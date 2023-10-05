Сами виноваты: почему Россия списала долги и какой союз вызывает ужас у Запада - Бакланов - 05.10.2023 Украина.ру
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Сами виноваты: почему Россия списала долги и какой союз вызывает ужас у Запада - Бакланов
Сами виноваты: почему Россия списала долги и какой союз вызывает ужас у Запада - Бакланов - 05.10.2023 Украина.ру
Сами виноваты: почему Россия списала долги и какой союз вызывает ужас у Запада - Бакланов
Заместитель председателя ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов в студии издания Украина.ру оценил международную обстановку, рассказал о причинах распада СССР и назвал главного виновника этой катастрофы, а также рассказал, как Россия снова станет великой благодаря нашим героям, воевавшим в СВО
2023-10-05T11:10
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0:33 – из каких международных организаций и блоков России уже пора выходить; 8:30 – Казахстан поддержал антироссийские санкции: что нужно делать России; 14:11 – выкачивал ли СССР ресурсы из отделившихся впоследствии союзных республик? 16:11 – прощение долгов африканским странам: нужно ли было это делать? 18:49 – Сотрудничество России, Китая и КНДР: хватит ли сил противодействовать планам США в азиатско-тихоокеанском регионе;24:26 – кризис Евросоюза: война банд в Швеции и проблемы с мигрантами; 29:48 – как России поставить Европу на место.
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видео, европа, сша, россия, ссср, кнр (китай), кндр, санкции, ес, сво, швеция, мигранты, видео
Видео, Европа, США, Россия, СССР, КНР (Китай), КНДР, санкции, ЕС, СВО, Швеция, мигранты

Сами виноваты: почему Россия списала долги и какой союз вызывает ужас у Запада - Бакланов

11:10 05.10.2023
 
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Заместитель председателя ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов в студии издания Украина.ру оценил международную обстановку, рассказал о причинах распада СССР и назвал главного виновника этой катастрофы, а также рассказал, как Россия снова станет великой благодаря нашим героям, воевавшим в СВО
0:33 – из каких международных организаций и блоков России уже пора выходить;
8:30 – Казахстан поддержал антироссийские санкции: что нужно делать России;
14:11 – выкачивал ли СССР ресурсы из отделившихся впоследствии союзных республик?
16:11 – прощение долгов африканским странам: нужно ли было это делать?
18:49 – Сотрудничество России, Китая и КНДР: хватит ли сил противодействовать планам США в азиатско-тихоокеанском регионе;
24:26 – кризис Евросоюза: война банд в Швеции и проблемы с мигрантами;
29:48 – как России поставить Европу на место.
 
ВидеоЕвропаСШАРоссияСССРКНР (Китай)КНДРсанкцииЕССВОШвециямигранты
 
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11:10Сами виноваты: почему Россия списала долги и какой союз вызывает ужас у Запада - Бакланов
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