"Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть" - Путин - 05.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231005/1049945023.html
"Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть" - Путин
"Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть" - Путин - 05.10.2023 Украина.ру
"Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть" - Путин
Россия не устраивала госпереворот на Украине, ставший прологом к СВО и не начинала спецоперацию как конфликт из-за территорий. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
2023-10-05T18:53
2023-10-05T18:53
владимир путин
донбасс
сво
крым
севастополь
чей крым
новые регионы рф
украина
глобальные риски
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/05/1049941984_0:141:3114:1894_1920x0_80_0_0_3098e1fd3100d0de2dc47a67187a2daf.jpg
"Я не раз говорил о том, что мы не начали так называемую "войну на Украине". Напротив, мы пытаемся её закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году – государственный переворот, кровавый, антиконституционный", - сказал президент России.Он напомнил про двойные стандарты Запада в оценке госпереворотов в зависимости от выгодности. Путин также напомнил: "Мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Мы не устраивали ни госпереворота, и не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бомбёжек. Не мы грозились расправиться с теми, кто хочет говорить на своём родном языке".Президент России напомнил, как пришедшие к власти на Украине после госпереворота 2014 года "на протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли" на отказавшем им в легитимности Донбассе. "Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим", - отметил Путин."Война, начатая киевским режимом при активной, прямой поддержке Запада идёт уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить её. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство, суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна", - сказал президент России.По его мнению, "наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли, все возможные грани перешли" и напрасно так сделали. Путин подчеркнул: "Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоёвывания каких-то дополнительных территорий. Нам ещё осваивать и осваивать Сибирь, Восточную Сибирь и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее: речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство".
https://ukraina.ru/20231005/1049944920.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/05/1049941984_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_3262801cf6386d0f40e7ad5b1a1d85fd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир путин, донбасс, сво, крым, севастополь, чей крым, новые регионы рф, украина, глобальные риски
Владимир Путин, Донбасс, СВО, Крым, Севастополь, Чей Крым, Новые регионы РФ, Украина, глобальные риски

"Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть" - Путин

18:53 05.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Россия не устраивала госпереворот на Украине, ставший прологом к СВО и не начинала спецоперацию как конфликт из-за территорий. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
"Я не раз говорил о том, что мы не начали так называемую "войну на Украине". Напротив, мы пытаемся её закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году – государственный переворот, кровавый, антиконституционный", - сказал президент России.
Он напомнил про двойные стандарты Запада в оценке госпереворотов в зависимости от выгодности. Путин также напомнил: "Мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Мы не устраивали ни госпереворота, и не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бомбёжек. Не мы грозились расправиться с теми, кто хочет говорить на своём родном языке".
Президент России напомнил, как пришедшие к власти на Украине после госпереворота 2014 года "на протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли" на отказавшем им в легитимности Донбассе. "Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим", - отметил Путин.
"Война, начатая киевским режимом при активной, прямой поддержке Запада идёт уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить её. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство, суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна", - сказал президент России.
По его мнению, "наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли, все возможные грани перешли" и напрасно так сделали. Путин подчеркнул: "Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоёвывания каких-то дополнительных территорий. Нам ещё осваивать и осваивать Сибирь, Восточную Сибирь и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее: речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство".
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
18:36
Потери ВСУ с 4 июня превысили 90 тысяч человек - ПутинС начала так называемого "контрнаступления" потери ВСУ только в личном составе превысили 90 тысяч человек убитыми и ранеными. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.
 
Владимир ПутинДонбассСВОКрымСевастопольЧей КрымНовые регионы РФУкраинаглобальные риски
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:13Путин о денацификации: "Президент Украины стоял и аплодировал нацисту, убивавшему евреев"
18:53"Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть" - Путин
18:36Потери ВСУ с 4 июня превысили 90 тысяч человек - Путин
18:16Европа помогает Украине за счет ухудшения экономики и положения своих граждан — Путин
18:00Николай Трублаини: украинский Жюль Верн, погибший на войне
18:00Зеленский и Пашинян в Испании, драка с депутатами в Киеве. Итоги 5 октября на Украине
17:56В Севастополе объявлена воздушная тревога, военные применили маскировку
17:54Путин рассказал, почему Россию не взяли в НАТО
17:53Путин: В США заминка с финансированием Украины разрешится - напечатают ещё денег
17:43Медведев объяснил, почему переговоры с Киевом вредны Москве
17:29В Абхазии разместят пункт постоянного базирования ВМФ России
17:27Они нас поняли превратно. Путин рассказал о причинах противостояния между Россией и Западом
17:22Не хотят или не могут. Почему Словакия отказывается поставлять оружие Украине
17:17Манёвры Черноморского флота, тяжёлое положение ВСУ. О чём говорили эксперты 5 октября
17:14Аксёнов: Киев обречен, но никто не может назвать сроки
17:11Бывший посол США: Украине лучше отдать то, чего хочет Москва
17:09Парламент Украины собрал подписи для решения о запрете УПЦ
16:43Режим будет, страны – нет: Носович о главных факторах и прогнозах
16:42Аксёнов озвучил цель СВО, которая "ни у кого не должна вызывать сомнений"
16:41Из библиотек Киева изъяли более 400 тысяч русских книг
Лента новостейМолния