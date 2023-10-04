https://ukraina.ru/20231004/1049898785.html

МИД РФ: англосаксы готовы истребить всех украинцев, этому помогает Берлин

МИД РФ: англосаксы готовы истребить всех украинцев, этому помогает Берлин - 04.10.2023 Украина.ру

МИД РФ: англосаксы готовы истребить всех украинцев, этому помогает Берлин

Немецкие политики не отдают себе отчёта в последствиях накачки Украины оружием, однако на Западе есть и более циничные политики. Об этом 4 октября заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2023-10-04T13:32

2023-10-04T13:32

2023-10-04T13:32

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Она указала на заявления немецких политиково возможности ударов по России немецкими ракетами, сказав: "Подобное пропитанное русофобией и реваншизмом заявление говорит о том, что в Берлине до сих пор не осознали, к чему может привести их бездумная накачка вооружениями преступного киевского режима"."Берлин отрицает общепризнанный факт сотрудничества украинских националистов с гитлеровским Третьим рейхом. И отсюда вывод закономерный: в нынешней Германии реабилитация нацизма идёт полным ходом", - сообщила официальный представитель МИД РФ.Однако ещё более циничны в преследовании своих интересов на Украине "англосаксы", отметила Захарова, которые своей выгоды "готовы истребить всех украинцев и реабилитировать всё, что угодно" - в том числе ОУН-УПА и SS.*ОУН, УПА, SS* - организации, деятельность которых запрещена на территории России.

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новости, мария захарова, берлин, фрг, британия, сша, военная помощь, всу, потери всу, сво, нацизм, украинский неонацизм, украинские националисты