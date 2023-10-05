Путин рассказал, почему Россию не взяли в НАТО - 05.10.2023 Украина.ру
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Путин рассказал, почему Россию не взяли в НАТО
Путин рассказал, почему Россию не взяли в НАТО - 05.10.2023 Украина.ру
Путин рассказал, почему Россию не взяли в НАТО
Президент России напомнил о событии, которое показало, что Запад никогда не рассчитывал на Россию как на полноценного партнера
2023-10-05T17:54
2023-10-05T17:55
новости
владимир путин
валдай
нато
россия
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Проблема в отношении Запада к России кроется в его самоуверенности. Об этом 5 октября рассказал президент России Владимир Путин, выступая на XX Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех"."Был момент, когда ваш покорный слуга высказал предположение – а может быть нам и в НАТО вступить? Но нет. НАТО такая страна не нужна", - напомнил Путин об истории взаимоотношений России и Запада."Спросите – а чего еще? Мы уже свои, как в народе говорят, "буржуинские". Чего еще? Противостояния больше нет, в чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим", - сказал президент России.По словам Путина, России пришлось отвечать на постоянное нарастающее военно-политическое давление.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга 4 октября заявил, что рассуждения об изоляции России несостоятельны. По его словам, мир гораздо шире, чем страны коллективного Запада и что число дружественных стран будет только увеличиваться.
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новости, владимир путин, валдай, нато, россия
Новости, Владимир Путин, Валдай, НАТО, Россия

Путин рассказал, почему Россию не взяли в НАТО

17:54 05.10.2023 (обновлено: 17:55 05.10.2023)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ В. Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 05.10.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Президент России напомнил о событии, которое показало, что Запад никогда не рассчитывал на Россию как на полноценного партнера
Проблема в отношении Запада к России кроется в его самоуверенности. Об этом 5 октября рассказал президент России Владимир Путин, выступая на XX Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех".
"Был момент, когда ваш покорный слуга высказал предположение – а может быть нам и в НАТО вступить? Но нет. НАТО такая страна не нужна", - напомнил Путин об истории взаимоотношений России и Запада.
"Спросите – а чего еще? Мы уже свои, как в народе говорят, "буржуинские". Чего еще? Противостояния больше нет, в чем проблема? Видимо, проблема в геополитических интересах и надменном отношении к другим", - сказал президент России.
По словам Путина, России пришлось отвечать на постоянное нарастающее военно-политическое давление.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга 4 октября заявил, что рассуждения об изоляции России несостоятельны. По его словам, мир гораздо шире, чем страны коллективного Запада и что число дружественных стран будет только увеличиваться.
Вчера, 10:57
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