https://ukraina.ru/20231005/1049924109.html
Сами виноваты: почему Россия списала долги и какой союз вызывает ужас у Запада - Бакланов
Сами виноваты: почему Россия списала долги и какой союз вызывает ужас у Запада - Бакланов - 05.10.2023 Украина.ру
Сами виноваты: почему Россия списала долги и какой союз вызывает ужас у Запада - Бакланов
Заместитель председателя ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов в студии издания Украина.ру оценил международную обстановку, рассказал о причинах распада СССР и назвал главного виновника этой катастрофы, а также рассказал, как Россия снова станет великой благодаря нашим героям, воевавшим в СВО
2023-10-05T11:10
2023-10-05T11:10
2023-10-05T11:10
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0:33 – из каких международных организаций и блоков России уже пора выходить; 8:30 – Казахстан поддержал антироссийские санкции: что нужно делать России; 14:11 – выкачивал ли СССР ресурсы из отделившихся впоследствии союзных республик? 16:11 – прощение долгов африканским странам: нужно ли было это делать? 18:49 – Сотрудничество России, Китая и КНДР: хватит ли сил противодействовать планам США в азиатско-тихоокеанском регионе;24:26 – кризис Евросоюза: война банд в Швеции и проблемы с мигрантами; 29:48 – как России поставить Европу на место.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сами виноваты: почему Россия списала долги и какой союз вызывает ужас у Запада - Бакланов
Заместитель председателя ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов в студии издания Украина.ру оценил международную обстановку, рассказал о причинах распада СССР и назвал главного виновника этой катастрофы, а также рассказал, как Россия снова станет великой благодаря нашим героям, воевавшим в СВО
0:33 – из каких международных организаций и блоков России уже пора выходить;
8:30 – Казахстан поддержал антироссийские санкции: что нужно делать России;
14:11 – выкачивал ли СССР ресурсы из отделившихся впоследствии союзных республик?
16:11 – прощение долгов африканским странам: нужно ли было это делать?
18:49 – Сотрудничество России, Китая и КНДР: хватит ли сил противодействовать планам США в азиатско-тихоокеанском регионе;
24:26 – кризис Евросоюза: война банд в Швеции и проблемы с мигрантами;
29:48 – как России поставить Европу на место.