Темная лошадка или бывший друг Зеленского? Эксперты ответили, кто его заменит - 21.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250221/1061266259.html
Темная лошадка или бывший друг Зеленского? Эксперты ответили, кто его заменит
Темная лошадка или бывший друг Зеленского? Эксперты ответили, кто его заменит - 21.02.2025 Украина.ру
Темная лошадка или бывший друг Зеленского? Эксперты ответили, кто его заменит
В пятницу, 21 февраля, американское издание New York Post сообщило, что лучшим вариантом для Владимира Зеленского и мира будет его немедленный отъезд во... Украина.ру, 21.02.2025
2025-02-21T16:29
2025-02-21T16:57
украина
эксклюзив
валерий залужный
владимир зеленский
дональд трамп
москва
сша
украина.ру
вооруженные силы украины
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/15/1061266836_0:102:994:661_1920x0_80_0_0_4c141c88bcdaaeb0ecbc7158b195d38f.jpg
В пятницу, 21 февраля, американское издание New York Post сообщило, что лучшим вариантом для Владимира Зеленского и мира будет его немедленный отъезд во Францию. Собеседник издания добавил, что у Зеленского мало сторонников в окружении американского лидера, "если они вообще есть". Он же отметил, что уже несколько месяцев назад в окружении президента США Дональда Трампа начали вестись и разговоры о скорой замене Зеленского."Администрация Трампа явно не любит Зеленского и делает все, чтобы все об этом знали. &lt;...&gt; Недавние высказывания президента США показывают, что он хочет, чтобы выборы на Украине прошли как можно скорее, а [глава киевского режима] был заменен на кого-то более договороспособного. Это могут быть те, кому Трамп и его союзники доверяют: военный лидер или бизнесмен", - добавил в интервью американскому изданию украинский политолог, попросивший не называть его имени.Издание Украина.ру уточнило у экспертов, кто именно из военных лидеров и бизнесменов это может быть. Политолог Александр Каргин отметил, что первый приходящий в голову вариант в лице экс-главкома ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный вполне реальная кандидатура.Каргин подчеркнул, что к намерению сменить главаря киевского режима Трампа подтолкнул сам Зеленский, ведь вместо того, чтобы дружить с Вашингтоном в целом, он обслуживал интересы только одной политической силы. Результат - новый лидер страны воспринимает Зеленского как часть и наследие Демпартии, а для Трампа это враги.Эксперт уверен, что сначала Трамп предпримет "мягкие" способы перезагрузки, вынуждая Зеленского добровольно покинуть свой нелегитимный пост. Для этого будут использованы разные способы давления: запрет военных поставок, в том числе со стороны ЕС, отключение Starlink и тому подобное.Кандидатуру Залужного как наиболее вероятную назвал и политолог Василий Стоякин. В комментарии журналистам издания Украина.ру он отметил, что никаких новых политиков режим Зеленского не породил, поэтому выбирать все равно придется из старой засаленной колоды.Он добавил, что помимо Залужного в список потенциальных сменщиков Зеленского также можно включить главу Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова, бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, "профессионального волонтера", а в прошлом актера-комика Сергея Притулу и радикала, неонациста, бывшего главу одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко.Стоякин подчеркнул, что с высокой степенью уверенности можно утверждать, что в выборах не будут принимать участие даже условно пророссийские политики и политики, настроенные на мирное урегулирование конфликта. Причина простая - активная часть украинского общества в виде ручных нацистов не даст этого сделать.А вот политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук считает, что формулировка "военный лидер" в вопросе замены Зеленского может означать и действующего главкома ВСУ Александра Сырского.Это мнение он высказал, комментируя нашему изданию свежее высказывания пасынка Сырского Ивана, утверждающего, что его отчим стал "патриотом Украины" только ради карьеры. Подобные вбросы в информационное поле, считает специалист, могут быть подготовкой информационного поля.Сырский может заменить Зеленского, однако от этой перестановки ничего не изменится, добавил в комментарии изданию Украина.ру историк, политолог Руслан Калинчук. И проблема даже не в том, кто из них более или менее патриотичен, оба воспринимают Украину как кормушку.Доктор социологических наук Ольга Ярмак также уверена, что Залужный плохой кандидат на смену Зеленскому, но дело, по ее мнению совсем не в нежелании бывшего главкома строить карьеру в политике.Залужный - ставленник Британии, и Трампу это очевидно не понравится, подчеркнула эксперт. А вот слово "бизнесмен", озвученное американскими СМИ, было сказано не просто так. Какое-то время интрига будет сохраняться.И в этой связи, отметила эксперт, вполне реальной кажется кандидатура экс-спикера Верховной Рады Украины и бывшего друга Зеленского Дмитрия Разумкова. В конце 2021 года он озвучивал намерение бороться за власть, однако позже рассорился с главарем киевского режима и фактически был забыт.Ярмак пояснила свою версию тем, что в пользу Разумкова говорят "косвенные улики". Например, слухи о том, что он живет в США, а также о его присутствии на инаугурации Трампа, которая прошла в январе. Так или иначе, резюмировала собеседница издания, Россию должно волновать не то, кто будет управлять Украиной после Зеленского, а достижение задач СВО - демилитаризации и денацификации этой страны.Автор издания Украина.ру Павел Котов в своем материале Хитрый план Трампа. Атака на Зеленского может оказаться не тем, чем кажется, отметил, что шансы удержаться на плаву у главаря киевского режима все же есть. В пользу этого довода, отметил он, высказался один из соратников нового американского лидера, заявивший, что Трамп попросту пытается взять Европу на испуг и заставить ее увеличить траты на Украину. Такая же логика может быть и в отношении Зеленского.Издание Politico также сообщило, что пообщалось с несколькими американскими сенаторами, которые считают, что нападки Трампа на Украину являются лишь примером его экстремального стиля переговоров и его антиукраинскую риторику не стоит преувеличивать.О том, кто еще может занять главное кресло на Банковой, если поведение Трампа в стиле "плохого полицейского" окажется совсем не игрой, Котов изложил в материале Реестр кандидатов в президенты Украины: новые лица или на манеже все те же?*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20250221/1061253262.html
https://ukraina.ru/20250130/1060696157.html
https://ukraina.ru/20250221/1061261398.html
украина
москва
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Марина Полякова
Марина Полякова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/15/1061266836_0:7:994:753_1920x0_80_0_0_1d2da4b9a4fa0e31cfb20349326c821b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, эксклюзив, валерий залужный, владимир зеленский, дональд трамп, москва, сша, украина.ру, вооруженные силы украины, ес, выборы, дмитрий разумков
Украина, Эксклюзив, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Москва, США, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, ЕС, выборы, Дмитрий Разумков

