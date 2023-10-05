https://ukraina.ru/20231005/1049932824.html

Украинские депутаты избили мужчину в Киеве

Украинские депутаты избили мужчину в Киеве - 05.10.2023 Украина.ру

Украинские депутаты избили мужчину в Киеве

Народные депутаты Украины от "Слуги народа" Александр Куницкий и Артем Дмитрук избили мужчину в Киеве. Об этом 5 октября сообщил сам пострадавший

2023-10-05T14:34

2023-10-05T14:34

2023-10-05T14:34

артем дмитрук

куницкий

избиение

новости

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102299/16/1022991652_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_58307d8ab60ad4b80266b98aecdc5e4a.jpg

По словам парня, он "просто стоял на улице", когда к нему подошли депутаты и начали снимать его на камеру. Видеозаписи инцидента распространили в соцсетях. Пострадавший добавил, что Куницкий повалил его на землю, а Дмитрук начал бить кулаками по лицу.Молодого человека обвиняли в мошенничестве. Однако сам он говорит, что уголовного дела, доведенного до суда, которое признает, что он является мошенником, нет.На видеозаписях, появившихся в сети, молодой человек весь в крови: ему разбили лицо, кровью залиты штаны. Его руки в татуировках — на правой наколка с чьим-то портретом, на левой — АСАВ ( A.C.A.B. — аббревиатура, часто используемая как тюремная татуировка в Великобритании).В свою очередь Дмитрук заверил, будто это неизвестный напал на него после проверки колл-центра, которую он проводил с коллегами. "Мы с Александром Куницким прибыли в бизнес-центр "Протасов" для проверки работы мошеннического колл-центра. Прибыв на место, мы увидели, как около 50 человек бегут из этого мошеннического колл-центра. После этого мы начали идти дальше по улице, где был специально выставлен молодой человек, которого вы видели на видео" , — оправдался нардеп.Он назвал мужчину подставным лицом, потому что во время прошлой проверки этого колл-центра он якобы также пытался спровоцировать народных депутатов. В этот раз, по словам нардепа, его целью был мобильный телефон с информацией."Он начал нам очень плохие слова говорить, материться в нашу сторону, обзывать нас. И начал подходить все ближе. Мы представились, показали удостоверения народных депутатов и мой коллега Александр начал его снимать на видео. Его это очень возмутило, он начал к нам подходить, махать руками и ногами. После этого он выхватил телефон из рук у Александра, украл фактически, и начал с ним бежать", — рассказал Дмитрук.Кроме того, в руках у парня был нож. По словам нардепа, он начал бежать на него."Столкнулся со мной и вместе со мной упал на землю с этим ножом. Мы начали просить у охраны, чтобы они вызвали полицию, приехала полиция, у этого парня забрали нож", — добавил Дмитрук.Оба "слуги народа" написали заявления в полицию.Зимой прошлого года Дмитрук устроил драку во время заседания городского совета. Народный избранник объяснил свое поведение тем, что делал все возможное, чтобы не состоялась комиссия по земельным вопросам.

https://ukraina.ru/20220126/1033152668.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

артем дмитрук, куницкий, избиение, новости, киев