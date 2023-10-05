Украинские депутаты избили мужчину в Киеве - 05.10.2023 Украина.ру
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Украинские депутаты избили мужчину в Киеве
Украинские депутаты избили мужчину в Киеве - 05.10.2023 Украина.ру
Украинские депутаты избили мужчину в Киеве
Народные депутаты Украины от "Слуги народа" Александр Куницкий и Артем Дмитрук избили мужчину в Киеве. Об этом 5 октября сообщил сам пострадавший
2023-10-05T14:34
2023-10-05T14:34
артем дмитрук
куницкий
избиение
новости
киев
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По словам парня, он "просто стоял на улице", когда к нему подошли депутаты и начали снимать его на камеру. Видеозаписи инцидента распространили в соцсетях. Пострадавший добавил, что Куницкий повалил его на землю, а Дмитрук начал бить кулаками по лицу.Молодого человека обвиняли в мошенничестве. Однако сам он говорит, что уголовного дела, доведенного до суда, которое признает, что он является мошенником, нет.На видеозаписях, появившихся в сети, молодой человек весь в крови: ему разбили лицо, кровью залиты штаны. Его руки в татуировках — на правой наколка с чьим-то портретом, на левой — АСАВ ( A.C.A.B. — аббревиатура, часто используемая как тюремная татуировка в Великобритании).В свою очередь Дмитрук заверил, будто это неизвестный напал на него после проверки колл-центра, которую он проводил с коллегами. "Мы с Александром Куницким прибыли в бизнес-центр "Протасов" для проверки работы мошеннического колл-центра. Прибыв на место, мы увидели, как около 50 человек бегут из этого мошеннического колл-центра. После этого мы начали идти дальше по улице, где был специально выставлен молодой человек, которого вы видели на видео" , — оправдался нардеп.Он назвал мужчину подставным лицом, потому что во время прошлой проверки этого колл-центра он якобы также пытался спровоцировать народных депутатов. В этот раз, по словам нардепа, его целью был мобильный телефон с информацией."Он начал нам очень плохие слова говорить, материться в нашу сторону, обзывать нас. И начал подходить все ближе. Мы представились, показали удостоверения народных депутатов и мой коллега Александр начал его снимать на видео. Его это очень возмутило, он начал к нам подходить, махать руками и ногами. После этого он выхватил телефон из рук у Александра, украл фактически, и начал с ним бежать", — рассказал Дмитрук.Кроме того, в руках у парня был нож. По словам нардепа, он начал бежать на него."Столкнулся со мной и вместе со мной упал на землю с этим ножом. Мы начали просить у охраны, чтобы они вызвали полицию, приехала полиция, у этого парня забрали нож", — добавил Дмитрук.Оба "слуги народа" написали заявления в полицию.Зимой прошлого года Дмитрук устроил драку во время заседания городского совета. Народный избранник объяснил свое поведение тем, что делал все возможное, чтобы не состоялась комиссия по земельным вопросам.
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артем дмитрук, куницкий, избиение, новости, киев
Артем Дмитрук, Куницкий, избиение, Новости, Киев

Украинские депутаты избили мужчину в Киеве

14:34 05.10.2023
 
© Simon Peter Tiu / flickr
© Simon Peter Tiu / flickr
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Народные депутаты Украины от "Слуги народа" Александр Куницкий и Артем Дмитрук избили мужчину в Киеве. Об этом 5 октября сообщил сам пострадавший
По словам парня, он "просто стоял на улице", когда к нему подошли депутаты и начали снимать его на камеру. Видеозаписи инцидента распространили в соцсетях.

"Начали меня снимать, толкать, говорить всякие гадости на телефон, что я там что-то выполняю или где-то работаю. Началась толкотня, они начали клевету на меня говорить. Я выхватил телефон, но сразу отдал. Они меня начали бить", — рассказал он.

Пострадавший добавил, что Куницкий повалил его на землю, а Дмитрук начал бить кулаками по лицу.
Молодого человека обвиняли в мошенничестве. Однако сам он говорит, что уголовного дела, доведенного до суда, которое признает, что он является мошенником, нет.
На видеозаписях, появившихся в сети, молодой человек весь в крови: ему разбили лицо, кровью залиты штаны. Его руки в татуировках — на правой наколка с чьим-то портретом, на левой — АСАВ ( A.C.A.B. — аббревиатура, часто используемая как тюремная татуировка в Великобритании).
В свою очередь Дмитрук заверил, будто это неизвестный напал на него после проверки колл-центра, которую он проводил с коллегами.
"Мы с Александром Куницким прибыли в бизнес-центр "Протасов" для проверки работы мошеннического колл-центра. Прибыв на место, мы увидели, как около 50 человек бегут из этого мошеннического колл-центра. После этого мы начали идти дальше по улице, где был специально выставлен молодой человек, которого вы видели на видео" , — оправдался нардеп.
Он назвал мужчину подставным лицом, потому что во время прошлой проверки этого колл-центра он якобы также пытался спровоцировать народных депутатов. В этот раз, по словам нардепа, его целью был мобильный телефон с информацией.
"Он начал нам очень плохие слова говорить, материться в нашу сторону, обзывать нас. И начал подходить все ближе. Мы представились, показали удостоверения народных депутатов и мой коллега Александр начал его снимать на видео. Его это очень возмутило, он начал к нам подходить, махать руками и ногами. После этого он выхватил телефон из рук у Александра, украл фактически, и начал с ним бежать", — рассказал Дмитрук.
Кроме того, в руках у парня был нож. По словам нардепа, он начал бежать на него.
"Столкнулся со мной и вместе со мной упал на землю с этим ножом. Мы начали просить у охраны, чтобы они вызвали полицию, приехала полиция, у этого парня забрали нож", — добавил Дмитрук.
Оба "слуги народа" написали заявления в полицию.
Зимой прошлого года Дмитрук устроил драку во время заседания городского совета. Народный избранник объяснил свое поведение тем, что делал все возможное, чтобы не состоялась комиссия по земельным вопросам.
Нардеп Артем Дмитрук на заседании земельной комиссии одесского горсовета 25 января 2022 года
26 января 2022, 12:18
Бегал по столам и крушил мебель: что известно о депутате Дмитруке, устроившем дебош в горсовете ОдессыОдесса оказалась в центре громкого скандала. Ушедший из фракции «Слуга народа», ныне член объединения «Разумная политика» народный депутат Артем Дмитрук устроил форменный дебош, сорвав сессию в местном горсовете
 
Артем ДмитрукКуницкийизбиениеНовостиКиев
 
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