https://ukraina.ru/20250221/1061260823.html

Украину лишили оружия, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 февраля

Украину лишили оружия, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 февраля - 21.02.2025 Украина.ру

Украину лишили оружия, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 февраля

На Украине развернулся спор о том, поставляют ли США по-прежнему оружие. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-02-21T13:00

2025-02-21T13:00

2025-02-21T13:00

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Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов) заявил о том, что США перестали поставлять Украине оружие."США заморозили продажу оружия Украине. Вчерашнее заявление Романа Костенко — абсолютно правдивая. Мне это подтверждают американские компании", — указал нардеп.Он также указал, что опровергавшая заявление Костенко нардеп Александра Устинова "из своих связей в Вашингтоне смогла купить себе только дом в марте 2022 года и машину"."Поэтому доверять её информации можно только в области американское недвижимости", — подытожил парламентарий.Ранее Костенко заявил, что США перестали поставлять оружие Украине."По моей информации, оружие, которое шло на продажу, - поставки остановились. Те фирмы, которые должны были передавать это оружие, сейчас ждут, потому что решения нет", — заявил нардеп.По его словам, "все ждут, будет ли это решение, чтоб хотя бы за деньги поставлять оружие".Позднее Устинова опровергла слова Костенко, заявив, что США не останавливали продажу оружия. При этом Устинова призвала СМИ проверять информацию перед публикацией, т. к. Украина живёт "в очень-очень тяжёлые времена, и не стоит подливать масла в огонь".Обстрелы и налётыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 31 удар по этому региону России.Все удары были нанесены на горловском направлении. Всего ВСУ выпустили 98 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении трёх гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 6 жилых домостроений, 4 автомобиля и 7 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки в общей сложности 12 снарядов калибром 155 мм. Также в Донецке и Горловке объявляли ракетной опасности.Днём 21 февраля телеграм-канал "Донбасс решает" сообщил со ссылкой на силовые структуры Луганской Народной Республики, что украинский дрон в Кременной атаковал гражданский автомобиль. В результате атаки были ранены два мирных жителя."Под обстрел в городе также попали один из домов частного сектора и административные здания, включая отделение МФЦ", — уточнили местные власти.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 19 снарядов по этому региону России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Голая Пристань — 3; Каховка — 4; Алёшки — 3; Новая Каховка — 7; Новая Маячка — 2", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Каховка, Рыбальче, Солонцы и Любимовка.Позднее канал со ссылкой на экстренные службы рассказал, о том, что в Голой Пристани пострадал мирный житель в результате обстрела ВСУ."Женщина 1970 года рождения получила множественные осколочные ранения лица. От госпитализации отказалась", — гласило сообщение.Спустя некоторое время канал стало известно о том, что в результате атаки ВСУ на легковой автомобиль в Алёшкинском округе пострадали двое мирных граждан"Женщина 1966 года рождения и мужчина 1964 года рождения госпитализированы в Алёшковскую ЦРБ", — сообщили "Таврии" в экстренных службах.Пострадавшие получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения.Утром 21 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по сёлам Красный Хутор и Черемошное выпущено 4 артснаряда в ходе одного обстрела. Также над районом сбит один беспилотник. Без последствий",— писал губернатор.В Борисовском районе атаке беспилотника подвергся хутор Климовое. Повреждены два частных домовладения и надворная постройка.В Валуйском муниципальном округе по посёлку Уразово, сёлам Борки, Долгое, Казинка, Колыхалино и Кукуевка произведены атаки 18 беспилотников, 11 из которых сбиты и подавлены. Повреждены один легковой автомобиль и инфраструктурный объект связи.В Волоконовском районе село Борисовка атаковано дроном. Повреждены один частный дом и 2 надворные постройки."В Грайворонском муниципальном округе по посёлкам Горьковский и Чапаевский, сёлам Безымено, Дунайка, Замостье, Козинка, Новостроевка-Вторая и Сподарюшино выпущен 41 боеприпас в ходе 8 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников. В детскую областную клиническую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом головы обратился 15-летний подросток, пострадавший вчера ночью в селе Новостроевка-Первая. Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное. После оказанной медицинской помощи он направлен на амбулаторное лечение", — написал Гладков.Также были повреждены 2 автомобиля, 2 надворные постройки и социальный объект. Ночью в посёлке Чапаевский после сбросов взрывных устройств с беспилотника огнём уничтожен легковой автомобиль и повреждена линия электропередачи — временно без света остаются посёлок Чапаевский и частично село Головчино. Аварийные службы занимаются восстановлением электроснабжения.В Краснояружском районе по сёлам Графовка, Поповка и Репяховка выпущен 21 боеприпас в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников. Повреждён объект торговли."В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Муром и Середа, а также хутор Мухин подверглись атакам 4 беспилотников. В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратились двое мужчин, получивших закрытую черепно-мозговую травму и баротравму 14 февраля при атаке дрона в селе Ржевка. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение будут проходить амбулаторно. В селе Муром повреждены 3 частных дома", — сообщил губернатор.В Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, как Украина ищет новых спонсоров — в статье Павла Котова "Коней на переправе не меняют, а хозяев запросто. Киев в поиске новых спонсоров войны".

https://ukraina.ru/20250221/1061249470.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, вячеслав гладков, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, украина, россия, сша