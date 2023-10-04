МИД РФ: англосаксы готовы истребить всех украинцев, этому помогает Берлин - 04.10.2023 Украина.ру
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МИД РФ: англосаксы готовы истребить всех украинцев, этому помогает Берлин
МИД РФ: англосаксы готовы истребить всех украинцев, этому помогает Берлин - 04.10.2023 Украина.ру
МИД РФ: англосаксы готовы истребить всех украинцев, этому помогает Берлин
Немецкие политики не отдают себе отчёта в последствиях накачки Украины оружием, однако на Западе есть и более циничные политики. Об этом 4 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2023-10-04T13:32
2023-10-04T13:32
новости
мария захарова
берлин
фрг
британия
сша
военная помощь
всу
потери всу
сво
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Она указала на заявления немецких политиково возможности ударов по России немецкими ракетами, сказав: "Подобное пропитанное русофобией и реваншизмом заявление говорит о том, что в Берлине до сих пор не осознали, к чему может привести их бездумная накачка вооружениями преступного киевского режима"."Берлин отрицает общепризнанный факт сотрудничества украинских националистов с гитлеровским Третьим рейхом. И отсюда вывод закономерный: в нынешней Германии реабилитация нацизма идёт полным ходом", - сообщила официальный представитель МИД РФ.Однако ещё более циничны в преследовании своих интересов на Украине "англосаксы", отметила Захарова, которые своей выгоды "готовы истребить всех украинцев и реабилитировать всё, что угодно" - в том числе ОУН-УПА и SS.*ОУН, УПА, SS* - организации, деятельность которых запрещена на территории России.
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новости, мария захарова, берлин, фрг, британия, сша, военная помощь, всу, потери всу, сво, нацизм, украинский неонацизм, украинские националисты
Новости, Мария Захарова, Берлин, ФРГ, Британия, США, военная помощь, ВСУ, потери ВСУ, СВО, нацизм, украинский неонацизм, украинские националисты

МИД РФ: англосаксы готовы истребить всех украинцев, этому помогает Берлин

13:32 04.10.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Немецкие политики не отдают себе отчёта в последствиях накачки Украины оружием, однако на Западе есть и более циничные политики. Об этом 4 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Она указала на заявления немецких политиково возможности ударов по России немецкими ракетами, сказав: "Подобное пропитанное русофобией и реваншизмом заявление говорит о том, что в Берлине до сих пор не осознали, к чему может привести их бездумная накачка вооружениями преступного киевского режима".
"Берлин отрицает общепризнанный факт сотрудничества украинских националистов с гитлеровским Третьим рейхом. И отсюда вывод закономерный: в нынешней Германии реабилитация нацизма идёт полным ходом", - сообщила официальный представитель МИД РФ.
Однако ещё более циничны в преследовании своих интересов на Украине "англосаксы", отметила Захарова, которые своей выгоды "готовы истребить всех украинцев и реабилитировать всё, что угодно" - в том числе ОУН-УПА и SS.*
ХI Петербургский международный юридический форум - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
1 октября, 11:20
Медведев высказался о западных политиках, толкающих мир к третьей мировой войнеМедведев прокомментировал инициативу Британии перенести курсы подготовки бойцов ВСУ на территорию Украины и призывы депутата немецкого парламента как можно скорее отправить Киеву ракеты Taurus
ОУН, УПА, SS* - организации, деятельность которых запрещена на территории России.
 
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