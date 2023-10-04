Шатдаун для незалежной: политолог объяснил, почему в бюджет США не внесли Украину
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Помощь Украине прекратится на каких-нибудь полтора месяца. После этого наступит распутица и предпринимать какие-то наступательные действия станет невозможно. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Президент США Джо Байден одобрил временный бюджет до 17 ноября, который не предусматривает военную помощь Украине. Но пока рано говорить о том, что Штаты переложили обязанность военной поддержки "незалежной" на плечи европейских союзников, рассказал политолог.
"Шатдаун — это история, которая повторяется из года в год. Это противостояние между республиканцами и демократами по ряду внутренних вопросов, в которых может использоваться и украинская повестка, но она в целом не характерна для американской публики", - подчеркнул Безпалько.
Поэтому через 45 дней какая-то помощь Украине будет выделена. При этом американцы стремятся, чтобы ЕС оказывал максимальную помощь Украине и делал это в первую очередь, добавил эксперт.
В целом США потратили на Украину 100 млрд долларов, а европейцы — 80 млрд евро. Эти суммы вполне сопоставимы. При этом западные союзники планируют и дальше тратить бюджет на военные нужны Киева, заключил собеседник издания.
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