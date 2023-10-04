https://ukraina.ru/20231004/1049884470.html

Шатдаун для незалежной: политолог объяснил, почему в бюджет США не внесли Украину

Шатдаун для незалежной: политолог объяснил, почему в бюджет США не внесли Украину - 04.10.2023 Украина.ру

Шатдаун для незалежной: политолог объяснил, почему в бюджет США не внесли Украину

Помощь Украине прекратится на каких-нибудь полтора месяца. После этого наступит распутица и предпринимать какие-то наступательные действия станет невозможно. Об этом изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2023-10-04T05:59

2023-10-04T05:59

2023-10-04T05:59

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Президент США Джо Байден одобрил временный бюджет до 17 ноября, который не предусматривает военную помощь Украине. Но пока рано говорить о том, что Штаты переложили обязанность военной поддержки "незалежной" на плечи европейских союзников, рассказал политолог.Поэтому через 45 дней какая-то помощь Украине будет выделена. При этом американцы стремятся, чтобы ЕС оказывал максимальную помощь Украине и делал это в первую очередь, добавил эксперт.В целом США потратили на Украину 100 млрд долларов, а европейцы — 80 млрд евро. Эти суммы вполне сопоставимы. При этом западные союзники планируют и дальше тратить бюджет на военные нужны Киева, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231003/1049847416.html

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новости, сша, украина, ес, бюджет, деньги, военная помощь