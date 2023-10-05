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Труд учителя – опора в жизни: Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником

Труд учителя – опора в жизни: Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником - 05.10.2023 Украина.ру

Труд учителя – опора в жизни: Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил педагогов РФ с профессиональным праздником - Днем учителя. Соответствующее видеообращение распространили СМИ страны

2023-10-05T02:06

2023-10-05T02:06

2023-10-05T02:06

владимир путин

учителя

образование

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Он отметил, что именно труд, терпение, забота и поддержка учителей помогают каждому раскрыть свои способности, лучшие человеческие качества, обрести знания и духовные ценности, которые навсегда станут надежной опорой в жизни. Это важно для того, чтобы сохранить преемственность, а также сберечь и приумножить достижения, которыми славится Россия. Владимир Путин также заверил, что власти будут расширять поддержку преподавателей и развивать школьное образование.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, учителя, образование