Режим будет, страны – нет: Носович о главных факторах и прогнозах - 05.10.2023 Украина.ру
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Режим будет, страны – нет: Носович о главных факторах и прогнозах
Режим будет, страны – нет: Носович о главных факторах и прогнозах - 05.10.2023 Украина.ру
Режим будет, страны – нет: Носович о главных факторах и прогнозах
Главный редактор аналитического портала RuBaltic.RuАлександр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с выборами в Молдавии на фоне социального и экономического кризиса, а также рассказал о триггере прибалтийской русофобии
2023-10-05T16:43
2023-10-05T16:43
видео
александр носович
прибалтика
польша
украина
германия
россия
сво
русофобия
молдавия
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00:37 - Выборы в Молдавии и режим Майи Санду; 02:38 - Риски прекращения существования Молдавии; 07:10 - Во что выльется конфликт Украины и Польши; 13:50 - Катализатор прибалтийской русофобии; 16:21 - Почему ФРГ выгоден украинский конфликт? 19:48 – Стратегические прогнозы и судьба ЕС. *УНА-УНСО, УПА – деятельность организаций запрещена на территории РФ.
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видео, александр носович, прибалтика, польша, украина, германия, россия, сво, русофобия, молдавия, выборы, европа, санду, видео
Видео, Александр Носович, Прибалтика, Польша, Украина, Германия, Россия, СВО, Русофобия, Молдавия, выборы, Европа, Санду

Режим будет, страны – нет: Носович о главных факторах и прогнозах

16:43 05.10.2023
 
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Главный редактор аналитического портала RuBaltic.RuАлександр Носович в эфире Украина.ру прокомментировал ситуацию с выборами в Молдавии на фоне социального и экономического кризиса, а также рассказал о триггере прибалтийской русофобии
00:37 - Выборы в Молдавии и режим Майи Санду;
02:38 - Риски прекращения существования Молдавии;
07:10 - Во что выльется конфликт Украины и Польши; 13:50 - Катализатор прибалтийской русофобии;
16:21 - Почему ФРГ выгоден украинский конфликт?
19:48 – Стратегические прогнозы и судьба ЕС.
*УНА-УНСО, УПА – деятельность организаций запрещена на территории РФ.
 
ВидеоАлександр НосовичПрибалтикаПольшаУкраинаГерманияРоссияСВОРусофобияМолдавиявыборыЕвропаСанду
 
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