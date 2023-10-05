https://ukraina.ru/20231005/1049939152.html

Не хотят или не могут. Почему Словакия отказывается поставлять оружие Украине

Не хотят или не могут. Почему Словакия отказывается поставлять оружие Украине - 05.10.2023 Украина.ру

Не хотят или не могут. Почему Словакия отказывается поставлять оружие Украине

Президент Словакии Зузана Чапутова считает необходимым приостановить помощь Украине после прошедших в стране выборов

2023-10-05T17:22

2023-10-05T17:22

2023-10-05T17:22

эксклюзив

украина

словакия

оружие

военная помощь

соцсети

эксперты

зузана чапутова

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"По мнению президента, в этом вопросе нужно уважать результаты парламентских выборов, в которых победила партия Smer, обещавшая избирателям, что Киев "не получит ни патрона". Игнорировать подобное нельзя, иначе это создаст досадный прецедент", — говорится в статье издания Dennik M. Выборы в Словакии состоялись 30 сентября, в них победила партия Smer, набрав 22,94 процента голосов. Ее лидер Роберт Фицо уже трижды занимал пост главы правительства. Политик ранее выступал против военной поддержки Украины. По его словам, "у Словакии есть более серьезные проблемы, чем Украина". Как ситуация будет развиваться дальше, прогнозировали эксперты и лидеры мнений на своих страницах в соцсетях:Народный депутат Владимир Княжицкий:Президентка Словакии Чапутова высказалась против поставок оружия Украине. Еще в июле они с Владимиром Зеленским восхищались уровнем отношений. В чем дело? Словаки, по мнению Чапутовой, поддержали на выборах антиукраинца Фицо и, следовательно, народ против поддержки Украины. Этот симптом антиукраинской политики все чаще проявляется во многих странах. Причины две. Россияне оправились от ошибок начала вторжения и начали работать более эффективно. Это ощущается и на фронте, и в международной политике. Следует ожидать вбросов и провокаций против Зеленского, Ермака, Порошенко и кого угодно! Цель - скомпрометировать весь политический класс: и власть и оппозицию и посеять хаос.Россияне надеются на антиукраинских и антидемократических политиков в Польше, США, Германии и других странах.Вторая причина – потеря ощущения реальности нашей властью. Период сочувствия после Бучи заканчивается. Увлечение Зеленским уже не то, что прежде. Сейчас мы должны демонстрировать суперэффективность в продвижении Украины среди союзников и супердемократические подходы в политике. Нас поддерживают именно демократические силы, хотят уничтожить авторитарные. Должна быть также жесткость с реальными враждебными институтами внутри страны. А что происходит? Министерство культуры выбрасывает миллионы на неэффективные государственные медиа, секретарь СНБО утверждает, что страну может представлять только президент, премьер, спикер и МИД и называет других политическими туристами. Таким образом косвенно называет туристами и депутатов Европарламента, конгрессменов и сенаторов США, парламентариев стран Евросоюза. Российская церковь продолжает вести антиукраинскую деятельность в Украине. Сложное время. Должны положить конец безответственности.Украинский политик Борислав Береза:Четыре новости за последние дни. 1. Поставка восьмого пакета военной помощи Украине пока является лишь "декларацией о намерениях", ресурсы Италии небезграничны, несмотря на готовность предоставить вооружение, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто."Италия сделала многое, уделив большое внимание системам противовоздушной обороны. Проблема в том, что у вас нет неограниченных ресурсов. С этой точки зрения Италия сделала почти все, что могла, и дальнейшего пространства еще немного", — приводит слова министра газета Avvenire. 2. Президент Словакии Зузана Чапутова выступила против передачи Украине нового пакета военной помощи из-за победы на парламентских выборах партии Smer-SD. Президент объяснила свою позицию необходимостью уважать результаты выборов. Победившая партия возглавляемая Робертом Фицо, активно против отправки военной помощи Киеву, ее представители пообещали не давать Украине "ни одного патрона". 3. В Великобритании закончилось оборонное оборудование, которое она могла передать Украине, сообщает The Telegraph. Лондон продолжит поставлять оружие для Киева, но Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны и артиллерийских боеприпасах, а в Британии все это закончилось. 4. Германия не планирует передавать Украине ракеты Taurus "в обозримом будущем", – сообщил Bild.Правительство Германии не планирует передавать необходимые Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшее время. Хотя заявления разных немецких министров внушили Украине надежду, что Taurus прибудут этой осенью. Что-то слишком много похожих заявлений от наших партнеров. Мне тяжело поверить в совпадение. А если вспомнить, что у нас проблемы с финансированием Украины из США и тем, что ранее говорил президент Чехии Петр Павел, то напрашиваются выводы. Ситуация проблематичная, хотя пока и не критична.А еще нашим властям нужно усиливать работу на международном уровне. Желательно эффективно, а не только эффектно.Политолог Вадим Трубачёв:То, что Словакия отложила после выборов поставки новой партия оружия на Украину, является только временной мерой. Пока нет нового правительства. Далее вопрос будет решаться исходя из того, что Словакии уже почти нечем помочь Украине. Поэтому словаки могут дальше не вооружать исходя из этих соображений. В то же время территорию Словакии продолжат использовать для транзита оружия из Чехии, Германии и т.д. Невоенную помощь Украине словаки тоже продолжат.Политолог Тарас Загородний:Станет ли Словакия второй Венгрией после выборов? Скорее нет, чем да. Я так вижу, для большинства выборы в Словакии стали большим сюрпризом. Хочу сказать, что ничего удивительного не произошло. Влияние России на эту страну итак было достаточно большими. "Газпром", например, еще с 90-х контролировал там местную ГТС. Многие словацкие действующие политики вообще являются выпускниками московских ВУЗов. Учитывая то, что страна небольшая, этого достаточно. Поэтому, когда Словакия активно помогала Украине после 24 февраля, это было исключение, а не правило. Но все основное за все время было сделано. В первую очередь, это касается передачи Украине вооружения. Сейчас они являются страной транзитом оружия, базой для ремонта техники. Будут ли они это прекращать? Я сомневаюсь. Это тоже деньги, хотя громкие заявления, конечно, могут раздаваться. Но вряд ли мы увидим вторую Венгрию, поскольку природа позиции Венгрии имеет более глубокие корни. Венгрия – это реваншиская страна, желающая возвращения земель Королевства Венгрии, которые они потеряли после Первой Мировой Войны. Кстати, земли Словакии тоже. Соответственно Орбан – это выразитель позиции значительной позиции венгерского общества.В Словакии такого нет. Поэтому вряд ли мы увидим дублирование политики здесь. Для нас ключевой страной является Польша. Но такие движения в других странах еще раз напоминают нам, что никто особо не хочет ни за кого пахать.Каждый любит себя, дружит за деньги и при необходимости. Поэтому мы сами должны становиться сильнее. Особенно это касается масштабирования производства собственного оружия и становиться военной мощью. Тогда другие страны вдруг не будут желать с нами ссориться, а будут хотеть дружить. Риал политик.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

https://ukraina.ru/20231005/1049926970.html

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эксклюзив, украина, словакия, оружие, военная помощь, соцсети, эксперты, зузана чапутова