проявлений слабости, надежды на санкции не оправдались, более того, российская экономика в некоторых сегментах демонстрирует достаточно высокие показатели роста, чему отчасти способствовали как раз санкции, внутренний бизнес получил толчок, отметил аналитик. По его словам, "параметры российской экономики не стали хуже по сравнению с началом войны, а в некоторых аспектах Россия даже усилилась".
Кущ предположил, что Россия выйдет на пик возможностей своего ВПК в 2024 году и тогда же постарается завершить войну на выгодных для себя условиях. Что касается Украины, то для того, чтобы избежать национальной катастрофы, которая может постичь страну хотя бы вследствие демографического кризиса, нужно снять розовые очки и трезво оценивать реальность, отметил эксперт.
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Он подчеркнул, что внутри страны сейчас существует национальный миф, согласно которому Украина – будто бы "бастион Европы", а в реальности Украину используют лишь как инструмент для ослабления России, для нанесения России максимального урона. Но инструмент может и сломаться.
*Признан в РФ террористом и экстремистом