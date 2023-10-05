Владимир Зеленский и "последняя война" - 05.10.2023 Украина.ру
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Владимир Зеленский и "последняя война"
Владимир Зеленский и "последняя война" - 05.10.2023 Украина.ру
Владимир Зеленский и "последняя война"
Украинский президент в общем-то нередко даёт большие интервью иностранным СМИ и нельзя сказать, чтобы он часто радовал зрителей новыми суждениями. Интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 от 4 октября исключением не является – это повторение основной концепции украинской власти. Однако уточнение им некоторых акцентов представляет немалый интерес
2023-10-05T12:33
2023-10-05T12:33
владимир зеленский
война
переговоры
дипломатия
выборы
украина
россия
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Основной темой, разумеется, была война."Украинцы делают всё, чтобы это была не наиболее важная, а последняя война как в Европе, так и в мире". Ведётся она во имя демократии, суверенитета, международного права и т.п.Вообще сильное заявление. Такую риторику можно было понять в контексте двух мировых войн или Гражданской войны в России, которая виделась первым этапом Мировой революции после которой наступит конец истории (концепция эта принадлежит отнюдь не Фукуяме и даже не большевикам – она общехристианская).Зеленский эту тему развивать не стал (недодумал видать). Потому что в таком контексте нынешний российско-украинский конфликт может быть "последним" только в одном случае – если Зеленскому удастся довести дело до обмена ядерными ударами между Россией и США. Но даже он не настолько неадекватен, чтобы ставить перед собой такие цели.Надо, правда, отметить, что он-то видит войну как мировую – лидеры стран мира должны понимать, что, "защищая права человека" на Украине они "защищают права человека" в своих странах. В общем, США воюют против России руками украинцев. Эту мысль можно было бы высказать более внятно, так, как это сделал, например, журналист и политик Сергей Лещенко. То, что украинцы – "полезные идиоты" Запада на Западе говорят вполне открыто.В смелой концепции "последней войны" логика, впрочем, есть – Зеленский нуждается в оружии, поставки которого ограничены в том числе из-за того, что поставщики вынуждены уделять внимание перевооружению своих армий. Если война последняя, то все оружие можно смело кидать на Украину, но концепция, повторимся, недоработана – сам Зеленский вряд ли сможет объяснить, почему нынешняя война – последняя и почему она важнее противостояния США с Китаем.Перечень трудностей в наступлении впечатляет:- минирование (надо было осудить Россию за использование мин, но это почему-то сделано не было, видимо, все же потому, что сами их широко используют);- дефицит амуниции и оружия (особенно – средств ПВО) у Украины;- зима (про кусты, которые мешают украинскому наступлению, мы уже слышали).Несмотря на это всё "Россия с самого начала проиграла эту войну, потому что они не хотели никакой дипломатии. А хотели за дни, недели полностью уничтожить независимость Украины".Вообще довольно странное заявление. Получается, что Россия могла "полностью уничтожить независимость Украины" дипломатическими средствами? Но тут одно из двух – или Зеленский был бы не против ликвидации независимости дипломатическими средствами или он был против и тогда это он не допустил разрешения конфликта дипломатическими методами и довёл ситуацию до войны.Но Зеленский в таком, конечно, признаться не может и уверяет, что во всём виноват Путин: "какие угодно соглашения с этим человеком будут заблокированы этим человеком", он "не может договариваться ни с кем, ни о чём".По поводу выборов на Украине Зеленский сказал, что "если парламент и правительство развяжут вызовы, связанные с этими выборами, то их можно будет проводить".Вообще-то парламент и правительство полностью контролируются Зеленским, потому вопрос относительно того, смогут ли они решить связанные с выборами технические и юридические вопросы относится к нему. В частности, именно он должен был где-то находить деньги на финансирование выборов, потому что в бюджете их нет.А вот вопросы обеспечения безопасности во время выборов, проведения выборов на фронте, в странах Европы и, тем более, на территории России скорее всего вовсе относятся к числу нерешаемых. Мы, например, уверены, что около избирательных участков будут дежурить представители военкоматов… Вряд ли это им что-то даст, но дежурить они будут.Рассказы о том, что Россия будет стараться сорвать выборы и обстреливать места где они будут проходить, является чистым отражением политики Украины во время последних выборов на новых территориях – мы отлично помним радостные сообщения УНИАН и "Трухи" о нанесении ударов по "так называемым избирательным комиссиям" (пример).В заключение Зеленский выдал мнение о ситуации в России. Он считает, что люди в России не хотят ничего слышать иначе бы прошедшие три десятилетия (?) выходили бы на улицы и переизбрали бы "тирана". Но время бороться с "тиранией" ушло. Тем не менее, "оппозиция в России должна делать соответствующие шаги, если они хотят, чтобы у них в государстве что-то изменилось".Кратко резюмируя – хотя Зеленский и уверяет, что цели Украины состоят только в освобождении своей территории (в границах 1991 года), он принципиально исключает какие-либо договоренности с Россией. И, как можно сделать вывод из последнего ответа, дело тут не в Путине, а в России.Позиция такая вполне рациональна. На самом деле для нынешнего киевского режима "победа" опаснее поражения. Зеленский хотел бы и дальше потреблять западную помощь, но уже в качестве части "европейского вала" против "российской агрессии". А значит никаких переговоров с Россией быть не должно.
https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html
https://ukraina.ru/20231002/1049836757.html
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Василий Стоякин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир зеленский, война, переговоры, дипломатия, выборы, украина, россия
Владимир Зеленский, война, переговоры, дипломатия, выборы, Украина, Россия

Владимир Зеленский и "последняя война"