Темная лошадка или бывший друг Зеленского? Эксперты ответили, кто его заменит

16:29 21.02.2025 (обновлено: 16:57 21.02.2025)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В пятницу, 21 февраля, американское издание New York Post сообщило, что лучшим вариантом для Владимира Зеленского и мира будет его немедленный отъезд во Францию. Собеседник издания добавил, что у Зеленского мало сторонников в окружении американского лидера, "если они вообще есть". Он же отметил, что уже несколько месяцев назад в окружении президента США Дональда Трампа начали вестись и разговоры о скорой замене Зеленского.
"Администрация Трампа явно не любит Зеленского и делает все, чтобы все об этом знали. <...> Недавние высказывания президента США показывают, что он хочет, чтобы выборы на Украине прошли как можно скорее, а [глава киевского режима] был заменен на кого-то более договороспособного. Это могут быть те, кому Трамп и его союзники доверяют: военный лидер или бизнесмен", - добавил в интервью американскому изданию украинский политолог, попросивший не называть его имени.
Издание Украина.ру уточнило у экспертов, кто именно из военных лидеров и бизнесменов это может быть. Политолог Александр Каргин отметил, что первый приходящий в голову вариант в лице экс-главкома ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный вполне реальная кандидатура.

"Я допускаю, что это может быть Залужный, не исключаю такой вариант. Вопрос в том, насколько Залужный покажется Трампу лояльным. Очевидно, что это должен быть человек, который будет устраивать с одной стороны Трампа, с другой стороны, во многом устраивать Москву. Потому что задача Трампа, чтобы был мир, чтобы конфликт прекратился. А значит, этот новый лидер должен в той или иной степени устраивать Москву тоже", - заявил эксперт, уточнив, что место Зеленского может занять и общественник, главное, чтобы он соответствовал указанной цели и не имел негативного бэкграунда в том числе у украинского общества.

