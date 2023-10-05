https://ukraina.ru/20231005/1049945023.html

"Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть" - Путин

"Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть" - Путин - 05.10.2023 Украина.ру

"Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть" - Путин

Россия не устраивала госпереворот на Украине, ставший прологом к СВО и не начинала спецоперацию как конфликт из-за территорий. Об этом 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент России Владимир Путин.

2023-10-05T18:53

2023-10-05T18:53

2023-10-05T18:53

владимир путин

донбасс

сво

крым

севастополь

чей крым

новые регионы рф

украина

глобальные риски

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/05/1049941984_0:141:3114:1894_1920x0_80_0_0_3098e1fd3100d0de2dc47a67187a2daf.jpg

"Я не раз говорил о том, что мы не начали так называемую "войну на Украине". Напротив, мы пытаемся её закончить. Не мы устраивали государственный переворот в Киеве в 2014 году – государственный переворот, кровавый, антиконституционный", - сказал президент России.Он напомнил про двойные стандарты Запада в оценке госпереворотов в зависимости от выгодности. Путин также напомнил: "Мы в это время занимались поддержкой крымчан и севастопольцев. Мы не устраивали ни госпереворота, и не мы запугивали крымчан и севастопольцев этническими чистками в нацистском духе. Не мы пытались принудить Донбасс к повиновению с помощью обстрелов и бомбёжек. Не мы грозились расправиться с теми, кто хочет говорить на своём родном языке".Президент России напомнил, как пришедшие к власти на Украине после госпереворота 2014 года "на протяжении девяти лет бомбили, стреляли, танки применяли" на отказавшем им в легитимности Донбассе. "Война, натуральная война против Донбасса была развязана. И никто не считал погибших детей на Донбассе. Никто в других странах, особенно на Западе, не плакал по погибшим", - отметил Путин."Война, начатая киевским режимом при активной, прямой поддержке Запада идёт уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить её. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. Действие, как известно, рождает противодействие. Так поступает любое ответственное государство, суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна", - сказал президент России.По его мнению, "наши контрагенты на Западе чувство реальности потеряли, все возможные грани перешли" и напрасно так сделали. Путин подчеркнул: "Украинский кризис не территориальный конфликт, хочу это подчеркнуть. Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоёвывания каких-то дополнительных территорий. Нам ещё осваивать и осваивать Сибирь, Восточную Сибирь и Дальний Восток. Это не территориальный конфликт и даже не установление регионального геополитического баланса. Вопрос гораздо шире и фундаментальнее: речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство".

https://ukraina.ru/20231005/1049944920.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, донбасс, сво, крым, севастополь, чей крым, новые регионы рф, украина, глобальные риски