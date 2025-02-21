https://ukraina.ru/20250221/1061266259.html

Темная лошадка или бывший друг Зеленского? Эксперты ответили, кто его заменит

Темная лошадка или бывший друг Зеленского? Эксперты ответили, кто его заменит - 21.02.2025 Украина.ру

Темная лошадка или бывший друг Зеленского? Эксперты ответили, кто его заменит

В пятницу, 21 февраля, американское издание New York Post сообщило, что лучшим вариантом для Владимира Зеленского и мира будет его немедленный отъезд во... Украина.ру, 21.02.2025

2025-02-21T16:29

2025-02-21T16:29

2025-02-21T16:57

украина

эксклюзив

валерий залужный

владимир зеленский

дональд трамп

москва

сша

украина.ру

вооруженные силы украины

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/15/1061266836_0:102:994:661_1920x0_80_0_0_4c141c88bcdaaeb0ecbc7158b195d38f.jpg

В пятницу, 21 февраля, американское издание New York Post сообщило, что лучшим вариантом для Владимира Зеленского и мира будет его немедленный отъезд во Францию. Собеседник издания добавил, что у Зеленского мало сторонников в окружении американского лидера, "если они вообще есть". Он же отметил, что уже несколько месяцев назад в окружении президента США Дональда Трампа начали вестись и разговоры о скорой замене Зеленского."Администрация Трампа явно не любит Зеленского и делает все, чтобы все об этом знали. <...> Недавние высказывания президента США показывают, что он хочет, чтобы выборы на Украине прошли как можно скорее, а [глава киевского режима] был заменен на кого-то более договороспособного. Это могут быть те, кому Трамп и его союзники доверяют: военный лидер или бизнесмен", - добавил в интервью американскому изданию украинский политолог, попросивший не называть его имени.Издание Украина.ру уточнило у экспертов, кто именно из военных лидеров и бизнесменов это может быть. Политолог Александр Каргин отметил, что первый приходящий в голову вариант в лице экс-главкома ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный вполне реальная кандидатура.Каргин подчеркнул, что к намерению сменить главаря киевского режима Трампа подтолкнул сам Зеленский, ведь вместо того, чтобы дружить с Вашингтоном в целом, он обслуживал интересы только одной политической силы. Результат - новый лидер страны воспринимает Зеленского как часть и наследие Демпартии, а для Трампа это враги.Эксперт уверен, что сначала Трамп предпримет "мягкие" способы перезагрузки, вынуждая Зеленского добровольно покинуть свой нелегитимный пост. Для этого будут использованы разные способы давления: запрет военных поставок, в том числе со стороны ЕС, отключение Starlink и тому подобное.Кандидатуру Залужного как наиболее вероятную назвал и политолог Василий Стоякин. В комментарии журналистам издания Украина.ру он отметил, что никаких новых политиков режим Зеленского не породил, поэтому выбирать все равно придется из старой засаленной колоды.Он добавил, что помимо Залужного в список потенциальных сменщиков Зеленского также можно включить главу Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова, бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, "профессионального волонтера", а в прошлом актера-комика Сергея Притулу и радикала, неонациста, бывшего главу одесского "Правого сектора"* Сергея Стерненко.Стоякин подчеркнул, что с высокой степенью уверенности можно утверждать, что в выборах не будут принимать участие даже условно пророссийские политики и политики, настроенные на мирное урегулирование конфликта. Причина простая - активная часть украинского общества в виде ручных нацистов не даст этого сделать.А вот политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук считает, что формулировка "военный лидер" в вопросе замены Зеленского может означать и действующего главкома ВСУ Александра Сырского.Это мнение он высказал, комментируя нашему изданию свежее высказывания пасынка Сырского Ивана, утверждающего, что его отчим стал "патриотом Украины" только ради карьеры. Подобные вбросы в информационное поле, считает специалист, могут быть подготовкой информационного поля.Сырский может заменить Зеленского, однако от этой перестановки ничего не изменится, добавил в комментарии изданию Украина.ру историк, политолог Руслан Калинчук. И проблема даже не в том, кто из них более или менее патриотичен, оба воспринимают Украину как кормушку.Доктор социологических наук Ольга Ярмак также уверена, что Залужный плохой кандидат на смену Зеленскому, но дело, по ее мнению совсем не в нежелании бывшего главкома строить карьеру в политике.Залужный - ставленник Британии, и Трампу это очевидно не понравится, подчеркнула эксперт. А вот слово "бизнесмен", озвученное американскими СМИ, было сказано не просто так. Какое-то время интрига будет сохраняться.И в этой связи, отметила эксперт, вполне реальной кажется кандидатура экс-спикера Верховной Рады Украины и бывшего друга Зеленского Дмитрия Разумкова. В конце 2021 года он озвучивал намерение бороться за власть, однако позже рассорился с главарем киевского режима и фактически был забыт.Ярмак пояснила свою версию тем, что в пользу Разумкова говорят "косвенные улики". Например, слухи о том, что он живет в США, а также о его присутствии на инаугурации Трампа, которая прошла в январе. Так или иначе, резюмировала собеседница издания, Россию должно волновать не то, кто будет управлять Украиной после Зеленского, а достижение задач СВО - демилитаризации и денацификации этой страны.Автор издания Украина.ру Павел Котов в своем материале Хитрый план Трампа. Атака на Зеленского может оказаться не тем, чем кажется, отметил, что шансы удержаться на плаву у главаря киевского режима все же есть. В пользу этого довода, отметил он, высказался один из соратников нового американского лидера, заявивший, что Трамп попросту пытается взять Европу на испуг и заставить ее увеличить траты на Украину. Такая же логика может быть и в отношении Зеленского.Издание Politico также сообщило, что пообщалось с несколькими американскими сенаторами, которые считают, что нападки Трампа на Украину являются лишь примером его экстремального стиля переговоров и его антиукраинскую риторику не стоит преувеличивать.О том, кто еще может занять главное кресло на Банковой, если поведение Трампа в стиле "плохого полицейского" окажется совсем не игрой, Котов изложил в материале Реестр кандидатов в президенты Украины: новые лица или на манеже все те же?*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20250221/1061253262.html

https://ukraina.ru/20250130/1060696157.html

https://ukraina.ru/20250221/1061261398.html

украина

москва

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Марина Полякова

Марина Полякова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

украина, эксклюзив, валерий залужный, владимир зеленский, дональд трамп, москва, сша, украина.ру, вооруженные силы украины, ес, выборы, дмитрий разумков