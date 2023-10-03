https://ukraina.ru/20231003/1049853209.html

Богдан Безпалько: Запад и Зеленский готовят грандиозный распил денег на строительстве "военных" заводов

Богдан Безпалько: Запад и Зеленский готовят грандиозный распил денег на строительстве "военных" заводов - 03.10.2023 Украина.ру

Богдан Безпалько: Запад и Зеленский готовят грандиозный распил денег на строительстве "военных" заводов

США и Европа потратили сопоставимые суммы на военную поддержку Украины и намерены и дальше поддерживать киевский режим, считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

2023-10-03T06:07

2023-10-03T06:07

2023-10-03T06:07

интервью

деньги

запад

всу

владимир зеленский

джо байден

сша

европа

илон маск

танки

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.В Киеве прошел 1-й Международный форум оборонных индустрий, в котором приняли участие 252 военные компании из 30 стран мира. Перед началом форума Владимир Зеленский объявил о создании специального оборонного фонда, который обеспечит развитие военного производства на Украине.В то же время президент США Джо Байден одобрил временный бюджет до 17 ноября, которые не предусматривает военную помощь Украине.- Богдан Анатольевич, означает ли это, что США переложили обязанность военной поддержки Украины на плечи своих европейских союзников?- Говорить об этом пока рано. Шатдаун – это история, которая повторяется из года в год. Это противостояние между республиканцами и демократами по ряду внутренних вопросов, в которых может использоваться и украинская повестка, но она в целом не характерна для американской публики.Так что через 45 дней какая-то помощь Украине будет выделена. Да, американцы стремятся, чтобы их европейские союзники оказывали помощь Украине по максимуму и в первую очередь. Но в целом американцы потратили 100 млрд долларов на помощь Украине, европейцы – 80 млрд евро.Суммы сопоставимые. И та, и другая стороны планируют тратить дальше. Президент Байден заявил, что помощь Украине прекращать нельзя, очевидно, что американский истеблишмент будет оказывать помощь.Так что помощь прекратится на каких-нибудь полтора месяца. Может быть, это тоже хорошо, потому что наступит распутица и предпринимать какие-то наступательные действия станет невозможно.Что касается заявления Зеленского, то Украина используется как полигон для испытания оружия. Туда явно доставили массу разных образцов и в рамках боевых действий их будут использовать под прикрытием этого международного консорциума, якобы там что-то производят.- Заявления о развёртывании военного производства на Украине – пустые слова, учитывая активность наших ракетно-бомбовых ударов по украинской инфраструктуре на всей территории страны?- Отчасти это коррупционные схемы, в рамках которых будет пилиться бюджет, отчасти прикрытие поставок. В само производство я не верю, потому что это действительно очень нерационально.Всегда можно развернуть якобы завод и объяснить этим массовую поставку танков "Леопард" или БМП. Всегда можно объявить, что там производятся ракеты, а на самом деле они поставляются на Украину. При этом деньги, которые выделяются на постройку завода, будут пилиться всеми участниками. Например, между "Рейнметалл" и украинскими чиновниками.- А личность Зеленского в этих коррупционных схемах будет играть важную роль или он стал настолько неудобен, что его будут убирать посредством выборов, на которых настаивает Запад?- Зеленский зарвался. Он решил, что он независимый лидер, который может выдвигать условия своим западным хозяевам. Но пока он со всеми поставленными перед ним задачами справляется. И еще неизвестно, состоятся ли выборы на Украине, президентские и парламентские.- Американский предприниматель Илон Маск в очередной раз высмеял Зеленского и опубликовал мем про президента Украины, который как раз посвящен ожиданию миллиардов долларов западной помощи. Влияет ли точка зрения Маска на западное общественное мнение?- Конечно приятно, когда кто-то издевается над Зеленским. Но и в Европе, и в Америке многие поднимали вопрос о том, что деньги, которые тратятся на войну, желательно потратить на внутренние нужды. Это никак не действовало на решения западных элит. Поэтому Маск выражает свою точку зрения, но вряд ли она на что-то коренным образом способна повлиять. Тем более и сам Маск наживался на войне, добившись от Пентагона оплаты комплексов Starlink.

https://ukraina.ru/20201028/1029423970.html

https://ukraina.ru/20231002/1049836757.html

https://ukraina.ru/20231002/1049840052.html

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, деньги, запад, всу, владимир зеленский, джо байден, сша, европа, илон маск, танки, ракеты, инфраструктура