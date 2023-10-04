Вадим Авва: кто он
10:46 04.10.2023 (обновлено: 10:52 04.10.2023)
Вадим Авва
Журналист
Вадим Алексеев родился 9 декабря 1968 года в Даугавпилсе, Латвия. После окончания школы поступил в университет в Риге.
По окончании одного из курсов был призван в ряды Советской армии, а демобилизовавшись, продолжил обучение в вузе.
Получив диплом молодого специалиста, начал работать на государственном телевидении Латвии. Три года в эфир выходила программа «Будни» с ведущим по имени Вадим Авва.
В середине девяностых перебрался на работу в один из коммерческих банков.
С 2001-го увлекся кинобизнесом. Впоследствии занимался пиаром и маркетингом.
В 2011-м начал писать стихи. Им написано несколько поэм и множество стихов. Неоднократно выступал перед земляками с поэтическими моноспектаклями и лирическими стендапами.
Сейчас публикует критические материалы на платформе «Атмода 3.0» и в рамках YouTube- канала #СЭЛФИ интервьюирует известных людей.