Каргин подчеркнул, что к намерению сменить главаря киевского режима Трампа подтолкнул сам Зеленский, ведь вместо того, чтобы дружить с Вашингтоном в целом, он обслуживал интересы только одной политической силы. Результат - новый лидер страны воспринимает Зеленского как часть и наследие Демпартии, а для Трампа это враги.
Эксперт уверен, что сначала Трамп предпримет "мягкие" способы перезагрузки, вынуждая Зеленского добровольно покинуть свой нелегитимный пост. Для этого будут использованы разные способы давления: запрет военных поставок, в том числе со стороны ЕС, отключение Starlink и тому подобное.
Фото: смеющийся Илон Маск
10:46
"С разгромным счетом": Маск добавил Зеленскому "предвыборную" оплеухуВладимир Зеленский согласился бы на проведение президентских выборов на Украине, если бы был уверен, что имеет хоть какие-то шансы на победу, но главарь киевского режима осознает, что население страны его поддерживает, поэтому делает все, чтобы голосование не состоялось как можно дольше, иначе проиграет "с разгромным счетом"
Кандидатуру Залужного как наиболее вероятную назвал и политолог Василий Стоякин. В комментарии журналистам издания Украина.ру он отметил, что никаких новых политиков режим Зеленского не породил, поэтому выбирать все равно придется из старой засаленной колоды.
"На самом деле скамейка запасных в украинской политической элите очень короткая. Сейчас приемлемыми рейтингами обладает только бывший главком Залужный, который не хочет делать политическую карьеру и не готов бороться за власть. А если вычесть Залужного, то ставить можно кого угодно. Например, Юлию Тимошенко, которая не стала президентом в 2019 году по чистой случайности. Хотя она не соответствует ожиданиям общества, потому что оно хочет видеть новых политиков, но режим Зеленского никаких новых политиков предложить не может", - сказал Стоякин.
Он добавил, что помимо Залужного в список потенциальных сменщиков Зеленского также можно включить главу Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова, бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, "профессионального волонтера", а в прошлом актера-комика Сергея Притулу и радикала, неонациста, бывшего главу одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко.
Стоякин подчеркнул, что с высокой степенью уверенности можно утверждать, что в выборах не будут принимать участие даже условно пророссийские политики и политики, настроенные на мирное урегулирование конфликта. Причина простая - активная часть украинского общества в виде ручных нацистов не даст этого сделать.
Зеленский Залужный - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
30 января, 16:36
Выборы-2025: кто станет новыми "слугами народа"?Главная проблема партийно-политического спектра Украины состоит в том, что его… нет. Многопартийность в стране существует, но толку от неё никакого, поскольку она даже приблизительно не соответствует потребностям общества. Ситуация где-то напоминает начало 1990-х, когда на месте запрещённой компартии возникла пустыня
А вот политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук считает, что формулировка "военный лидер" в вопросе замены Зеленского может означать и действующего главкома ВСУ Александра Сырского.
Это мнение он высказал, комментируя нашему изданию свежее высказывания пасынка Сырского Ивана, утверждающего, что его отчим стал "патриотом Украины" только ради карьеры. Подобные вбросы в информационное поле, считает специалист, могут быть подготовкой информационного поля.

"Может быть, смотрят, кем могут заменить Зеленского завтра. Такого расклада я не исключаю. Есть же идея, что на смену нынешнему главе киевского режима должен прийти кто-то из военных, а не из политиков. Может быть, это будет и Валерий Залужный, а может быть, и Сырский", - поделился своими мыслями собеседник издания Украина.ру.

