Труд учителя – опора в жизни: Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником - 05.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231005/1049914782.html
Труд учителя – опора в жизни: Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником
Труд учителя – опора в жизни: Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником - 05.10.2023 Украина.ру
Труд учителя – опора в жизни: Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил педагогов РФ с профессиональным праздником - Днем учителя. Соответствующее видеообращение распространили СМИ страны
2023-10-05T02:06
2023-10-05T02:06
владимир путин
учителя
образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049343226_0:65:3009:1759_1920x0_80_0_0_4b3abd4d8e05a308e0c76d6d2f2d1b19.jpg
Он отметил, что именно труд, терпение, забота и поддержка учителей помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности, которые навсегда станут надежной опорой в жизни. Это важно для того, чтобы сохранить преемственность, а также сберечь и приумножить достижения, которыми славится Россия. Владимир Путин также заверил, что власти будут расширять поддержку преподавателей и развивать школьное образование.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0c/1049343226_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_81914c80fe89b53ce481decb2fa36ef4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир путин, учителя, образование
Владимир Путин, учителя, Образование

Труд учителя – опора в жизни: Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником

02:06 05.10.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в VIII Восточном экономическом форуме
Президент РФ В. Путин принял участие в VIII Восточном экономическом форуме
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин поздравил педагогов РФ с профессиональным праздником - Днем учителя. Соответствующее видеообращение распространили СМИ страны

"Этот праздник вызывает особые, очень теплые чувства. Слова благодарности любимым преподавателям сегодня звучат по всей стране. Учитель - мы часто об этом говорим, и это действительно именно так, - не просто профессия. Это призвание - благородное, важнейшее. По сути своей - миссия", – сказал президент.

Он отметил, что именно труд, терпение, забота и поддержка учителей помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности, которые навсегда станут надежной опорой в жизни. Это важно для того, чтобы сохранить преемственность, а также сберечь и приумножить достижения, которыми славится Россия.
Владимир Путин также заверил, что власти будут расширять поддержку преподавателей и развивать школьное образование.
 
Владимир ПутинучителяОбразование
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:26Полтавскую и Кировоградскую области сотрясают мощные взрывы – СМИ
02:06Труд учителя – опора в жизни: Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником
01:53Стать легко, а доказать – сложно: на Украине инвалидам будет сложнее проходить МСЭК
01:23Ракет не дадут: Немцы боятся атаки ВСУ на Керченский мост
00:54Влияние Путина в США растёт – Клинтон
00:26Молдова отказалась импортировать сельхозпродукцию Украины – СМИ
23:51На Украине займутся усилением демократии
23:05Байден будет уговаривать республиканцев дать больше денег Киеву - Associated Press
22:22"Этап бегства завершился": в Польше заявили об отмене соцвыплат для украинцев
22:16ФРГ поставит Киеву ПВО для защиты "зерновых маршрутов"
21:52США развернёт производство ПВО на украинской территории
21:31Путин: в Европе "очень много людей, которые разделяют наши взгляды"
21:09Россия спасла свои новые регионы от истребления культуры – Путин
20:57Иран выслал инспекторов МАГАТЭ за враждебную позицию к Тегерану
20:37Госслужащие Украины через месяц могут остаться без зарплат - СМИ
20:19Военно-биологическая деятельность США требует проверки – Воронцов
19:48Зеленский пожаловался на нехватку оружия в эфире итальянского телеканала
19:38НАТО: из-за поставок для ВСУ в западных арсеналах видно дно бочки
18:48США отправят на Украину оружие Ирана
18:44Чехия определила Россию угрозой в новой стратегии нацобороны
Лента новостейМолния