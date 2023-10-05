https://ukraina.ru/20231005/1049941124.html

Манёвры Черноморского флота, тяжёлое положение ВСУ. О чём говорили эксперты 5 октября

Манёвры Черноморского флота, тяжёлое положение ВСУ. О чём говорили эксперты 5 октября - 05.10.2023 Украина.ру

Манёвры Черноморского флота, тяжёлое положение ВСУ. О чём говорили эксперты 5 октября

Украина.ру, 05.10.2023

2023-10-05T17:17

2023-10-05T17:17

2023-10-05T17:17

эксклюзив

владимир зеленский

дмитрий бабич

бен уоллес

всу

украина

россия

запад

алексей анпилогов

работино

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Черноморский флот и вопросы логистикиВ среду, 4 октября, в интернете появились западные спутниковые снимки, на которых видно, что Россия выводит большую часть Черноморского флота из Севастополя в Феодосию и Новороссийск.В медийном пространстве из этого сделали вывод, что Украине и НАТО удалось выдавить наш флот из западной части акватории.Из Севастополя вывели суда малого водоизмещения: это корабли четвертого и третьего ранга, тральщики, малые противолодочные, сторожевые корабли 159-го проекта. Чем больше у нас будет пунктов для их базирования – тем лучше, поясняет капитан 1-го ранга запаса, заместитель главного редактора журнала "Воин России" Василий Дандыкин.По его словам, сейчас у нас есть оперативно-тактическая база в Новороссийске. К ней были приписаны бригады подводных лодок еще до Майдана. Там базируются патрульные корабли типа "Василий Быков" и береговые ракетные войска."Район Адлера и Сочи мы защищаем. А если будет заключен договор на строительство базы в абхазской Очамчире, то почему бы и нет. Мы сможем лучше патрулировать район Босфора, где пролегают наши газопроводы.К ним тянутся те же ручонки, что тянулись к "Северным потокам". Им начхать на интересы Турции и Германии.Кроме того, мы пытаемся создать базы и на Красном море. Флот же не может жить без снабжения. А в Новороссийске могут находиться малые ракетные корабли, не более того. Севастополь останется главной нашей военно-морской базой", – сообщил Дандыкин.Он добавил, что система ПВО будет укреплена еще сильнее. А решение о выводе части флота связано исключительно с вопросами логистики.Кроме того, эксперт ответил на вопрос, может ли противник запереть наш флот на базах."Как они его запрут? Они заминируют подходы? Это невозможно.Да, они могут нанести по ним удары. Но мы делаем выводы и сами наносим такие удары по Одессе, Измаилу и Николаеву. Да, из этих городов исходит угроза. Но все эти демонстративные высадки десантов на Крым ради селфи с украинским флагом приводят к тому, что мы их уничтожаем или берем в плен", – заявил Дандыкин.Беды ВСУ на Южном фронтеТелеграм-канал "Резидент" со ссылкой на свой источник в Офисе президента Украины сообщил, что командующий группировкой "Таврия", генерал ВСУ Александр Тарнавский доложил Владимиру Зеленскому о тяжелой ситуации на южном фронте.Сообщается, что украинская армия исчерпала наступательный потенциал после взятия Работино.К концу лета стало понятно, что Украина, не имея своей промышленности, получила от западных стан явно недостаточные ресурсы, говорит военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов.Например, был полностью провален план по поставкам двух миллионов снарядов, поставили лишь около 700 тысяч, причем на конец августа, то есть к началу наступления эта цифра была еще меньше. То же самое произошло и с танками."Уже в июне в предполье они начали массово терять западную технику в огневых мешках и на минных полях. Тогда возник вопрос, как вести наступление дальше.В течение четырёх месяцев мы наблюдали лихорадочные поиски выхода из этой тупиковой ситуации, которая сложилась еще в июне. Военное руководство Украины пошло по пути наименьшего сопротивления.Вместо того, чтобы настаивать на прекращении операции, украинские генералы стали бездумно сжигать человеческий ресурс", – сообщил Анпилогов.Он считает, что заявление Тарнавского – вынужденное, потому что у ВСУ закончились резервы, подготовленные штурмовые подразделения."Речь не идет даже о том, что ВСУ в нынешнем состоянии могут выйти к предместьям Токмака, который был разумной целью, если бы украинская армия обладала какими-то ресурсами. Это крупный логистический узел, его взятие что-нибудь поменяло бы в положении на фронте.Сейчас же идет бессмысленная с украинской стороны борьба за села Работино и Вербовое, которые находятся в предполье первой оборонительной линии.Прорыв полностью локализован, превращен в огневой мешок, вклинение простреливается с трех сторон насквозь российской артиллерией. С минными заграждениями там тоже все очень плохо, потому что они постоянно восстанавливаются с помощью дистанционного минирования.На других участках фронта российская армия и вовсе перешла в наступление, отвоевав больше территории, чем ВСУ с начала так называемого контрнаступа", – рассказал эксперт.Запад осознаёт масштаб войны и впадает в паникуЭкс-министр обороны Великобритании Бен Уоллес посоветовал руководству Украины активнее проводить мобилизацию молодежи в ряды ВСУ, чтобы не снижать темпы наступления.По словам же министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, поддержка Украины — очень дешевый способ борьбы НАТО с Россией.Сейчас в западных СМИ впервые звучит, что война может продлиться несколько лет, отмечает журналист, политолог, редактор портала "ИноСМИ" Дмитрий Бабич.При этом единого вывода нет: высказывается множество растерянных предложений, которые делают западные лидеры."Складывается такое впечатление: заявления такого рода — это следствие некоторой паники, которая возникла в западном обществе из-за того, что они осознали: война может продолжиться много лет и еще неизвестно, как закончится!Политики на Западе все четче понимают, что втянулись в опасную ситуацию. Если они прекратят боевые действия в пользу режима Зеленского, то им придется уйти в отставку.Потому что они сами столько хорошего наговорили про Зеленского и столько ужасного про Россию, что пути к отступлению, кроме как через отставку и позор, у них нет", – сообщил Бабич.

https://ukraina.ru/20231005/1049937176.html

https://ukraina.ru/20230927/1049717358.html

https://ukraina.ru/20231005/1049913933.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, владимир зеленский, дмитрий бабич, бен уоллес, всу, украина, россия, запад, алексей анпилогов, работино, контрнаступление, флот, черноморский флот, севастополь