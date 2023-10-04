https://ukraina.ru/20231004/1049913191.html

ФРГ поставит Киеву ПВО для защиты "зерновых маршрутов"

ФРГ поставит Киеву ПВО для защиты "зерновых маршрутов" - 04.10.2023 Украина.ру

ФРГ поставит Киеву ПВО для защиты "зерновых маршрутов"

Германия планирует поставить на Украину дополнительные средства ПВО для прикрытия зернового экспорта от возможных российских атак. Об этом сообщает информагентство Bloomberg.

2023-10-04T22:16

2023-10-04T22:16

2023-10-04T22:16

новости

украина

зерновозы

зерновой конфликт

зерновая сделка

экспорт

военно-морские силы украины

пво

зрк iris-t

фрг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103385/79/1033857924_0:130:2496:1534_1920x0_80_0_0_4a84d4a12a2a3ce8f598fe399615e9cd.jpg

Ссылаясь на свои анонимные источники, американское агентство сообщило, что до конца года на Украину "Берлин поставит дополнительно одну систему ПВО IRIS-T и более десятка зенитных орудий Gepard, которые будут прикрывать грузы, направляющиеся в Румынию вдоль южного побережья страны". Затем ВСУ получать ещё новейшие немецкие ЗРК IRIS-T.Так будут прикрыты "зерновые коридоры", которые известны также как "коридоры солидарности". Их проложили по Дунаю и по суше, сказано в публикации, "после того, как рухнуло соглашение о пропуске судов из черноморских портов через пролив Босфор в Турции. Небольшое количество судов также ходит по полосам воды у берегов Румынии и Болгарии, не обращая внимания на опасения российских атак.Источники информагентства не уточнили, какие участки будут прикрывать немецким оружием. Маркус Фабер из комитета по обороне нижней палаты парламента ФРГ подтвердил поставку на Украину дополнительных систем IRIS-T и пушечных установок Gepard с боеприпасами.По информации агентства, судоходные компании опасаются использовать заявленный Киевом морской коридор: за последние недели через него прошло всего 12 судов. Отмечено также, что в сентябре Британия объявила, что обеспечивает разведку, наблюдение и рекогносцировку для мониторинга российской активности в Чёрном море и "самолёты RAF будут совершать полеты над этим районом, чтобы удержать Россию от нанесения ударов по гражданским судам, перевозящим зерно".Другие информагентства не сообщают о направлении британских ВВС в Черноморский регион. Накануне премьер-министр Риши Сунак заявил, что кадровые британские военнослужащие не будут направляться на Украину.

https://ukraina.ru/20231002/1049832223.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, зерновозы, зерновой конфликт, зерновая сделка, экспорт, военно-морские силы украины, пво, зрк iris-t, фрг, германия, черноморский регион, черное море, дунай, болгария, румыния, порт, риши сунак