Вадим Авва: кто он - 04.10.2023 Украина.ру
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Вадим Авва: кто он
Вадим Авва: кто он - 04.10.2023 Украина.ру
Вадим Авва: кто он
Журналист
2023-10-04T10:46
2023-10-04T10:52
новости
вадим авва
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Вадим Алексеев родился 9 декабря 1968 года в Даугавпилсе, Латвия. После окончания школы поступил в университет в Риге.По окончании одного из курсов был призван в ряды Советской армии, а демобилизовавшись, продолжил обучение в вузе. Получив диплом молодого специалиста, начал работать на государственном телевидении Латвии. Три года в эфир выходила программа «Будни» с ведущим по имени Вадим Авва.В середине девяностых перебрался на работу в один из коммерческих банков.С 2001-го увлекся кинобизнесом. Впоследствии занимался пиаром и маркетингом.В 2011-м начал писать стихи. Им написано несколько поэм и множество стихов. Неоднократно выступал перед земляками с поэтическими моноспектаклями и лирическими стендапами.Сейчас публикует критические материалы на платформе «Атмода 3.0» и в рамках YouTube- канала #СЭЛФИ интервьюирует известных людей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вадим авва
Новости, Вадим Авва

Вадим Авва: кто он

10:46 04.10.2023 (обновлено: 10:52 04.10.2023)
 
Вадим Авва
Вадим Авва
Читать в
Журналист
Вадим Алексеев родился 9 декабря 1968 года в Даугавпилсе, Латвия. После окончания школы поступил в университет в Риге.
По окончании одного из курсов был призван в ряды Советской армии, а демобилизовавшись, продолжил обучение в вузе.
Получив диплом молодого специалиста, начал работать на государственном телевидении Латвии. Три года в эфир выходила программа «Будни» с ведущим по имени Вадим Авва.
В середине девяностых перебрался на работу в один из коммерческих банков.
С 2001-го увлекся кинобизнесом. Впоследствии занимался пиаром и маркетингом.
В 2011-м начал писать стихи. Им написано несколько поэм и множество стихов. Неоднократно выступал перед земляками с поэтическими моноспектаклями и лирическими стендапами.
Сейчас публикует критические материалы на платформе «Атмода 3.0» и в рамках YouTube- канала #СЭЛФИ интервьюирует известных людей.
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