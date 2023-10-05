Труд учителя – опора в жизни: Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в VIII Восточном экономическом форуме
© POOL
Президент России Владимир Путин поздравил педагогов РФ с профессиональным праздником - Днем учителя. Соответствующее видеообращение распространили СМИ страны
"Этот праздник вызывает особые, очень теплые чувства. Слова благодарности любимым преподавателям сегодня звучат по всей стране. Учитель - мы часто об этом говорим, и это действительно именно так, - не просто профессия. Это призвание - благородное, важнейшее. По сути своей - миссия", – сказал президент.
Он отметил, что именно труд, терпение, забота и поддержка учителей помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности, которые навсегда станут надежной опорой в жизни. Это важно для того, чтобы сохранить преемственность, а также сберечь и приумножить достижения, которыми славится Россия.
Владимир Путин также заверил, что власти будут расширять поддержку преподавателей и развивать школьное образование.