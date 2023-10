https://ukraina.ru/20231005/1049947164.html

Коварные планы Зеленского и самодельные танки-убийцы. Что говорили об Украине в мире 5 октября

Зеленский все-таки планирует провести выборы на Украине, но только при одном условии. А в этот момент правительство Италии больше не намерено помогать Киеву, в связи с этим ВСУ приходится выкручиваться, и даже изобретать оружие, которое оказалось весьма опасным для самих военнослужащих, пишут западные СМИ

Римский отказВозможностей продолжать помогать Украине у Италии не осталось, - заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто в эфире канала Sky TG24.Говоря о невозможности поставок на Украину вооружения, министр упомянул два аспекта: политический и технический. Крозетто также уточнил, что они не могут поставить под угрозу итальянскую оборону. Политик напомнил, что Рим достаточно много помогал Киеву, в частности отправлял системы ПВО.Накануне вице-премьер и глава итальянского МИД Антонио Таяни анонсировал подготовку восьмого пакета помощи Киеву. Однако, что содержит в себе этот пакет – неизвестно. До этого седьмой пакет содержал зенитный ракетный комплекс Samp-T.В случае исчерпания запасов вооружения у воюющих сторон, итальянский премьер допустил и начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Таяни предполагает, что встреча может состояться уже следующей весной. Однако перед этим, как считает Крозетто, зимой Россия сможет дать свой ответ на украинское контрнаступление.Крозетто не впервые говорит о возможном завершении конфликта. В начале осени 2023 года, он заявлял, что "в ближайшие 7-8 месяцев" будут предприняты попытки украинского урегулирования”.Смена власти или узурпацияЗеленский не исключает проведения президентских выборов на Украине, - пишет NYT.Аналитики издания полагают, что провести выборы в период военного положения в стране будет крайне тяжело, плюс такое событие отвлечет внимание мирового сообщества от конфликта.Пятилетний срок Зеленского подходит к концу, и он надеется, что сможет баллотироваться на второй срок, несмотря на все вытекающие последствия, ведь периодические социологические исследования демонстрируют низкий уровень доверия населения к президенту Украины, утверждает издание.Но среди политической украинской элиты ходят слухи, что Зеленский сможет все-таки добиться голосования, а новый избирательный мандат может укрепить позиции Зеленского в принятии любого политического решения, - пишет NYT.По словам Зеленского он поддержит выборы, но при одном условии: если международные наблюдатели смогут подтвердить их как свободные, справедливые и инклюзивные. В свою очередь, шоумен и потенциальный претендент на пост президента Украины Сергей Притула отмечает, что сегодня в приоритете у страны – “победа”, а потом все остальное.Вопрос проведения выборов на Украине привлек большое внимание администрации Байдена и европейского правительства. Сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины, заявил, что страна должна продолжить голосование, несмотря на войну. Политик выразил надежду, что на Украине пройдут свободные и честные выборы, но при этом в стране нужно будет временно отменить военное положение и внести поправки в закон о выборах.Главным препятствием для Зеленского оказались новые регионы России, где люди не смогут отдать свои голоса за него.“Это не вопрос демократии. Это исключительно вопрос безопасности”, - заявил Зеленский.В The New York Times отмечают, что ветераны вооруженных сил Украины будут играть огромную роль в политике и смогут бросить вызов нынешнему правительству.Однако в том случае, если выборы не состоятся, Зеленский может узурпировать власть и накрепко укорениться на своем посту, - полагает экономист и советник бывшего президента Украины Олег Соскин, настаивая на скорейшем проведении выборов в стране.Белое облако смертиВСУ используют вредную для здоровья экипажа самодельную боевую технику, - передает Forbes.Из-за дефицита техники в арсенале ВСУ, военнослужащие вынуждены были вывести со складов сотни старых БМП, несмотря на обещания Запада поставить порядка 3000 БМП и бронетранспортеров. Но как полагают эксперты издания, такого количества машин все равно недостаточно, как минимум, для контрнаступления.Технические неполадки стали случаться с нашумевшим самодельным БМД-ПРП. Впервые эта машина появилась на поле боя в конце 2022 года.Как утверждает военный обозреватель Forbes Дэвид Экс БМД-ПРП представляет собой подвижный разведывательный пункт ПРП-3, на который установлена башня от боевой машины десанта БМД-2 с 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42.Во время выстрела ствол производит большое количество дыма, который должен выводиться через вентилятор или попросту в открытый люк башни. Таким образом, белый дым выдает танк на поле боя: беспилотник легко может обнаружить по белому облаку машину где-нибудь посреди поля. А, как известно, дроны-камикадзе в большинстве случаев стремятся атаковать именно люки танков.Кроме того, белый дым опасен и для самого экипажа, ведь он является весьма едким и ядовитым, что чревато для здоровья солдат.Самодельные импровизированные танки – не единственные потенциально опасные машины для самих же ВСУ. Ранее стало известно, что поставляемые Украине британские танки Challenger 2 могут содержать опасные асбестосодержащие материалы, передает Daily Express.По данным Министерства обороны Великобритании более 2000 единиц британской военной техники могут быть пронизаны потенциально смертельными материалами. Эксперты The Times предупредили, что асбестосодержащие вещества, присутствующие в танках, могут привести к серьезным болезням и даже к летальному исходу.

