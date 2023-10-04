https://ukraina.ru/20231004/1049898785.html
МИД РФ: англосаксы готовы истребить всех украинцев, этому помогает Берлин
МИД РФ: англосаксы готовы истребить всех украинцев, этому помогает Берлин - 04.10.2023 Украина.ру
МИД РФ: англосаксы готовы истребить всех украинцев, этому помогает Берлин
Немецкие политики не отдают себе отчёта в последствиях накачки Украины оружием, однако на Западе есть и более циничные политики. Об этом 4 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2023-10-04T13:32
2023-10-04T13:32
2023-10-04T13:32
новости
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берлин
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Она указала на заявления немецких политиково возможности ударов по России немецкими ракетами, сказав: "Подобное пропитанное русофобией и реваншизмом заявление говорит о том, что в Берлине до сих пор не осознали, к чему может привести их бездумная накачка вооружениями преступного киевского режима"."Берлин отрицает общепризнанный факт сотрудничества украинских националистов с гитлеровским Третьим рейхом. И отсюда вывод закономерный: в нынешней Германии реабилитация нацизма идёт полным ходом", - сообщила официальный представитель МИД РФ.Однако ещё более циничны в преследовании своих интересов на Украине "англосаксы", отметила Захарова, которые своей выгоды "готовы истребить всех украинцев и реабилитировать всё, что угодно" - в том числе ОУН-УПА и SS.*ОУН, УПА, SS* - организации, деятельность которых запрещена на территории России.
https://ukraina.ru/20231001/1049814930.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, мария захарова, берлин, фрг, британия, сша, военная помощь, всу, потери всу, сво, нацизм, украинский неонацизм, украинские националисты
Новости, Мария Захарова, Берлин, ФРГ, Британия, США, военная помощь, ВСУ, потери ВСУ, СВО, нацизм, украинский неонацизм, украинские националисты
МИД РФ: англосаксы готовы истребить всех украинцев, этому помогает Берлин
Немецкие политики не отдают себе отчёта в последствиях накачки Украины оружием, однако на Западе есть и более циничные политики. Об этом 4 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
Она указала на заявления немецких политиково возможности ударов по России немецкими ракетами, сказав: "Подобное пропитанное русофобией и реваншизмом заявление говорит о том, что в Берлине до сих пор не осознали, к чему может привести их бездумная накачка вооружениями преступного киевского режима".
"Берлин отрицает общепризнанный факт сотрудничества украинских националистов с гитлеровским Третьим рейхом. И отсюда вывод закономерный: в нынешней Германии реабилитация нацизма идёт полным ходом", - сообщила официальный представитель МИД РФ.
Однако ещё более циничны в преследовании своих интересов на Украине "англосаксы", отметила Захарова, которые своей выгоды "готовы истребить всех украинцев и реабилитировать всё, что угодно" - в том числе ОУН-УПА и SS.*
ОУН, УПА, SS* - организации, деятельность которых запрещена на территории России.