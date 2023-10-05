https://ukraina.ru/20231005/1049940528.html

Режим будет, страны – нет: Носович о главных факторах и прогнозах

Режим будет, страны – нет: Носович о главных факторах и прогнозах - 05.10.2023 Украина.ру

Режим будет, страны – нет: Носович о главных факторах и прогнозах

Главный редактор аналитического портала RuBaltic.RuАлександр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с выборами в Молдавии на фоне социального и экономического кризиса, а также рассказал о триггере прибалтийской русофобии

2023-10-05T16:43

2023-10-05T16:43

2023-10-05T16:43

видео

александр носович

прибалтика

польша

украина

германия

россия

сво

русофобия

молдавия

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00:37 - Выборы в Молдавии и режим Майи Санду; 02:38 - Риски прекращения существования Молдавии; 07:10 - Во что выльется конфликт Украины и Польши; 13:50 - Катализатор прибалтийской русофобии; 16:21 - Почему ФРГ выгоден украинский конфликт? 19:48 – Стратегические прогнозы и судьба ЕС. *УНА-УНСО, УПА – деятельность организаций запрещена на территории РФ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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