14:53
Выучил украинский ради карьеры: эксперт объяснил, зачем пасынок Сырского напомнил о его русских корняхПасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван сообщил о том, что его отчим стал "патриотом Украины" только ради продвижения по карьерной лестнице. Это заявление может быть сигналом к тому, что Сырским планируют заменить Владимира Зеленского. Такое мнение в комментарии изданию Украина.ру высказал политтехнолог Евгений Ющук
Сырский может заменить Зеленского, однако от этой перестановки ничего не изменится, добавил в комментарии изданию Украина.ру историк, политолог Руслан Калинчук. И проблема даже не в том, кто из них более или менее патриотичен, оба воспринимают Украину как кормушку.
"Сырский - это просто еще один персонаж из целой плеяды, из целого калейдоскопа, творюг, ворюг, ублюдков, которые довели эту несчастную землю, эту несчастную страну до того упадка, в котором она сегодня находится. Извините, я там вырос и родился, для меня это родная земля, я не могу иначе выразиться. Поэтому Сырскому, так же как и Зеленскому, как и всем остальным украинским политикам все равно на эту Украину. Это для них поле заработка, возможность урвать, а после - трава не расти", - заявил историк.
Доктор социологических наук Ольга Ярмак также уверена, что Залужный плохой кандидат на смену Зеленскому, но дело, по ее мнению совсем не в нежелании бывшего главкома строить карьеру в политике.
Залужный - ставленник Британии, и Трампу это очевидно не понравится, подчеркнула эксперт. А вот слово "бизнесмен", озвученное американскими СМИ, было сказано не просто так. Какое-то время интрига будет сохраняться.
"Сегодня на Украине нет лидеров, которые могли бы выиграть выборы демократическим способом, а значит личность ближайшего выбранного на голосовании президента Украины продемонстрирует, что называется, чья повестка победила", - отметила Ярмак в комментарии изданию Украина.ру.
И в этой связи, отметила эксперт, вполне реальной кажется кандидатура экс-спикера Верховной Рады Украины и бывшего друга Зеленского Дмитрия Разумкова. В конце 2021 года он озвучивал намерение бороться за власть, однако позже рассорился с главарем киевского режима и фактически был забыт.
Ярмак пояснила свою версию тем, что в пользу Разумкова говорят "косвенные улики". Например, слухи о том, что он живет в США, а также о его присутствии на инаугурации Трампа, которая прошла в январе.
Так или иначе, резюмировала собеседница издания, Россию должно волновать не то, кто будет управлять Украиной после Зеленского, а достижение задач СВО - демилитаризации и денацификации этой страны.
Автор издания Украина.ру Павел Котов в своем материале Хитрый план Трампа. Атака на Зеленского может оказаться не тем, чем кажется, отметил, что шансы удержаться на плаву у главаря киевского режима все же есть. В пользу этого довода, отметил он, высказался один из соратников нового американского лидера, заявивший, что Трамп попросту пытается взять Европу на испуг и заставить ее увеличить траты на Украину. Такая же логика может быть и в отношении Зеленского.
Издание Politico также сообщило, что пообщалось с несколькими американскими сенаторами, которые считают, что нападки Трампа на Украину являются лишь примером его экстремального стиля переговоров и его антиукраинскую риторику не стоит преувеличивать.
О том, кто еще может занять главное кресло на Банковой, если поведение Трампа в стиле "плохого полицейского" окажется совсем не игрой, Котов изложил в материале Реестр кандидатов в президенты Украины: новые лица или на манеже все те же?
*Запрещенная в России террористическая организация.
 
УкраинаЭксклюзивВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийДональд ТрампМоскваСШАУкраина.руВооруженные силы УкраиныЕСвыборыДмитрий Разумков
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:25Пока Стармер у Трампа, Великобритания ищет деньги – на себя, на НАТО и Украину
17:14Кинг вернулся в соцсеть Маска, чтобы оскорбить его и Трампа, но получил неожиданный ответ
16:53Страх и ненависть в Брюсселе
16:43Температура боевых головок как на солнце: Путин об "Орешнике"
16:41Сколько времени осталось у Зеленского: о новой власти в Киеве и событиях после окончания СВО – Тильман
16:35И снова плохие новости из США: "политический палач", обещавший расследование против Зеленского, в деле
16:29Темная лошадка или бывший друг Зеленского? Эксперты ответили, кто его заменит
16:00Анархист от русской поэзии Алексей Крученых
14:53Выучил украинский ради карьеры: эксперт объяснил, зачем пасынок Сырского напомнил о его русских корнях
14:32"Троллят на глазах у всего мира": Захарова высмеяла Канаду, обещавшую Киеву защиту
14:03Как боевиков ВСУ готовили к войне с Россией и что пленные азовцы* рассказывали нашим бойцам
14:03Хитрый план Трампа. Атака на Зеленского может оказаться не тем, чем кажется
13:51Кремль не согласился с тезисом о пророссийской позиции команды Трампа
13:00Украину лишили оружия, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 февраля
12:59Срочно, сейчас: Туск призвал ЕС усилить поддержку киевского режима
12:54Депутат Шеремет предложил перенести штаб-квартиру ООН в Москву
12:42Зачистка микрорайона Северный в Часовом Яру и другие события фронта
12:34"Обольщаться не надо": Лукашенко предупредил, что США могут попытаться столкнуть РФ и КНР
12:26Успеет ли Россия за четыре месяца дойти до Одессы и поможет ли Трамп в возвращении Харькова - Сорокин
12:11Инструкция от Франции: Макрон дал Трампу методичку, как вести себя с Путиным
Лента новостейМолния