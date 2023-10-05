https://ukraina.ru/20231005/1049921648.html

ФСБ и Росгвардия опробуют гранату, укрывающую от удара высокоточных ракет

ФСБ и Росгвардия опробуют гранату, укрывающую от удара высокоточных ракет - 05.10.2023 Украина.ру

ФСБ и Росгвардия опробуют гранату, укрывающую от удара высокоточных ракет

Новейшая ручная унифицированная дымовая граната РДГ-У, способная укрыть людей и технику от удара высокоточных управляемых ракет, будет протестирована в подразделениях ФСБ и Росгвардии. Об этом со ссылкой на информированный источник 5 октября сообщает РИА Новости

2023-10-05T10:32

2023-10-05T10:32

2023-10-05T10:33

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"Силовые ведомства, в том числе Росгвардия и ФСБ, заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У. Указанные структуры планируют провести её опытную эксплуатацию в своих подразделениях", — приводит агентство слова источника.В РДГ-У реализован комбинированный принцип действия: дымообразующий состав в момент срабатывания создаёт в воздухе мгновенную завесу, а курящийся элемент гранаты позволяет подпитывать завесу длительное время. Эта завеса обеспечивает маскировку личного состава и техники от управляемых ракет и высокоточного оружия с инфракрасными и тепловизионными системами наведения.Государственные испытания гранаты завершились в феврале, в войска она поступила в сентябре 2023 года.

https://ukraina.ru/20231005/1049920355.html

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