12:33 05.10.2023
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
Все материалы
Украинский президент в общем-то нередко даёт большие интервью иностранным СМИ и нельзя сказать, чтобы он часто радовал зрителей новыми суждениями. Интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 от 4 октября исключением не является – это повторение основной концепции украинской власти. Однако уточнение им некоторых акцентов представляет немалый интерес
Основной темой, разумеется, была война.
"Украинцы делают всё, чтобы это была не наиболее важная, а последняя война как в Европе, так и в мире". Ведётся она во имя демократии, суверенитета, международного права и т.п.
Василий Стоякин
22 октября 2020, 15:30
Василий Стоякин: кто онЖурналист, политолог, политтехнолог, социолог, публицист, автор сайта Украина.ру
Вообще сильное заявление. Такую риторику можно было понять в контексте двух мировых войн или Гражданской войны в России, которая виделась первым этапом Мировой революции после которой наступит конец истории (концепция эта принадлежит отнюдь не Фукуяме и даже не большевикам – она общехристианская).
Зеленский эту тему развивать не стал (недодумал видать). Потому что в таком контексте нынешний российско-украинский конфликт может быть "последним" только в одном случае – если Зеленскому удастся довести дело до обмена ядерными ударами между Россией и США. Но даже он не настолько неадекватен, чтобы ставить перед собой такие цели.
Надо, правда, отметить, что он-то видит войну как мировую – лидеры стран мира должны понимать, что, "защищая права человека" на Украине они "защищают права человека" в своих странах. В общем, США воюют против России руками украинцев. Эту мысль можно было бы высказать более внятно, так, как это сделал, например, журналист и политик Сергей Лещенко. То, что украинцы – "полезные идиоты" Запада на Западе говорят вполне открыто.
- РИА Новости, 1920, 02.10.2023
2 октября, 13:09
Бесконечная война и пропавший ленд-лиз. Маленькие секреты большой войны на УкраинеКогда 28 сентября 2023 года в Киеве высадился западный военный десант в лице министров обороны Великобритании и Франции Гранта Шэппса и Себастьена Лекорню и генсека НАТО Йенса Столтенберга, многие решили, что это показательная акция
В смелой концепции "последней войны" логика, впрочем, есть – Зеленский нуждается в оружии, поставки которого ограничены в том числе из-за того, что поставщики вынуждены уделять внимание перевооружению своих армий. Если война последняя, то все оружие можно смело кидать на Украину, но концепция, повторимся, недоработана – сам Зеленский вряд ли сможет объяснить, почему нынешняя война – последняя и почему она важнее противостояния США с Китаем.
Перечень трудностей в наступлении впечатляет:
- минирование (надо было осудить Россию за использование мин, но это почему-то сделано не было, видимо, все же потому, что сами их широко используют);
- дефицит амуниции и оружия (особенно – средств ПВО) у Украины;
- зима (про кусты, которые мешают украинскому наступлению, мы уже слышали).
Несмотря на это всё "Россия с самого начала проиграла эту войну, потому что они не хотели никакой дипломатии. А хотели за дни, недели полностью уничтожить независимость Украины".
Вообще довольно странное заявление. Получается, что Россия могла "полностью уничтожить независимость Украины" дипломатическими средствами? Но тут одно из двух – или Зеленский был бы не против ликвидации независимости дипломатическими средствами или он был против и тогда это он не допустил разрешения конфликта дипломатическими методами и довёл ситуацию до войны.
Но Зеленский в таком, конечно, признаться не может и уверяет, что во всём виноват Путин: "какие угодно соглашения с этим человеком будут заблокированы этим человеком", он "не может договариваться ни с кем, ни о чём".
По поводу выборов на Украине Зеленский сказал, что "если парламент и правительство развяжут вызовы, связанные с этими выборами, то их можно будет проводить".
Вообще-то парламент и правительство полностью контролируются Зеленским, потому вопрос относительно того, смогут ли они решить связанные с выборами технические и юридические вопросы относится к нему. В частности, именно он должен был где-то находить деньги на финансирование выборов, потому что в бюджете их нет.
А вот вопросы обеспечения безопасности во время выборов, проведения выборов на фронте, в странах Европы и, тем более, на территории России скорее всего вовсе относятся к числу нерешаемых. Мы, например, уверены, что около избирательных участков будут дежурить представители военкоматов… Вряд ли это им что-то даст, но дежурить они будут.
Рассказы о том, что Россия будет стараться сорвать выборы и обстреливать места где они будут проходить, является чистым отражением политики Украины во время последних выборов на новых территориях – мы отлично помним радостные сообщения УНИАН и "Трухи" о нанесении ударов по "так называемым избирательным комиссиям" (пример).
Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
5 сентября, 17:57
Данилов заявил, что Россия дестабилизирует Украину, если провести выборыВыборы на Украине не будут проводить, опасаясь внутренней дестабилизации, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов
В заключение Зеленский выдал мнение о ситуации в России. Он считает, что люди в России не хотят ничего слышать иначе бы прошедшие три десятилетия (?) выходили бы на улицы и переизбрали бы "тирана". Но время бороться с "тиранией" ушло. Тем не менее, "оппозиция в России должна делать соответствующие шаги, если они хотят, чтобы у них в государстве что-то изменилось".
Кратко резюмируя – хотя Зеленский и уверяет, что цели Украины состоят только в освобождении своей территории (в границах 1991 года), он принципиально исключает какие-либо договоренности с Россией. И, как можно сделать вывод из последнего ответа, дело тут не в Путине, а в России.
Позиция такая вполне рациональна. На самом деле для нынешнего киевского режима "победа" опаснее поражения. Зеленский хотел бы и дальше потреблять западную помощь, но уже в качестве части "европейского вала" против "российской агрессии". А значит никаких переговоров с Россией быть не должно.
 
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