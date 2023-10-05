https://ukraina.ru/20231005/1049924109.html

Сами виноваты: почему Россия списала долги и какой союз вызывает ужас у Запада - Бакланов

Сами виноваты: почему Россия списала долги и какой союз вызывает ужас у Запада - Бакланов - 05.10.2023 Украина.ру

Сами виноваты: почему Россия списала долги и какой союз вызывает ужас у Запада - Бакланов

Заместитель председателя ассоциации российских дипломатов, профессор НИУ ВШЭ Андрей Бакланов в студии издания Украина.ру оценил международную обстановку, рассказал о причинах распада СССР и назвал главного виновника этой катастрофы, а также рассказал, как Россия снова станет великой благодаря нашим героям, воевавшим в СВО

2023-10-05T11:10

2023-10-05T11:10

2023-10-05T11:10

видео

европа

сша

россия

ссср

кнр (китай)

кндр

санкции

ес

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/05/1049923988_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_03aec30396a2ef955b583191f0c0d95f.jpg

0:33 – из каких международных организаций и блоков России уже пора выходить; 8:30 – Казахстан поддержал антироссийские санкции: что нужно делать России; 14:11 – выкачивал ли СССР ресурсы из отделившихся впоследствии союзных республик? 16:11 – прощение долгов африканским странам: нужно ли было это делать? 18:49 – Сотрудничество России, Китая и КНДР: хватит ли сил противодействовать планам США в азиатско-тихоокеанском регионе;24:26 – кризис Евросоюза: война банд в Швеции и проблемы с мигрантами; 29:48 – как России поставить Европу на место.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, европа, сша, россия, ссср, кнр (китай), кндр, санкции, ес, сво, швеция, мигранты, видео